Qué se sabe de las cancelaciones y retrasos de vuelos en Texas: últimas actualizaciones

Más de 40 terminales aéreas en Estados Unidos sufrieron reducciones en los viajes este fin de semana, debido a una decisión de las autoridades para preservar la seguridad ante la escasez de personal por el cierre del gobierno. ¿Cuáles son los aeropuertos más afectados de Texas, con más retrasos y cancelaciones de vuelos?

Cuáles son los aeropuertos de Texas más afectados por cancelaciones de vuelos

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) implementó una reducción del 10% de los vuelos en los 40 aeropuertos más transitados de Estados Unidos desde el 7 de noviembre. Este fin de semana, casi 900 viajes fueron cancelados en terminales de ese país, como en Texas.

Los pasajeros de Dallas-Fort Worth fueron los más afectados en estos días Freepik

Desde Telemundo, reportaron que más de 1000 vuelos presentaron retrasos en los aeropuertos del Estado de la Estrella Solitaria este fin de semana, con base en los datos de FlightAware. Las terminales más afectadas de Texas son:

El Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth : con 425 vuelos retrasado y 141 cancelados.

: con 425 vuelos retrasado y 141 cancelados. El Aeropuerto Internacional George Bush , en Houston: con 214 retrasos y 50 cancelaciones producidas.

, en Houston: con 214 retrasos y 50 cancelaciones producidas. El Aeropuerto Love Field de Dallas: con 164 retrasos y 18 cancelaciones.

de Dallas: con 164 retrasos y 18 cancelaciones. El Aeropuerto William P. Hobby , en Houston: con 116 retrasos y 14 cancelaciones.

, en Houston: con 116 retrasos y 14 cancelaciones. El Aeropuerto Internacional de San Antonio : con 78 vuelos retrasados y nueve cancelados.

: con 78 vuelos retrasados y nueve cancelados. El Aeropuerto Internacional Harlingen Valley : con 12 retrasos y dos cancelaciones.

: con 12 retrasos y dos cancelaciones. El Aeropuerto Internacional de Brownsville/SPI : con dos retrasos y dos cancelaciones.

: con dos retrasos y dos cancelaciones. El Aeropuerto Internacional McAllen-Miller: únicamente seis retrasos.

Se espera que la reapertura del gobierno regularice el sistema de vuelos en EE.UU. Freepik

Por qué se retrasaron y cancelaron vuelos en Texas esta semana

El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció el 6 de noviembre pasado la decisión de las autoridades, con motivo de mantener la seguridad en los operativos aéreos en medio del cierre del gobierno de Estados Unidos, que cumplió un récord histórico sobre su período de duración.

Por qué cancelaron vuelos en Texas y en todo EE.UU. X/@SecDuffy

En ese sentido, el comunicado del organismo indicó que se implementaría una reducción progresiva de las operaciones aéreas, del 4% desde el día 7, del 6% desde el día 11, del 8% desde el día 13 y del 10% desde el 14 de noviembre.

“Esto no es una cuestión política, sino de evaluar datos y mitigar el riesgo que supone para el sistema que los controladores sigan trabajando sin cobrar", expresó el funcionario. Y añadió: "Es seguro volar hoy, mañana y pasado mañana, gracias a las medidas proactivas que estamos tomando".

Asimismo, el organismo gubernamental pidió a los pasajeros que monitoreen sus vuelos y eviten viajes no esenciales durante las próximas semanas.

Qué se espera sobre la situación en los aeropuertos de Texas

El Senado de EE.UU. logró un acuerdo el domingo 9 de noviembre, tras 40 días de cierre parcial, para alcanzar la reapertura del gobierno federal. La propuesta permitiría aprobar y reanudar los fondos en los próximos días, según Europa Press, a fines de esta semana.

De esta forma, los trabajadores federales que fueron relegados de sus puestos serían reincorporados. Así fue la condición que pusieron sobre la mesa ocho legisladores demócratas que otorgaron su apoyo a los republicanos en la sesión de votación.