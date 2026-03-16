“Texas y Florida son los verdaderos estados de altos impuestos, no California”: la provocación de Newsom contra DeSantis y Abbott

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó a Greg Abbott y Ron DeSantis por sus políticas impositivas y generó una controversia pública: “Texas y Florida son los estados con impuestos realmente altos”, dijo en su perfil de X al difundir una entrevista en video.

Californa contra Texas y Florida por los impuestos

Según Newsom, la clase media texana paga una proporción mayor de sus ganancias frente a la de California. El líder demócrata defendió la estructura local para proteger a los sectores de menores ingresos.

“Texas les cobra más impuestos a los pobres que nosotros a nuestros ciudadanos más ricos. Su clase media paga más impuestos en Texas que nuestra clase media en California”, señaló en su cuenta de X.

Gavin Newsom acusa a Texas y Florida de cobrar más impuestos a los pobres

Según Newsom, en California el modelo es el opuesto. “Tenemos las tasas impositivas más progresivas de todo Estados Unidos”, dijo.

“La pregunta para ustedes es: ¿quién es el estado con impuestos más altos? ¿California o Texas?”. Según su argumento, la respuesta depende enteramente del nivel de ingresos del contribuyente. Newsom sostuvo que, para la vasta mayoría de los trabajadores, la presión fiscal es mayor bajo el sol de Texas que en la costa californiana.

“Nuestro enfoque es ese, eso es lo que significa un impuesto progresivo”, dijo Newsom. En contraposición, mencionó que Florida comparte la misma naturaleza “regresiva” que Texas, formando un bloque de estados que, bajo la promesa de libertad económica, esconderían una carga desproporcionada para los sectores bajos y medios.

DeSantis reacciona al mensaje de Newsom

La mención a Florida no le hizo gracia al gobernador de ese estado, el republicano Ron DeSantis. “Existen las mentiras, las mentiras descaradas y las estadísticas. Y luego está la afirmación de que California tiene impuestos más bajos que Florida”, replicó DeSantis en su cuenta de X.

En un nuevo mensaje, Ron DeSantis defendió la Florida SAVE Act X @RonDeSantis

El mandatario citó un ranking que ubica a su estado como uno de los más económicos para los contribuyentes (puesto 45), frente a la alta carga fiscal del distrito gobernado por el demócrata Gavin Newsom.

En la misma línea, aseveró: “Incluso quienes apoyan la administración californiana reconocen que es un estado con impuestos muy elevados: sobre las ventas, la renta y la gasolina, los más altos del país”.