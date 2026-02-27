Noticias de Texas hoy, en vivo: Greg Abbott en la recta final hacia las primarias del 3 de marzo este viernes 27 de febrero

El gobernador de Texas, Greg Abbott, volvió a nombrar tres cargos en la administración estatal. Wil Faubel, Stephanie Johnson y Rick Mora forman parte de la Junta Directiva de la Autoridad del Río San Jacinto, con mandatos que expiran el 16 de octubre de 2029. Esta agencia gubernamental desarrolla, conserva y protege los recursos hídricos del canal.

Faubel es asesor corporativo y de desarrollo de negocios senior en Novomet USA Inc.; mientras que Johnson es ingeniera industrial jubilada y Mora, anestesiólogo y director médico de transición para Envision Health.