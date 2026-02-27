LA NACION
Noticias de Texas hoy, en vivo: Greg Abbott en la recta final hacia las primarias del 3 de marzo este viernes 27 de febrero

Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado de la Estrella Solitaria: leyes, clima y todo lo que hay que saber

Greg Abbott se prepara para las elecciones primarias de Texas del martes 3 de marzo
Abbott nombró tres cargos en la administración de Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, volvió a nombrar tres cargos en la administración estatal. Wil Faubel, Stephanie Johnson y Rick Mora forman parte de la Junta Directiva de la Autoridad del Río San Jacinto, con mandatos que expiran el 16 de octubre de 2029. Esta agencia gubernamental desarrolla, conserva y protege los recursos hídricos del canal.

Faubel es asesor corporativo y de desarrollo de negocios senior en Novomet USA Inc.; mientras que Johnson es ingeniera industrial jubilada y Mora, anestesiólogo y director médico de transición para Envision Health.

Abbott nombró tres cargos para la administración estatal en Texas
Reportan 12 casos de sarampión en un centro del ICE en El Paso

El Departamento de Salud Pública de El Paso reportó 17 casos de sarampión en la ciudad, 12 de ellos registrados en el centro de detención del ICE de Camp East Montana, según remarcó The Texas Tribune. A principios de febrero, también se identificaron dos casos de tuberculosis y 18 de Covid-19 en las instalaciones de Fort Bliss.

El organismo indicó que aúnan esfuerzos con las autoridades de salud de la ciudad y los socios federales para brindar apoyo en la realización de pruebas y distribución de vacunas.

Incrementan esfuerzos de vacunación en El Paso tras el reporte de contagios de sarampión
Clima en Texas: el pronóstico del viernes 27 de febrero

Para este viernes 27 de febrero en Texas, el clima prepara una jornada muy cálida. Según el pronóstico de AccuWeather, en ciudades específicas como Austin o San Antonio, la temperatura puede ascender hasta los 86°F (30°C).

Se espera una jornada calurosa en Texas
Durante la tarde, el cielo estará mayormente soleado, una tendencia que se dará también en la noche. No se prevén lluvias.

Noticias en vivo de Texas

Conforme a
