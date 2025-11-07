Vuelos cancelados en EE.UU.: guía para saber cómo consultar y qué opciones tienes si tu viaje se vio afectado

A cinco semanas del cierre de gobierno, que se convirtió en el más extenso de la historia de Estados Unidos, se desató un caos aéreo. La escasez de personal en las torres de control y la falta de pago a empleados esenciales, como agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y controladores aéreos, derivaron en demoras y miles de vuelos cancelados en todo ese país. En este contexto, resulta fundamental saber cuáles son los métodos para conocer el estado de los vuelos.

Cómo consultar el estado de los vuelos en EE.UU.

Los especialistas recomiendan verificar con frecuencia el estado de los vuelos antes de salir hacia el aeropuerto. “Las aerolíneas suelen comunicarse con sus clientes de forma eficaz. Lo más importante es asegurarse de estar habilitado para recibir notificaciones”, explicó Sally French, experta en viajes de NerdWallet, citada por la organización AARP.

Vuelos cancelados en medio del cierre de Gobierno de Estados Unidos MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Entre las sugerencias más útiles destacan descargar la aplicación de la aerolínea, activar las alertas por mensajes o correo electrónico y revisar tanto el sitio de la FAA como los buscadores en línea para confirmar el estado de los vuelos.

Algunos pasajeros frecuentes también utilizan herramientas como Flighty, TripIt Pro o Expert Flyer, mencionadas por Los Angeles Times, que ofrecen información anticipada sobre retrasos, seguimientos en vivo de aeronaves y alertas de interrupciones.

Qué hacer si un vuelo se retrasa o se cancela

Si el vuelo sufre demoras, muchas aerolíneas permiten reprogramar sin costo adicional desde sus propias aplicaciones. En otros casos, se aconseja hablar directamente con un agente en el aeropuerto. “Conviene pedir que te ubiquen en el próximo vuelo disponible”, sugirió John E. DiScala, creador del sitio de viajes Johnny Jet, en diálogo con AARP.

Esto deben saber los viajeros de Estados Unidos para consultar el estado de sus vuelos en medio del cierre de Gobierno Jack Brook

En caso de cancelación, los pasos clave son: hacer fila en el mostrador, llamar al servicio al cliente y revisar la app en simultáneo. “Mientras esperas, sigue buscando opciones, porque la disponibilidad cambia todo el tiempo”, explicó Tyler Hosford, director de seguridad en International SOS, en diálogo con el medio californiano.

Algunas aerolíneas, como United Airlines, implementaron exenciones especiales que permiten cancelar sin penalización o reprogramar vuelos hasta seis días después de la fecha original.

Reembolsos, seguros y opciones alternativas de viaje en EE.UU.

En Estados Unidos, las aerolíneas están legalmente obligadas a reembolsar el costo de un vuelo cancelado, incluso si el pasaje era no reembolsable. AARP detalla que la devolución debe incluir los cargos por equipaje y mejoras de asiento. Sin embargo, las compañías no tienen la obligación de ofrecer hospedaje o compensaciones adicionales.

Los aeropuertos de Estados Unidos sufren falta de personal en medio del cierre de Gobierno MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

De acuerdo con Los Angeles Times, el Departamento de Transporte publica una lista actualizada con los derechos de los pasajeros, donde se especifica qué aerolíneas ofrecen reprogramaciones sin costo o transporte terrestre cuando las cancelaciones ocurren de noche.

Otra alternativa viable, según AARP, es viajar en tren. La empresa Amtrak no se ve afectada por el cierre del gobierno, por lo que puede ser una opción para trayectos dentro de Estados Unidos.

En cuanto a los seguros, Suzanne Morrow, directora ejecutiva de InsureMyTrip, explicó que las pólizas de tipo cancel for any reason permiten recuperar entre 50% y 75% del viaje si se cancela con al menos 48 horas de anticipación. Además, algunas tarjetas de crédito incluyen coberturas por demoras que reembolsan hasta US$600 en alojamiento o comida.

Viajar en tiempos de cierre: seguridad y paciencia

Pese a la tensión que atraviesa el sistema, los expertos sostienen que volar aún es seguro. “Aunque trabajan bajo mucha presión, los controladores y agentes son profesionales”, señaló Jeffrey C. Price, profesor de aeronáutica en la Universidad Estatal Metropolitana de Denver, en declaraciones a AARP.

El cierre de gobierno de Estados Unidos afecta a viajeros de todo el país WOJTEK RADWANSKI� - AFP�

A la espera de que el Congreso alcance un acuerdo presupuestario, el consejo final de los especialistas es mantener la calma. “Las personas con las que tratas en el aeropuerto no causaron el problema”, recordó DiScala, quien agregó que “están trabajando sin cobrar”, por lo que “tratarlas con amabilidad puede hacer una gran diferencia”.