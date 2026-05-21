La ley bipartidista que baja el precio de un medicamento y beneficiará a miles de pacientes en Virginia

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, promulgó un paquete de leyes destinadas a reducir el costo de la atención médica y de los medicamentos recetados en el estado. Una de las medidas principales fue el nuevo límite de 35 dólares para el costo de bolsillo de la insulina en suministros de 30 días para quienes tengan planes regulados por el estado.

El nuevo límite de US$35 para la insulina en Virginia

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Oficina de la Gobernadora, la norma establece que el costo de bolsillo de un suministro mensual de insulina no podrá superar los US$35 para los habitantes de Virginia cubiertos por planes estatales. Hasta ahora, el límite era de US$50.

La medida quedó plasmada en el proyecto HB1214, impulsado por la delegada estatal Karrie Delaney. La propia Abigail Spanberger presentó la decisión en un mensaje publicado en X, en el que sostuvo que numerosos residentes le contaron sobre “las decisiones imposibles” que enfrentan entre pagar la insulina o afrontar gastos básicos como el alquiler y la comida.

En esa misma publicación, Spanberger afirmó que alrededor de 800 mil habitantes de Virginia tienen diabetes. Así, señaló que los residentes “merecen poder pagar el medicamento que los mantiene con vida”. La mandataria también definió la iniciativa como un ejemplo concreto de “asequibilidad en el sistema de salud”.

Según el comunicado oficial, la gobernadora remarcó durante el acto que ninguna persona debería verse obligada a racionar la insulina debido a su precio en la farmacia. “Cuando tu médico escribe una receta, debes poder pagarla”, expresó.

Qué otras leyes de salud firmó Spanberger en Virginia

La reducción del costo de la insulina formó parte de un paquete más amplio de reformas sanitarias aprobadas por la Asamblea General de Virginia con respaldo bipartidista. Según la información difundida por el gobierno estatal, las leyes firmadas incluyen distintas medidas orientadas a limitar gastos médicos y ampliar la cobertura de servicios.

Impulsada por la delegada Karrie Delaney, la reforma impactará directamente en la calidad de vida de los cerca de 800 mil habitantes de Virginia @SpanbergerForVA

Entre las iniciativas promulgadas aparecen:

El requisito para que las aseguradoras que operan en el Marketplace ofrezcan planes con límites mensuales para costos de medicamentos recetados .

que operan en el Marketplace ofrezcan planes con . Restricciones a las autorizaciones previas exigidas por compañías de seguros para evitar demoras en tratamientos médicos.

exigidas por para evitar demoras en tratamientos médicos. La ampliación del plan de beneficios esenciales de salud para incluir cobertura de doulas, tratamientos de infertilidad y audífonos .

. Límites a determinadas prácticas de “downcoding” utilizadas por aseguradoras, una metodología que puede reducir el nivel de cobertura de ciertos reclamos médicos.

El comunicado oficial identificó específicamente a los proyectos HB625 y SB161 como las normas destinadas a exigir planes con topes mensuales en medicamentos recetados. Las iniciativas fueron promovidas por la delegada estatal Rozia Henson y la senadora estatal Russet Perry.

En paralelo, el proyecto HB736, presentado por la delegada Michelle Maldonado, busca reducir las trabas relacionadas con autorizaciones previas de las aseguradoras. Según las autoridades estatales, estas exigencias administrativas generaban retrasos costosos para pacientes que necesitaban tratamientos o procedimientos médicos.

Durante la firma del proyecto, la gobernadora Spanberger enfatizó que la ley busca evitar que los ciudadanos se vean forzados a elegir entre comprar sus dosis vitales o pagar necesidades básicas Instagram @abigailspanberger

Por qué Virginia limitó costos de insulina, recetas y autorizaciones previas

La cobertura de FOX 5 DC destacó que funcionarios y defensores de las nuevas leyes remarcaron durante el acto que las medidas podrían reducir demoras en la atención y aliviar gastos directos para pacientes con enfermedades crónicas, tratamientos especializados o necesidades de planificación familiar.

Según el informe televisivo, algunos participantes del evento señalaron que las trabas administrativas de las aseguradoras habían provocado, en determinados casos, que pacientes buscaran atención de emergencia por situaciones que podrían haberse tratado antes.

La cadena también informó que las autoridades insistieron en que las reformas no solamente buscan bajar costos, sino también facilitar el acceso a la atención médica necesaria.