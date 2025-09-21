Prince Street Pizza, la famosa tienda de Nueva York que abre en Texas en octubre 2025: precios y horarios

La famosa tienda de Nueva York Prince Street Pizza abrirá su primer local en Dallas, Texas, en octubre 2025. Conocida por sus pizzas cuadradas al estilo focaccia y sus populares porciones como Spicy Spring y The Naughty, la cadena busca conquistar a los habitantes con su auténtico sabor neoyorquino.

De Nueva York a Dallas: la llegada de Prince St. Pizza

El restaurante estará ubicado en 2820 North Henderson Avenue, según detallaron en sus redes sociales.

Este nuevo local reemplazará al original Fireside Pies de Dallas, un referente en el barrio Knox-Henderson que impulsó a que el vecindario se consolidara como destino gastronómico hace unos 20 años.

El nuevo local de Prince St. Pizza abrirá en octubre y estará ubicado en 2820 North Henderson Avenue Instagram: @princestreetpizza

El dueño de Prince St. Pizza, Lawrence Longo, ve una gran oportunidad en esta zona de Dallas para atraer clientes nocturnos, ya que Henderson Avenue se transformó en los últimos años en una especie de distrito de bares, según indicó a The Dallas Morning News.

La cadena Prince St. creció desde Nueva York hasta unas 16 ubicaciones, que abarcan desde Las Vegas hasta Miami. Actualmente, la compañía tiene su sede en Los Ángeles.

Tras la apertura en Dallas, Longo anunció que planea abrir dos locales más en la zona de Dallas-Fort Worth, aunque las ubicaciones todavía no se definieron. “El tiempo lo dirá. Realmente depende de cuánto guste la marca”, indicó.

Pizzas emblemáticas y los horarios en Dallas

Prince St. Pizza ofrece especialidades tanto enteras como por porción, con opciones que incluyen Spicy Vodka, la pizza de pepperoni Spicy Spring, Four Cheese y The Vegan. Longo describe el local como un “auténtico local de porciones al estilo Nueva York”.

Entre las opciones recomendadas se encuentran el Spicy Spring, elaborada con pepperoni, y The Naughty, preparada con salsa de vodka picante, ricotta, mozzarella, miel picante y pepperoni. Las pizzas más emblemáticas se presentan en formato cuadrado, con corteza estilo focaccia y se sirven por unidad.

Las especialidades más representativas vienen en corte cuadrado, con masa estilo focaccia, y se sirven individualmente Instagram: @princestreetpizza

Además, se ofrecen variedades circulares napolitanas, con corteza más delgada, y al estilo “Grandma”.

Las porciones tiene un precio que oscila entre US$5,50 y US$7. Según un portavoz, el restaurante permanecerá abierto hasta la medianoche la mayoría de los días, y hasta las 3 o 4 am los viernes y sábados.

La historia de Prince St. Pizza

Prince St. Pizza abrió sus puertas en 2012 en la Gran Manzana. Sus recetas estuvieron en la familia Morano por generaciones y se originaron por una idea: “Si puedes ponerlo en pasta, puedes ponerlo en pizza”. Desde entonces, el restaurante se consolidó como una pizzería premium en varias regiones de Estados Unidos, como Miami, así como en el extranjero, como Toronto.

Prince St. Pizza abrió sus puertas en 2012 en la Gran Manzana y hoy cuenta con locales dentro y fuera de Estados Unidos Instagram: @princestreetpizza

Las pizzas se preparan con ingredientes frescos y salsas artesanales elaboradas diariamente. Para lograr la misma textura de la masa en mercados fuera de Nueva York, se lleva a cabo un proceso de filtración de agua que reproduce la utilizada en la ciudad.

“Nuestra misión es entregar felicidad con cada porción servida y en cada interacción con nuestros clientes. Estamos comprometidos con la consistencia y la perfección en cada bocado. El respeto y la dignidad son valores centrales de nuestro equipo, y los aplicamos todos los días”, afirmó el local en su sitio web.

Como beneficio de ser miembro de Prince St. Pizza Bucks, se acumula un crédito por cada US$1 gastado y se recibe un descuento de US$10 por cada 100 puntos canjeados.