Primarias en Texas: qué pasa si ningún candidato supera el 50% y cuándo sería la elección de “runoff”

Las primarias en Texas se celebran este 3 de marzo de 2026 y pueden derivar en una segunda vuelta, conocida como “runoff”, el 26 de mayo si ningún postulante obtiene mayoría absoluta. Esta instancia adicional busca definir al candidato con mayor respaldo interno.

Sistema de mayoría absoluta en las primarias de Texas

El modelo texano no permite ganar una primaria solo con pluralidad de votos cuando hay más de dos candidatos. La norma exige que el vencedor obtenga más de la mitad de los sufragios válidos.

Si ningún participante supera el 50%, los dos candidatos con mayor cantidad de votos avanzan a la segunda ronda. En esa elección de runoff ya no intervienen el resto de los postulantes.

El objetivo del sistema es que el nominado final de cada partido cuente con el respaldo mayoritario de quienes participaron en la primaria de esa fuerza política.

Fecha del runoff en Texas 2026 y calendario electoral

Para 2026, el calendario oficial establece que la eventual segunda vuelta se desarrollará el 26 de mayo. Esta fecha aplica a todas las contiendas primarias que no hayan definido un ganador en marzo.

La votación anticipada en persona para el “runoff” está programada entre el 18 y el 22 de mayo. Durante ese período, los electores habilitados pueden emitir su sufragio antes del día central de la elección.

Estas fechas forman parte del cronograma que también incluye las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026, donde se definirán los cargos estatales.

Primarias abiertas en Texas: cómo funciona la afiliación partidaria

Texas aplica un sistema de primarias abiertas. Esto implica que los votantes no necesitan estar registrados previamente como miembros de un partido para participar en esta instancia.

Sin embargo, cada persona puede elegir solo una boleta partidaria por ciclo electoral. Al hacerlo, queda vinculada a esa fuerza durante el resto del año natural para efectos de posibles segundas vueltas, según detalla el Secretario de Estado de Texas en su sitio web oficial.

Quienes votaron en marzo en la primaria de un partido determinado solo podrán participar en el “runoff” de esa misma agrupación. No está permitido cambiar en la segunda ronda.

Por otro lado, los ciudadanos que no participaron en la primaria del 3 de marzo conservan la posibilidad de votar en el “runoff”. En ese caso, pueden elegir la boleta del partido que tenga elección pendiente.

¿Podría haber un posible empate técnico en las primarias republicanas?: esto dicen las encuestas

En la competencia republicana por la gobernación, el actual mandatario Greg Abbott encabeza los sondeos difundidos entre enero y febrero de 2026.

Los relevamientos le asignan alrededor del 83% del respaldo entre votantes republicanos. Compite con otros aspirantes, entre ellos Evelyn Brooks, Pete Chambers y Mark Goloby.

Con esos niveles de apoyo, el escenario sugiere que podría superar el 50% este 3 de marzo y evitar la necesidad de una segunda vuelta en esta categoría.

Otras primarias dentro del Partido Republicano muestran mayor fragmentación. En la carrera por el Senado de EE.UU., John Cornyn enfrenta a Ken Paxton y a Wesley Hunt. La presencia de varios candidatos con apoyo relevante incrementa la probabilidad de que ninguno alcance mayoría absoluta en la primera ronda.

Una situación similar se observa en la competencia para Procurador General, donde participan Joan Huffman, Mayes Middleton, Aaron Reitz y Chip Roy. En estos casos, la activación del “runoff” es una posibilidad concreta.

Escenario para la elección general de noviembre de 2026

Tras las primarias y eventuales segundas vueltas, los candidatos nominados competirán en la elección general del 3 de noviembre. En la carrera por la gobernación, Abbott se perfila como el candidato republicano.

Del lado demócrata, la legisladora Gina Hinojosa aparece como principal contendiente. Las encuestas muestran a Abbott con ventaja variable según la consultora.

También figura la candidata independiente Jenn Mack Raphoon. La definición final de las boletas dependerá de los resultados de marzo y de las posibles elecciones de desempate en mayo.