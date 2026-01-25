¿Qué es la regla de las “4P”? La fórmula esencial para protegerse del frío extremo desde Texas a NYC

Estados Unidos enfrenta una de las tormentas invernales más severas en años, con estados cubiertos por nieve, hielo y aguanieve. Ante esta “sensación térmica potencialmente mortal”, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta clave, instando a la población a aplicar la “regla de las 4P” para protección esencial.

La fórmula de las 4P: protección ante el frío extremo

La “regla de las 4P” es un acrónimo que abarca “People, Pets, Plants, and Pipes” (Personas, Mascotas, Plantas y Tuberías), sintetizando los elementos prioritarios a salvaguardar, según consignó la agencia meteorológica.

Para las personas, se aconseja limitar la exposición al aire libre y consultar el pronóstico. Asimismo, deben vestir ropa abrigada en capas, incluyendo guantes, gorro y botas.

Las mascotas y animales de granja deben resguardarse del frío extremo, garantizando acceso a comida y agua no congelada.

Para las plantas, es crucial conocer sus límites térmicos.

En el caso de las tuberías de agua, requieren especial atención para evitar su congelación y los consecuentes daños. Para ello, se debe dejar que los grifos goteen un poco para evitar que se congelen.

Cómo afecta la tormenta invernal a Texas

La tormenta ha dejado un impacto considerable en Texas. Dallas y Fort Worth acumularon cerca de 2,8 cm de aguanieve y nieve, mientras que el Panhandle y Lubbock registraron grandes nevadas, cancelando clases en la Universidad Tecnológica de Texas.

Con el correr de la madrugada, las temperaturas mínimas caerán a 8-11 °F (-13 a -11 °C) en Hill Country y a 15-18 °F (-9 a -8 °C) en Austin. Se espera un ligero calentamiento hasta el 27 de enero, pero las noches seguirán gélidas, con otro frente frío el 28 de enero.

Más allá de Texas, la tormenta invernal afecta los Grandes Lagos y el noreste interior, con severa formación de hielo hasta el Atlántico Medio. El NWS anticipó fuertes nevadas de hasta dos pies en el noreste y Nueva Inglaterra.

Asimismo, un frío récord se pronostica en las llanuras del sur, con aire ártico empujando temperaturas bajo cero incluso al sur de Brownsville, Texas.

Cómo prepararse para una tormenta invernal

Para una preparación exhaustiva, es fundamental mantener un kit de supervivencia invernal actualizado.

Este debe incluir cables puente, linternas, botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecederos, agua, suministros para mascotas, radio, arena, pala, raspador de hielo, ropa abrigada, cargador de celular y medio tanque de gasolina en el automóvil.

En caso de viajar durante la tormenta, el vehículo tiene que contar con un kit de supervivencia que incluya:

Cables de arranque.

Rascador de hielo.

Pala.

Mantas o sacos de dormir.

Cargador de celular.

Arena para tracción.

