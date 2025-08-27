Último día para la contratación de trabajadores para el ICE en Texas: contratará agentes y abogados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó vacantes de trabajo en Texas, con el objetivo de sumar nuevos oficiales y abogados. La agencia confirmó que realizará un evento de contratación en Arlington el 26 y 27 de agosto, para ampliar su capacidad operativa en la aplicación de leyes migratorias en el Estado de la Estrella Solitaria.

Evento de contratación del ICE en Arlington, Texas: oportunidades laborales

Según el comunicado oficial de la oficina del ICE en Arlington, el encuentro tiene lugar en el Esports Stadium, ubicado en 1200 Ballpark Way, entre las 8 y las 16 hs, tanto el martes 25 como el miércoles 26 de agosto.

El director interino de ICE, Todd M. Lyons, destacó el interés sin precedentes en las vacantes: "Nunca habíamos visto cifras como estas" MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El director interino de la agencia, Todd M. Lyons, destacó la magnitud del interés generado por las vacantes: “La cantidad de personas interesadas en trabajar para el ICE no tiene precedentes. Nunca habíamos visto cifras como estas. Queremos contratar a miles de estadounidenses patriotas que valoren la justicia, la responsabilidad y el Estado de derecho, y sabemos que Arlington es un gran lugar para empezar”.

La actividad forma parte de un proceso de contratación masivo del organismo. En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional, a cargo de Kristi Noem, anunció que se eliminaron los límites de edad para postularse, lo que abre la puerta a más aspirantes.

Como parte del procedimiento, los candidatos deberán superar exámenes médicos y de consumo de drogas, además de una evaluación física obligatoria.

Vacantes laborales en el ICE en Texas para abogados

Una de las posiciones más destacadas es la de abogado general dentro de la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA, por sus siglas en inglés). Esta área cumple un rol clave en la defensa de las leyes migratorias y en la asesoría a las distintas divisiones de la agencia.

El cargo se ubica en la escala federal GS-14, con un salario anual que oscila entre 106.382 y 138.296 dólares, además de un paquete de incentivos que puede alcanzar hasta US$50.000 en bonos de ingreso y retención.

Los postulantes deben contar con título de doctorado en Jurisprudencia, ser miembros activos de algún colegio de abogados en Estados Unidos o en territorios asociados, y disponer de al menos un año de experiencia especializada equivalente al nivel GS-13.

Las funciones de los abogados incluirán litigar en cortes de inmigración, elaborar estrategias legales en juicios, realizar interrogatorios y contrainterrogatorios a testigos CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Estas son algunas de las funciones y responsabilidades del cargo:

Litigar en cortes de inmigración.

Elaborar estrategias legales en juicios.

Realizar interrogatorios directos y contrainterrogatorios a testigos.

Revisar documentos de relevancia para operaciones de la agencia.

El ICE aclaró que los candidatos deben demostrar independencia, capacidad de análisis, destreza en la redacción de informes y habilidades de argumentación oral.

Puestos disponibles en el ICE para oficiales de deportación

Otro grupo de vacantes corresponde a oficiales de deportación bajo la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés). A diferencia del puesto de abogado, no requiere título universitario previo y está considerado como un empleo de ingreso a la carrera federal.

El rango salarial se sitúa entre US$49.739 y US$89.528 anuales, según la escala y el grado alcanzado. Al igual que en el caso de los abogados, se ofrecen bonos de hasta US$50.000.

Este rol implica un compromiso directo con la aplicación de las leyes migratorias y con la supervisión de personas en procesos de deportación. La agencia valorará la experiencia laboral, la educación, la formación en programas de voluntariado como AmeriCorps o Peace Corps, e incluso el trabajo no remunerado que aporte competencias relevantes.

Para oficiales de deportación, la agencia valorará experiencia laboral, educación, formación en programas de voluntariado como AmeriCorps o Peace Corps MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Investigador criminal: otro perfil disponible a nivel federal

Además de abogados y oficiales de deportación, el ICE abrió convocatorias para investigadores criminales (Special Agents) dentro de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Se trata de una posición más especializada, con un salario que va desde US$63.148 hasta US$101.860 anuales, en la categoría GL-9.

Quienes postulen a este cargo deberán acreditar un año de experiencia en investigaciones criminales, tareas de inteligencia financiera, lucha contra el narcotráfico o delitos como el tráfico de personas. También se aceptará formación académica avanzada, como títulos de posgrado o doctorado, siempre que acrediten conocimientos aplicables.