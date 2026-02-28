Qué documentos necesito para votar en las primarias de Texas 2026

Las primarias en el estado de Texas están programadas para el 3 de marzo de 2026. En esa jornada, los electores definirán las candidaturas de los partidos políticos en distintos cargos públicos. Para participar, es necesario cumplir con requisitos de registro e identificación establecidos por la legislación estatal.

Documentos aceptados para votar en Texas

La normativa vigente exige que quienes acudan a votar de manera presencial presenten una identificación con fotografía aceptada por el estado. En situaciones determinadas, si el sufragista no dispone de uno de esos documentos, puede utilizar comprobantes alternativos y completar una declaración en el centro del comicio.

Para votar en las elecciones primarias de Texas el 3 de marzo de 2026, se debe presentar una identificación con fotografía aceptable Freepik

Texas reconoce siete tipos de identificación con fotografía como válidos para sufragar en persona:

Licencia de conducir de Texas emitida por el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés).

emitida por el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés). Tarjeta de identificación personal emitida por el DPS.

emitida por el DPS. Certificado de Identificación Electoral (EIC, por sus siglas en inglés) emitido por el DPS.

(EIC, por sus siglas en inglés) emitido por el DPS. Licencia para portar armas de fuego emitida por el DPS.

emitida por el DPS. Tarjeta de identificación militar de EE.UU. que incluya una fotografía .

. Certificado de ciudadanía de EE.UU. que contenga una fotografía .

. Pasaporte de EE.UU. (ya sea en formato de libreta o tarjeta).

En caso de que algunos de estos documentos estén vencidos a la hora de votar, las reglas establecen que la identificación de las personas entre 18 y 69 años puede estar caducada hasta cuatro años respecto de la fecha de expiración impresa en el documento. Para quienes tengan 70 años o más, la credencial puede estar vencida sin límite de tiempo, siempre que no presente irregularidades adicionales.

El certificado de ciudadanía de EE.UU. no tiene fecha de vencimiento, por lo que puede utilizarse sin restricciones relacionadas con su antigüedad.

La licencia de conducir de Texas esta entre los documentos aceptables para sufragar en las elecciones del estado Texas.gov

Qué hacer si no tengo identificación con fotografía

Si el sufragista no posee ninguna de las identificaciones con foto aceptadas y no puede obtenerlas de manera razonable, la ley contempla una alternativa. En ese caso, podrá presentar un documento de respaldo y firmar una Declaración de Impedimento Razonable (RID) en el lugar de votación.

Entre los comprobantes admitidos figuran:

Certificado de registro de votante, en copia u original

Facturas de servicios públicos vigentes

Estados de cuenta bancarios

Cheques emitidos por el gobierno o recibos de sueldo

Documentos oficiales que incluyan nombre y dirección del elector

Partida de nacimiento, siempre que sea certificada o válida en tribunal

Las personas con discapacidades pueden solicitar ante el registrador de votantes de su condado una exención permanente al requisito de presentar identificación con fotografía. Esta gestión debe realizarse previamente y queda asentada en el registro electoral.

Quienes no dispongan de ninguna credencial con foto pueden tramitar sin costo el Certificado de Identificación Electoral (EIC) en oficinas del DPS o en estaciones móviles habilitadas para ese fin.

Para consultas adicionales sobre requisitos o para verificar el centro de votación asignado, el estado dispone del portal oficial VoteTexas.gov y la línea telefónica 1-800-252-VOTE.

Las primarias en Texas se llevarán a cabo el 3 de marzo de 2026 y las generales el 3 de noviembre de 2026 Freepik

Fechas clave de las primarias en Texas 2026

El último día para registrarse y poder participar en las primarias fue el 2 de febrero de 2026. Quienes no completaron esa inscripción antes de la fecha no podrán emitir su voto en este ciclo electoral. El plazo final para solicitar una boleta por correo caducó el 20 de febrero de 2026.

La elección anticipada en persona se desarrolla desde el 17 de febrero y finalizará este viernes 27. Durante ese período, los sufragistas pueden acudir a centros habilitados dentro de su condado.

El día de la elección, el 3 de marzo, las urnas estarán abiertas de 7 a 19 hs. Si el condado en el cual se registró el sufragista integra el Programa de Sitios de Votación (CWPP), se permite realizar la elección en cualquier centro; en caso contrario, debe acudirse al precinto asignado.

Las personas con discapacidades o que no dominen el idioma inglés pueden recibir asistencia de un intérprete o de alguien de su elección, con excepción de su empleador o representante sindical. También se contempla la votación en la vereda para quienes no puedan ingresar físicamente al edificio.