Qué es y cómo funciona la operación “Escudo de Furia” que lanzó Greg Abbott en Texas tras el tiroteo en Austin

En un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente y tras un ataque mortal ocurrido en Austin, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la puesta en marcha de la operación “Escudo de Furia”. Este despliegue de seguridad activa a militares estatales y refuerza la vigilancia en puntos estratégicos del estado. La medida, presentada como una respuesta preventiva y contundente ante posibles amenazas, combina presencia en las calles, protección de infraestructura crítica y coordinación con autoridades federales.

Qué es la operación “Fury Shield” anunciada por Greg Abbott

Según un comunicado de prensa difundido por la oficina del gobernador el 1° de marzo de 2026, Abbott emitió un mensaje oficial tras el “trágico ataque” ocurrido la madrugada del domingo en Austin, donde varias personas murieron y otras resultaron heridas.

Abbott implementó medidas de seguridad tras el tiroteo en Austin X/@GregAbbott_TX

En su declaración, el mandatario expresó que el Estado de la Estrella Solitaria “llora con las familias y seres queridos de quienes fueron horriblemente asesinados” y aseguró que él y su esposa rezan por las víctimas y por la pronta recuperación de los lesionados.

En ese mismo texto oficial, el gobernador explicó que mantuvo contacto con el alcalde de Austin y con el director del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés), y que ofreció “todo el apoyo del Estado de Texas para garantizar que toda la asistencia y los recursos sean desplegados”.

Fue en ese marco que anunció que había ordenado al Departamento Militar estatal activar a miembros del servicio bajo la operación “Fury Shield”, traducida como “Escudo de Furia”, para trabajar junto a socios estatales y federales en la protección de comunidades e infraestructura crítica.

Qué incluye el despliegue militar en Texas tras el ataque en Austin

De acuerdo con el comunicado oficial del gobernador Abbott, la operación contempla la activación de efectivos que colaborarán con distintas agencias para reforzar la seguridad en sectores considerados vitales. El despliegue incluye el incremento de patrullajes en instalaciones energéticas clave, puertos y a lo largo de la frontera sur del estado.

El sospechoso del ataque de Austin llevaba un buzo con la frase “Propiedad de Alá” y una camiseta con la bandera iraní

El gobernador detalló que también se fortaleció el personal dedicado a la ciberseguridad y que se desplegó vigilancia aérea no tripulada con el objetivo de monitorear y resguardar sitios estratégicos. Estas acciones buscan anticipar y neutralizar eventuales amenazas contra infraestructura sensible, en un contexto internacional que, según el propio Abbott, podría generar intentos de represalia.

En su declaración, el mandatario fue categórico al advertir que cualquier intento de utilizar el conflicto en Medio Oriente para amenazar al Estado de la Estrella Solitaria o a sus instalaciones críticas encontrará una respuesta firme. “Texas responderá con una fuerza decisiva y abrumadora para proteger nuestro estado”, aseguró. Asimismo, enfatizó: “Los texanos son fuertes. No seremos intimidados, y no seremos aterrorizados. Defenderemos nuestro estado sin vacilar”.

Más patrullajes en Austin y vigilancia en la frontera

El comunicado oficial también especifica medidas concretas a nivel local. Abbott indicó que ordenó al DPS aumentar los patrullajes y sumar más agentes del orden en el Distrito de la Calle 6, en el centro de Austin, especialmente durante los fines de semana. El objetivo, según explicó, es garantizar suficiente presencia policial “para desalentar la actividad criminal”.

La medida surge como respuesta directa al "trágico ataque" ocurrido la madrugada del domingo 1° de marzo en el Distrito de la Calle 6, donde múltiples víctimas perdieron la vida Facebook Office of the Governor Greg Abbott

De esta manera, la operación “Escudo de Furia” no se limita a grandes instalaciones energéticas o a la frontera, sino que también se traduce en un refuerzo visible en zonas urbanas de alta concurrencia, como el área de entretenimiento nocturno en Austin donde ocurrió el ataque.

El gobernador subrayó además que Texas trabaja “incansablemente” con socios federales para asegurar que todos los recursos necesarios estén disponibles en la defensa de las comunidades. Esa coordinación interinstitucional es uno de los pilares de la estrategia, que combina fuerzas estatales con cooperación federal.