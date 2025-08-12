“Trump Burger”: el ICE podría deportar al dueño del restaurante en Texas que lleva el nombre del presidente de EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a un hombre de origen libanés que fundó una cadena de restaurantes en honor al presidente Donald Trump. La agencia de gobierno aseguró que todas las personas que rompan las leyes migratorias serán llevadas ante la justicia, sin importar sus inclinaciones políticas.

El dueño de Trump Burger podría ser deportado por el ICE

El 9 de agosto de 2025, se dio a conocer que Roland Mehrez Beainy fue detenido en Houston y se enfrentará a una posible deportación, consignó The Guardian.

Beainy abrió la primera sucursal de Trump Burger un año después de llegar a EE.UU. (Instagram/@roland_beainy)

Beainy es propietario de un restaurante de hamburguesas llamado Trump Burger, que cuenta con cuatro sucursales en Texas, ubicadas en Bay City, Chimney Rock, Flatonia y Bellville.

Un representante del ICE le explicó a The Guardian que Roland Mehrez Beainy llegó a Estados Unidos desde Líbano como “visitante no inmigrante” en 2019. Beainy tenía que abandonar el país a más tardar el 12 de febrero de 2024.

El medio The Lafayette County Record tuvo acceso a una carta enviada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). El documento iba dirigido a una mujer en East Bernard que, supuestamente, era la esposa del empresario libanés.

Después de una investigación, el Uscis concluyó que no existía evidencia que demostrara que Beainy y la mujer vivieran juntos durante su matrimonio. Por ello, la agencia no le permitirá al empresario tramitar la residencia permanente, más conocida como green card.

Según The Lafayette County Record, Beainy tiene una audiencia de inmigración programada para el 18 de noviembre en Houston.

La reacción de Beainy ante su posible deportación

De acuerdo con el medio local de Houston Chron, Roland Mehrez Beainy fue arrestado por agentes del ICE el 16 de mayo de 2025. El 13 de junio, un juez de inmigración le concedió una solicitud de libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo su proceso legal.

En su perfil de Instagram, Beainy ha recibido comentarios que celebran su posible deportación (Instagram/@roland_beainy)

Durante ese tiempo, el empresario publicó fotos en su cuenta de Instagram acompañadas de descripciones como: “Sigo de pie, sigo ganando, sigo fumando” y “Ellos intentaron enterrarme y me convertí en los cimientos”.

El empresario le dijo a Chron que seguirá el consejo de su abogado y no comentará nada sobre su proceso actual. Lo único que agregó a su declaración fue que “el 90% de la basura que decían no es cierta”.

Por el otro lado, el ICE compartió con medios de comunicación su postura sobre la detención de Beainy, en la cual aseguraron que el gobierno de Trump no tiene favoritismos: “Bajo la actual administración, el ICE se compromete a restaurar la integridad del sistema migratorio de nuestra nación, al responsabilizar a todas las personas que ingresan ilegalmente al país o excedan los términos de su admisión. Esto aplica independientemente del restaurante que posean o de sus creencias políticas”.

Trump Burger: el restaurante que celebra a Donald Trump

Como señaló The Guardian, Trump Burger abrió su primer restaurante en Bellville, Texas en 2020. Como indica su nombre, la temática de este negocio gira alrededor de Donald Trump.

La sucursal de Trump Burger en Flatonia fue inaugurada en 2024 (Instagram/@trumpburgerusa)

En la decoración de sus locales abundan las fotografías del presidente y los panes de las hamburguesas llevan su apellido grabado. También es común que los visitantes sean saludados por un imitador de Trump.

El menú del restaurante cuenta con platillos que se burlan de los adversarios de Donald Trump. Según Eater Houston, los comensales pueden pedir una Biden Burger, la cual está preparada con “los panes más viejos disponibles por culpa de los engaños y la inflación”.

En 2022, San Francisco Chronicle le preguntó a Roland Mehrez Beainy por qué quiso abrir un restaurante que celebrara a Trump. “Cuando eres un inmigrante de un lugar donde todo es malo y trabajas por casi 200 dólares, y luego ves a alguien como él que apoya al país y mejora la economía… Como emprendedor, aprecio lo que hizo”, respondió Beainy.