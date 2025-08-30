Para latinos en Texas: esta biblioteca pública ofrece cursos de inglés gratis en septiembre de 2025

Una de las preocupaciones que tienen los latinos al migrar a Estados Unidos es la barrera del lenguaje. Durante septiembre de 2025, varias bibliotecas públicas en Texas tendrán clases gratis de inglés para adultos enfocadas en diferentes habilidades y niveles.

Bibliotecas de Texas darán cursos de inglés gratis en septiembre de 2025

Harris County Public Library es un sistema de casi 30 bibliotecas públicas en el estado de Texas, como indicó su sitio web. Esta red ofrecerá lecciones y materiales gratuitos dentro de su programa titulado “Ciudadanía y aprendizaje del inglés”.

Las clases impartidas en Harris County Public Library estarán divididas en módulos de acuerdo con el nivel de inglés de los estudiantes, así como de las habilidades concretas que desean reforzarse.

En el catálogo existen opciones para los niveles básico, intermedio y avanzado. Los interesados también pueden elegir clases dedicadas a mejorar sus capacidades de conversación y de lectura en voz alta.

Durante septiembre de 2025, la red de bibliotecas ofrecerá cerca de 90 clases. Además, contará con dinámicas especiales como ESL Game Time, donde los alumnos mayores de 18 años practicarán el idioma mientras participan en juegos.

En E.S.L. Cafe, por el otro lado, los adultos convivirán de forma más relajada para acostumbrarse al inglés que se habla en el día a día. Un evento que ocurrirá el 20 de septiembre es ¡Fiesta!, una celebración a la herencia hispana en donde habrá música, baile y actividades para toda la familia.

Cuáles son los requisitos para participar y dónde se imparten las clases

Al tratarse de un sistema de bibliotecas públicas, las clases de Harris County Public Library se imparten en distintos lugares. Por ejemplo, el lunes 1° de septiembre se llevarán a cabo tres clases de inglés conversacional en tres locaciones distintas:

Parker Williams Branch Library

Lone Star College-CyFair Library

Fairbanks Branch Library

Aldine Branch Library es una de las múltiples bibliotecas que ofrecen clases gratis de inglés (Facebook/Aldine Branch Library)

Por la gran cantidad de clases, lo recomendable es que cada persona consulte el catálogo de Harris County Public Library para elegir las lecciones que más le convengan de acuerdo con su ubicación, fecha y horario.

Para revisar las clases disponibles, se puede escribir ESL (las siglas que representan “inglés como segundo idioma”) en el buscador del sistema de bibliotecas o darle clic a la etiqueta de Citizenship & English Learning, la cual incluyen todos los eventos del programa.

Aunque las lecciones son gratuitas, la forma para registrarse en ellas no siempre es la misma. Mientras que algunos eventos señalan que los alumnos podrán llegar a la lección sin aviso previo, otros aclaran que es necesario inscribirse en línea primero.

La mayoría de las clases son de lunes a viernes y duran entre una y dos horas. Los horarios varían, porque algunos inician a las 10, 13 o 18 hs.

Como existe la posibilidad de que algunas lecciones sean canceladas, es conveniente revisar la página de la red de bibliotecas antes de asistir en persona.

Clases gratis sobre ciudadanía estadounidense en Texas

Además de las lecciones de inglés, Harris County Public Library cuenta con clases enfocadas en las personas que desean conseguir la ciudadanía estadounidense.

Cartel publicitario del curso de ciudadanía estadounidense organizado por Harris County Public Library (Facebook/Aldine Branch Library)

Pathway to Citizenship es un curso de 12 semanas donde se preparará a los estudiantes que realizarán la entrevista de naturalización y el examen de educación cívica.

Estas clases pueden tomarse de forma presencial o en línea y también son gratuitas. Además de registrarse antes de acudir a las lecciones, los interesados tendrán que aprobar un examen de inglés antes de ser aceptados en el curso.

Por el otro lado, ESL for Future Citizens es un curso para quienes desean aumentar su dominio del inglés con el objetivo de convertirse en ciudadanos de EE.UU. Este curso tiene una duración de ocho semanas.