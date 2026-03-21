Preparación de migrantes en Texas para la ciudadanía: calendario de talleres gratuitos en marzo 2026

Los migrantes que residen en Texas y buscan avanzar con los trámites para obtener la ciudadanía pueden recibir asistencia sin gastar dinero. Una organización de la jurisdicción ofrece talleres gratuitos con varias clases en las que brindan orientación a los peticionarios. Para asistir, es necesario llevar ciertos documentos y cumplir con algunos requisitos.

El calendario de los talleres gratuitos con asistencia para la ciudadanía programados este mes

La organización Bonding Against Adversity (BAA) realiza a menudo talleres gratuitos para preparar a los migrantes en Texas para rendir el examen de naturalización y otros trámites relacionados a la ciudadanía estadounidense. Para acceder a los cursos, es necesario conocer las fechas establecidas y acudir con los documentos requeridos.

La BAA brinda los consejos más importantes para que los migrantes puedan tramitar la ciudadanía

De acuerdo con el calendario oficial de la BAA, en marzo ya se realizó una jornada el día 7. La próxima será el sábado 28, de 8 a 9.30 hs, en Lone Star College East Aldine Center, 2430 Aldine Mail Route Rd., Houston, TX 77039. Luego, para abril, el cronograma fijado por la organización es el siguiente:

Sábado 11 de abril: de 8 a 9.30 hs, en Prince of Peace Catholic Church, 19222 Tomball Parkway, Houston, TX 77070.

de 8 a 9.30 hs, en Prince of Peace Catholic Church, 19222 Tomball Parkway, Houston, TX 77070. Jueves 23 de abril: de 16 a 17.30 hs, en Lone Star College Houston North, 250 N Sam Houston Parkway E., Houston, TX 77060.

de 16 a 17.30 hs, en Lone Star College Houston North, 250 N Sam Houston Parkway E., Houston, TX 77060. Sábado 25 de abril: de 8 a 9.30 hs, en St. Charles Borromeo Catholic Church, 501 Tidwell Rd., Houston, TX 77022.

Los talleres gratuitos en Texas que ofrecen ayuda a migrantes con su ciudadanía

La organización señala en su página que en los talleres gratuitos para migrantes ofrece los siguientes servicios:

Información sobre los requisitos y el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense.

para obtener la ciudadanía estadounidense. Asistencia para completar el formulario N-400 de solicitud de ciudadanía estadounidense, si cumple con los requisitos.

de solicitud de ciudadanía estadounidense, si cumple con los requisitos. Asistencia para solicitar la exención de tarifas , si cumple con los requisitos.

, si cumple con los requisitos. Consulta legal privada con un abogado voluntario o referencia a abogados a su cargo. Los servicios legales que se ofrecen en este evento son información general y no reemplazan la asesoría privada.

con un abogado voluntario o referencia a abogados a su cargo. Los servicios legales que se ofrecen en este evento son información general y no reemplazan la asesoría privada. Información sobre clases de ciudadanía, clases de inglés como segundo idioma (ESL) y otros recursos comunitarios.

como segundo idioma (ESL) y otros recursos comunitarios. Materiales de estudio para una entrevista simulada de ciudadanía y el examen de 100 preguntas del USCIS.

para una entrevista simulada de ciudadanía y el examen de 100 preguntas del USCIS. Información sobre futuros talleres y clases de ciudadanía , así como sobre otros temas de inmigración.

, así como sobre otros temas de inmigración. Citas para consultas privadas en su oficina, si es necesario.

Los talleres gratuitos en Texas ofrecen asistencia para completar el formulario N-400 de solicitud de ciudadanía estadounidense, información sobre el proceso y más

Los documentos que deben llevar los migrantes en Texas a los talleres gratuitos

En su web oficial, la BAA señala que los migrantes en el Estado de la Estrella Solitaria deberán llevar la siguiente documentación a los cursos:

Green card (Tarjeta de residente permanente).

(Tarjeta de residente permanente). Identificación adicional : pasaporte, formulario I-90, licencia de conducir de Texas y tarjeta del Seguro Social.

: pasaporte, formulario I-90, licencia de conducir de Texas y tarjeta del Seguro Social. Resoluciones judiciales (incluidos los tribunales de inmigración) y/o antecedentes penales/del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), si corresponde.

(incluidos los tribunales de inmigración) y/o antecedentes penales/del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), si corresponde. Declaración de impuestos federales más reciente (formulario 1040) y/u otro comprobante de ingresos.

más reciente (formulario 1040) y/u otro comprobante de ingresos. Certificado de matrimonio , sentencias de divorcio y/o acuerdos de manutención de menores, si corresponde.

, sentencias de divorcio y/o acuerdos de manutención de menores, si corresponde. Comprobante de recepción actual de beneficios públicos (por ejemplo, cupones de alimentos/SSI), si corresponde.

Para conseguir la ciudadanía estadounidense, los migrantes en Texas deben cumplir con ciertos requisitos

A su vez, es necesario que los participantes presenten: