Buenas noticias en Texas: la ley que impacta en la educación con becas y vouchers que entra en vigor el 1° de septiembre
Con un programa millonario destinado a financiar nuevas opciones para miles de familias, el próximo mes trae consigo la implementación de un amplio paquete legislativo que modifica el acceso a la enseñanza
El 1° de septiembre marca un cambio decisivo para Texas marca un cambio decisivo para Texas: entran en vigor 835 nuevas leyes aprobadas en la última sesión legislativa regular. Entre ellas, una de las más relevantes es la que transforma el sistema educativo al habilitar becas estatales y vouchers escolares. La normativa, impulsada por el gobernador Greg Abbott, abre el acceso a fondos públicos para familias que elijan instituciones privadas o enseñanza en casa.
Vouchers escolares: el nuevo modelo en Texas
El Senado aprobó el Senate Bill 2 (SB 2), conocido como Texas Education Freedom Act, que establece un programa de Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA, por sus siglas en inglés). La ley permite que los hogares redirijan dinero estatal a distintos gastos escolares.
Abbott celebró la firma de la medida el 3 de mayo en Austin y afirmó: “Texas cumple la promesa de ofrecer libertad educativa a cada familia”. El gobernador agregó que se trata de una respuesta para quienes “ya no pueden ser atendidos por la escuela pública que les ha sido asignada”.
El programa texano se lanza con un fondo inicial de 1000 millones de dólares y la expectativa de llegar a 90.000 estudiantes en su primer año. Según la organización EdChoice, este sería el mayor debut de un plan ESA en todo Estados Unidos.
¿Cuánto dinero recibirán las familias?
Los montos asignados varían según las necesidades de cada hogar:
- Las familias podrán recibir hasta US$10.000 para matrículas privadas.
- Los alumnos con discapacidad podrán recibir un apoyo mayor de US$30.000.
- Quienes opten por educación en casa dispondrán de US$2000 para materiales, transporte, uniformes o tutores.
Aunque la normativa entra en vigor en septiembre, los fondos estarán disponibles desde el ciclo escolar 2026-2027.
¿Qué cubren las Cuentas de Ahorro para la Educación?
El programa ESA habilita a los beneficiarios a utilizar el dinero en:
- Matrículas y aranceles de instituciones privadas.
- Materiales de estudio y libros.
- Gastos vinculados a educación en casa.
- Terapias y servicios complementarios autorizados por el estado.
Texas toma inspiración de modelos previos como el de Arizona, que en 2011 lanzó sus Empowerment Scholarship Accounts, ampliados en 2022 para todos los estudiantes. La experiencia texana, por su magnitud, podría convertirse en un caso de referencia a nivel nacional.
¿Quiénes podrán acceder al programa?
Aunque la ley contempla una elegibilidad casi universal, no todas las familias recibirán necesariamente una cuenta. Los fondos estarán disponibles para la mayoría de los estudiantes, pero con algunas restricciones.
- Se excluirá a los alumnos inmigrantes indocumentados.
- Se dará prioridad a niños con discapacidades y a aquellos de familias con ingresos bajos o moderados.
El vicegobernador Dan Patrick anticipó que alrededor de 90.000 cuentas se activarían en el primer año.
Vouchers escolares: un cambio con impacto nacional
Con esta nueva legislación, el Estado de la Estrella Solitaria se une a una lista de más de 30 estados que ya adoptaron alguna versión del modelo de elección escolar. Sin embargo, el tamaño del programa texano y la dimensión de su financiamiento podría convertirlo en un caso de referencia para el resto del país norteamericano.
Mientras tanto, la organización EdChoice señaló que los modelos de ESA ganaron popularidad en la última década, especialmente en estados liderados por gobiernos conservadores. La expansión de estos abrió un debate nacional sobre el rol del Estado en la educación, la equidad de acceso y el destino de los fondos públicos.
