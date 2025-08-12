“Trump Burger”: el ICE podría deportar al dueño del restaurante en Texas que lleva el nombre del presidente de EE.UU.
El hombre, de origen libanés, fue detenido por agentes federales; la cadena de hamburguesas tuvo tanto éxito, que ya tiene cuatro sucursales
- 4 minutos de lectura'
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a un hombre de origen libanés que fundó una cadena de restaurantes en honor al presidente Donald Trump. La agencia de gobierno aseguró que todas las personas que rompan las leyes migratorias serán llevadas ante la justicia, sin importar sus inclinaciones políticas.
El dueño de Trump Burger podría ser deportado por el ICE
El 9 de agosto de 2025, se dio a conocer que Roland Mehrez Beainy fue detenido en Houston y se enfrentará a una posible deportación, consignó The Guardian.
Beainy es propietario de un restaurante de hamburguesas llamado Trump Burger, que cuenta con cuatro sucursales en Texas, ubicadas en Bay City, Chimney Rock, Flatonia y Bellville.
Un representante del ICE le explicó a The Guardian que Roland Mehrez Beainy llegó a Estados Unidos desde Líbano como “visitante no inmigrante” en 2019. Beainy tenía que abandonar el país a más tardar el 12 de febrero de 2024.
El medio The Lafayette County Record tuvo acceso a una carta enviada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). El documento iba dirigido a una mujer en East Bernard que, supuestamente, era la esposa del empresario libanés.
Después de una investigación, el Uscis concluyó que no existía evidencia que demostrara que Beainy y la mujer vivieran juntos durante su matrimonio. Por ello, la agencia no le permitirá al empresario tramitar la residencia permanente, más conocida como green card.
Según The Lafayette County Record, Beainy tiene una audiencia de inmigración programada para el 18 de noviembre en Houston.
La reacción de Beainy ante su posible deportación
De acuerdo con el medio local de Houston Chron, Roland Mehrez Beainy fue arrestado por agentes del ICE el 16 de mayo de 2025. El 13 de junio, un juez de inmigración le concedió una solicitud de libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo su proceso legal.
Durante ese tiempo, el empresario publicó fotos en su cuenta de Instagram acompañadas de descripciones como: “Sigo de pie, sigo ganando, sigo fumando” y “Ellos intentaron enterrarme y me convertí en los cimientos”.
El empresario le dijo a Chron que seguirá el consejo de su abogado y no comentará nada sobre su proceso actual. Lo único que agregó a su declaración fue que “el 90% de la basura que decían no es cierta”.
Por el otro lado, el ICE compartió con medios de comunicación su postura sobre la detención de Beainy, en la cual aseguraron que el gobierno de Trump no tiene favoritismos: “Bajo la actual administración, el ICE se compromete a restaurar la integridad del sistema migratorio de nuestra nación, al responsabilizar a todas las personas que ingresan ilegalmente al país o excedan los términos de su admisión. Esto aplica independientemente del restaurante que posean o de sus creencias políticas”.
Trump Burger: el restaurante que celebra a Donald Trump
Como señaló The Guardian, Trump Burger abrió su primer restaurante en Bellville, Texas en 2020. Como indica su nombre, la temática de este negocio gira alrededor de Donald Trump.
En la decoración de sus locales abundan las fotografías del presidente y los panes de las hamburguesas llevan su apellido grabado. También es común que los visitantes sean saludados por un imitador de Trump.
El menú del restaurante cuenta con platillos que se burlan de los adversarios de Donald Trump. Según Eater Houston, los comensales pueden pedir una Biden Burger, la cual está preparada con “los panes más viejos disponibles por culpa de los engaños y la inflación”.
En 2022, San Francisco Chronicle le preguntó a Roland Mehrez Beainy por qué quiso abrir un restaurante que celebrara a Trump. “Cuando eres un inmigrante de un lugar donde todo es malo y trabajas por casi 200 dólares, y luego ves a alguien como él que apoya al país y mejora la economía… Como emprendedor, aprecio lo que hizo”, respondió Beainy.
Otras noticias de Agenda EEUU
Inversión millonaria. Greg Abbott celebra la apertura del centro de detención del ICE “más grande de EE.UU.” en El Paso
Con un gran diamante. El compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: cuánto costó el anillo con el que se comprometieron
Horario y dirección. Dónde obtener despensas y alimentos preparados gratis en Texas del 12 al 28 de agosto
- 1
Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
- 2
Kicillof le contestó a Milei por difundir una fake news sobre él y lo acusó de “estafador”
- 3
Alertan por un brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagio
- 4
En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano