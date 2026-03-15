“Cada día parece una semana”: denuncian crisis extrema en el centro del ICE más grande de EE.UU.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos encendieron las alarmas con un informe sobre Camp East Montana, el mayor centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, ubicado en El Paso, Texas. La investigación describe deficiencias en la atención médica, casos de desnutrición y reiterados intentos de suicidio, además de otras condiciones precarias dentro del recinto.

El “retrato perturbador” sobre el centro de detención del ICE más grande de EE.UU.

Las personas privadas de su libertad en Camp East Montana describen graves problemas.

Bajo la custodia del ICE, algunos inmigrantes detallaron dificultades para acceder a atención médica, pérdida de peso por enfermedades y un temor constante frente a la presencia de los guardias.

Desde su apertura en agosto, el personal del centro de detención realizó un promedio de casi una llamada de emergencia al día (130 llamadas en los primeros cinco meses).

Los migrantes bajo custodia en Camp East Montana describen como perturbadoras las condiciones en el centro de detención del ICE más grande de EE.UU. El Paso Matters

“Cada día parecía una semana. Cada semana parecía un mes. Cada mes parecía un año”, expresó en diálogo con Associated Press Owen Ramsingh, exadministrador de propiedades en Columbia, Misuri.

El migrante pasó varias semanas en el centro del ICE antes de su deportación a los Países Bajos en febrero.

Las llamadas citadas en el informe reportan incidentes que van desde convulsiones con traumatismos craneales graves y agresiones físicas, hasta mujeres embarazadas con COVID-19 sufriendo dolores intensos.

Según el informe, los detenidos heridos iban desde un joven de 19 años que se cayó de una litera hasta un hombre de 79 años que luchaba por respirar.

Dos incidentes incluidos dentro de los reportes resultaron en muerte de reclusos.

El 3 de enero, el ICE informó que los guardias de seguridad respondieron después de que un hombre cubano de 55 años, identificado como Geraldo Lunas Campos, intentara autolesionarse, por lo que usaron esposas y fuerza para inmovilizarlo.

Un médico forense dictaminó que la muerte del inmigrante fue un homicidio por asfixia.

Días más tarde, el 14 de enero, el personal comunicó que un hombre nicaragüense de 36 años murió por suicidio días después de ser detenido mientras trabajaba en Minnesota.

Además de esos casos, se reportaron al menos otros seis intentos de personas que intentaron quitarse la vida, según registros de la ciudad de El Paso.

Las condiciones en el centro de detención del ICE más grande de EE.UU.

El centro, que alberga a unas 3000 personas por día, mantiene a los inmigrantes en tiendas de campaña endurecidas que los reclusos describen como ruidosas, sucias y con propagación de enfermedades.

Un informe reveló que las condiciones en el centro de detención del ICE violaban 60 normas federales, aunque las autoridades niegan esto Archivo

Un informe del Washington Post de septiembre reveló que una inspección obligatoria del ICE determinó que las condiciones en el recinto violaban al menos 60 normas federales para la detención migratoria.

Este registro nunca se publicó, a diferencia de otras inspecciones que figuran en el sitio web de la agencia.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), citados por AP, sostuvieron que la información del Washington Post “es falsa”.

No obstante, los detenidos han denunciado reiteradamente que la comida es insuficiente.

Se reportaron casos de huevos servidos congelados y la interrupción del suministro de leche, jugo y frutas.

El pedido del cierre del centro de detención del ICE Camp East Montana

A partir de los numerosos informes sobre la violación de los derechos humanos y los incidentes, la representante estadounidense Verónica Escobar, quien visitó el centro varias veces, pidió su clausura.

“Estas instalaciones no deberían estar operativas. Parece que este contratista está reinventando la rueda y que hay gente que pierde la vida en su experimento”, manifestó, citada por AP.

En medio del creciente escrutinio público y la presión política, el ICE decidió rescindir abruptamente el millonario contrato de Acquisition Logistics LLC esta segunda semana de marzo.

Sin embargo, contrario a las peticiones de cierre definitivo por parte de legisladores y activistas, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el mayor centro de detención del país seguirá operando.

La denuncia de Verónica Escobar sobre las condiciones en el centro del ICE más grande de EE.UU.

“La gente debería conmoverse ante la crueldad abyecta, pero si no es así, espero que se conmuevan ante el fraude y la corrupción”, concluyó la representante demócrata.