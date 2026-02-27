Noticias de Texas hoy, en vivo: Greg Abbott en la recta final hacia las primarias del 3 de marzo este viernes 27 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado de la Estrella Solitaria: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Abbott nombró tres cargos en la administración de Texas
El gobernador de Texas, Greg Abbott, volvió a nombrar tres cargos en la administración estatal. Wil Faubel, Stephanie Johnson y Rick Mora forman parte de la Junta Directiva de la Autoridad del Río San Jacinto, con mandatos que expiran el 16 de octubre de 2029. Esta agencia gubernamental desarrolla, conserva y protege los recursos hídricos del canal.
Faubel es asesor corporativo y de desarrollo de negocios senior en Novomet USA Inc.; mientras que Johnson es ingeniera industrial jubilada y Mora, anestesiólogo y director médico de transición para Envision Health.
Reportan 12 casos de sarampión en un centro del ICE en El Paso
El Departamento de Salud Pública de El Paso reportó 17 casos de sarampión en la ciudad, 12 de ellos registrados en el centro de detención del ICE de Camp East Montana, según remarcó The Texas Tribune. A principios de febrero, también se identificaron dos casos de tuberculosis y 18 de Covid-19 en las instalaciones de Fort Bliss.
El organismo indicó que aúnan esfuerzos con las autoridades de salud de la ciudad y los socios federales para brindar apoyo en la realización de pruebas y distribución de vacunas.
Clima en Texas: el pronóstico del viernes 27 de febrero
Para este viernes 27 de febrero en Texas, el clima prepara una jornada muy cálida. Según el pronóstico de AccuWeather, en ciudades específicas como Austin o San Antonio, la temperatura puede ascender hasta los 86°F (30°C).
Durante la tarde, el cielo estará mayormente soleado, una tendencia que se dará también en la noche. No se prevén lluvias.
Noticias en vivo de Texas
Victoria para migrantes en Texas. La Corte protege un programa de asistencia gratuita frente a las presiones del estado
Alerta para quienes usan ITIN. La Justicia autoriza al IRS a compartir direcciones de inmigrantes con el ICE
¿Avanza Hinojosa vs. Abbott? Nuevas encuestas en Texas y quién ganaría la gobernación este 2026
