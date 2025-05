Qué pasa si no tramito la Real ID en Texas antes de la fecha límite del 7 de mayo: ¿aplica para migrantes?

A mediados de la próxima semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzará a exigir una Real ID a los estadounidenses que quieran abordar vuelos nacionales o visitar edificios federales. Si bien estaba previsto que la medida se implementara en 2008, luego de postergarse en varias ocasiones, entrará en vigor el 7 de mayo de 2025. Frente a esto, es importante saber qué pasa si no se tramita en Texas antes de la fecha límite.

Real ID en Estados Unidos

De acuerdo con un análisis de datos de CBS News , realizado del 7 al 18 de abril, menos del 70% de los habitantes de 30 estados norteamericanos tramitaron su Real ID . Esto significa que, en más de la mitad del país, tres de cada diez viajeros no pasarían por un control de seguridad en un aeropuerto después del 7 de mayo.

, realizado del 7 al 18 de abril, . Esto significa que, en más de la mitad del país, tres de cada diez viajeros no pasarían por un control de seguridad en un aeropuerto después del 7 de mayo. Pero 12 estados y el Distrito de Columbia registraron cifras superiores al 90%. Entre ellos se encuentra Texas, que reportó un 98% de cumplimiento al momento del estudio. No obstante, miles de habitantes del estado todavía no solicitaron el nuevo documento de identificación, y enfrentarán una serie de consecuencias si no lo hacen antes de la fecha límite.

Miles de habitantes de Texas todavía no tramitaron su Real ID y enfrentarán una serie de consecuencias si no lo hacen antes de la fecha límite (Ted S. Warren/AP) Ted S. Warren/AP

Qué pasa si no se tramita la Real ID en Texas

Según el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, aquellos que no tramiten la Real ID antes del 7 de mayo podrán seguir utilizando sus licencias de conducir, en caso de que todavía sean válidas, para fines no federales. De esta forma, podrán conducir vehículos, votar o realizar operaciones bancarias, entre otras cosas.

Sin embargo, aquellos que no cuenten con una Real ID no tendrán la posibilidad de usar una licencia de conducir para fines de identificación federal. De esta manera, no podrán abordar vuelos nacionales o ingresar a instalaciones federales seguras después del 7 de mayo de 2025.

En caso de que una persona presente un documento de identificación que no cumpla con las normas de la Ley Real ID después de la fecha límite, la agencia federal responsable de la seguridad determinará si se le permite el acceso o si debe ser sometido a una revisión adicional. Por último, no contar con el nuevo sello limitará las opciones fuera del estado de Texas.

¿Deben los migrantes solicitar la Real ID?

Tal como indica la Administración de Servicios Generales (GSA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, solo los ciudadanos estadounidenses o extranjeros que pueden comprobar su presencia legal en el país norteamericano pueden obtener una Real ID.

Esto quiere decir que, al igual que sucede con las licencias de conducir, los migrantes indocumentados no pueden tramitar una Real ID. De esta forma, no estarán habilitados para abordar vuelos nacionales o ingresar a instalaciones federales seguras después del 7 de mayo de 2025.

Al no poder obtener una Real ID, los migrantes indocumentados no podrán abordar vuelos nacionales o ingresar a instalaciones federales seguras después del 7 de mayo de 2025 (iStock) iStock

Cómo obtener una Real ID en Texas

Según el sitio web oficial del Estado de Texas, para obtener una Real ID por primera vez es necesario acudir en persona a una oficina del DPS, ya que no es posible tramitarla en línea o por correo. Si bien no se requiere una entrevista, es fundamental presentar la siguiente documentación: