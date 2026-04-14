Trabajar sin licencia en peluquerías de Texas: riesgos para migrantes desde el 1° de mayo por la ley de Abbott

Desde el 1° de mayo entrará en vigencia una nueva medida del Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), que modifica los requisitos para acceder a licencias profesionales. La disposición, que impacta a trabajadores de peluquerías y barberías, establecerá la obligatoriedad de acreditar presencia legal en Estados Unidos.

Los nuevos requisitos para obtener o renovar licencias profesionales en Texas

La nueva normativa exigirá que quienes soliciten una licencia presenten documentación que confirme su estatus migratorio.

Las personas que no dispongan de un número de Seguro Social deberán completar una declaración específica y adjuntar pruebas adicionales. Estas pueden incluir formularios migratorios o identificaciones oficiales válidas.

El objetivo del sistema es cumplir con disposiciones federales que limitan el acceso a beneficios estatales a personas sin autorización legal en el país norteamericano. Esto se debe a que la administración de Greg Abbott considera como beneficio público el otorgamiento de estas habilitaciones.

De acuerdo con lo que marca la norma federal del Título 8 del Código de EE.UU., Sección 1621, los migrantes sin estatus regular no pueden acceder a estos privilegios locales o estatales. La medida afecta a peluqueros, barberos y muchas otras profesiones en las que se desempeñan extranjeros.

Los peluqueros y los barberos deberán mostrar estatus legal para obtener o renovar una licencia profesional en Texas PHILIP FONG - AFP

Cómo impactarán las nuevas regulaciones en Texas sobre los trabajadores en peluquerías

Los peluqueros y barberos, entre otros, deberán cumplir con las nuevas condiciones para poder ejercer de manera formal.

El cambio elimina alternativas previas que permitían gestionar licencias sin contar con un número de Seguro Social. A partir de mayo, todos los solicitantes deberán ajustarse a los nuevos criterios de verificación.

La medida también abarca oficios técnicos como electricistas, plomeros y especialistas en sistemas de climatización.

¿Qué pasa si no se cumplen los requisitos?

Quienes no puedan acreditar su situación migratoria no podrán obtener o renovar sus permisos laborales. Esto implica la imposibilidad de trabajar de manera legal en actividades reguladas.

Se estima que la disposición impactará en alrededor de 18.000 licencias que actualmente no están vinculadas a un número de Seguro Social.

Se estima que esta regulación afectará aproximadamente a 18.000 licencias profesionales en todo el estado de Texas AP / Pexels

Cómo demostrar la presencia legal ante el TDLR para obtener una licencia profesional en Texas

De acuerdo con el sitio web oficial del TDLR, para demostrar la presencia legal y obtener o renovar una licencia profesional, el solicitante debe completar el formulario de Solicitud de Licencia Ocupacional Alegando no Tener Número de Seguro Social.

En ese documento, deberá certificar bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense o que se encuentra legalmente en el país norteamericano.

El TDLR ofrece dos vías para verificar la estadía legal. Todos los documentos deben estar vigentes, a menos que se indique lo contrario.

Presentar un solo documento de esta lista:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con la normativa Real ID .

que cumpla con la normativa . Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte.

o tarjeta de pasaporte. Tarjeta de residente permanente (green card, formulario I-551).

(green card, formulario I-551). Documento de Autorización de Empleo (permiso de trabajo, formulario I-766).

(permiso de trabajo, formulario I-766). Certificado de naturalización o de ciudadanía.

o de ciudadanía. Visa de inmigrante .

. Formulario I-94 que demuestre admisión legal o permiso de permanencia temporal.

que demuestre admisión legal o permiso de permanencia temporal. Formulario I-797 (notificación de acción) que apruebe o conceda estatus de residente, asilo o libertad condicional.

(notificación de acción) que apruebe o conceda estatus de residente, asilo o libertad condicional. Licencia para portar armas emitida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés).

emitida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés). Tarjeta de identificación militar de EE.UU.

La otra opción es presentar dos documentos en combinación. Si el solicitante no tiene los permisos anteriores, debe presentar uno de cada uno de los siguientes grupos:

Identificación estatal : licencia de conducir o identificación emitida por Texas u otros estados autorizados (como Alabama, Florida, Georgia, entre otros).

: licencia de conducir o identificación emitida por Texas u otros estados autorizados (como Alabama, Florida, Georgia, entre otros). Comprobante de nacimiento: acta de nacimiento emitida por un estado o territorio de EE.UU., o un documento del gobierno federal que demuestre el nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense (como el formulario FS-240 o DS-1350).

Los documentos deben enviarse como una copia o imagen clara y legible, preferiblemente mediante carga electrónica o escaneada.

Estas normas no imponen un requisito de ciudadanía. Las personas que no son estadounidenses pero que tienen un estatus migratorio legal y autorización para trabajar siguen siendo elegibles para obtener una licencia profesional.

Sin embargo, aquellos que no puedan acreditar su presencia legal no podrán acceder a estas habilitaciones a partir de la fecha establecida.