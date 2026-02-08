En Texas: la decisión que han tomado los inmigrantes con mascotas por temor a las redadas de ICE

Albergues en Texas declaran que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no solo afectan a las familias, sino también a sus mascotas. Ante el temor de poder ser deportados, migrantes han tomado la decisión de proteger a sus animales y entregarlos para que estén seguros.

Por temor a ICE migrantes entregan a sus mascotas a albergues

Elizabeth Ferrer, portavoz del Servicio Animal de Austin, declaró que los albergues de la zona han experimentado un aumento en la entrega de animales ante el temor de las redadas migratorias orquestadas por ICE, de acuerdo con Univision.

El Servicio Animal de Austin reportó un aumento en la entrega de mascotas, por parte de familias migrantes

Muchas familias de migrantes toman la difícil decisión de llevar a sus mascotas a estos sitios como casos de emergencia ante una inminente deportación.

Aunque no existen estadísticas que comprueben la magnitud del fenómeno, los expertos mencionan que hay una relación directa entre las detenciones migratorias y los animales recibidos en el albergue de Austin.

Recientemente, se confirmó que hay más de 560 perros y 241 gatos que buscan adopción urgente, ya que el Servicio Animal podría verse rebasado ante el recibimiento de las mascotas de familias en incertidumbre por su estatus migratorio.

Cómo adoptar una mascota “migrante” en Texas

El Servicio Animal de Austin es la principal organización encargada de las adopciones de animales en la ciudad, además de ser el organismo que reportó el aumento en las entregas de animales ante las redadas de ICE.

El Servicio Animal de Austin pidió adoptar urgentemente, para que los albergues continúen con el recibimiento de animales que se quedan sin hogar

Los animales en adopción pueden consultarse en el sitio web, en donde se muestra una fotografía de la mascota, así como su nombre, edad y género. Además de perros, también existen gatos y conejos disponibles.

Para poder adoptar a través del Servicio Animal de Austin se necesita cumplir con los siguientes requisitos:

Revisar las guías de adopción antes de elegir el tipo de mascota (perro o gato).

Ser mayor de 18 años de edad.

Presentar una identificación oficial, como licencia de conducir, pasaporte, identificación oficial con foto u otro documento oficial o tarjeta del Consulado Mexicano.

Pagar la tarifa de adopción y asumir la responsabilidad financiera de la mascota posteriormente.

Las cuotas de adopción pueden cambiar, de acuerdo con la especie de la mascota, generalmente se estipulan las siguientes:

Perros cachorros y adultos pequeños (de menos de 30 libras): US$120

Perros adultos medianos o grandes (de más de 30 libras): US$80

Perros mayores a siete años: gratis.

Gatos cachorros: US$100

Gatos adultos: US$80

Gatos de más de siete años, gatos cactus y gatos domésticos desesperados: gratis.

Mascotas pequeñas como conejos o reptiles: US$80

Cerdos de guinea: US$50

Conejillos de indias: US$50

Pericos: US$40

Gallinas y ratas: US$20

Ratones pequeños: US$10

Los requisitos de adopción consisten en documentación y el pago de una cuota

Estudiantes de Austin protestan en contra de las redadas de ICE

Ante las redadas de los agentes de inmigración, cientos de estudiantes abandonaron sus aulas en el Centro de Texas para protestar en contra de las operaciones de ICE, de acuerdo con Telemundo.

La acción formó parte de una protesta coordinada que se llevó a cabo el pasado viernes 30 de enero en diferentes partes de Estados Unidos, que también incluyó el cierre de negocios.

Los organizadores dijeron que sus protestas son en contra de la “violencia de ICE” que ha afectado a diversas comunidades en todo el país norteamericano, incluido el sur de Austin, en donde estudiantes de la preparatoria Crockett suspendieron sus clases durante una hora.

Otros de los estudiantes que organizaron manifestaciones son los de la preparatoria McCallum y en el campus Highland del Austin Community College, así como los de la Torre de UT que marcharon hasta el Capitolio de Texas.