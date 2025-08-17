Quién es Trey Martínez Fischer, el senador de Texas que usa un apellido latino para atraer el voto hispano

Ferdinand Frank Fischer III, representante de la Cámara de Texas por San Antonio, ha utilizado el apellido materno “Martínez” en su nombre político durante más de dos décadas para establecer conexión con el electorado hispano de su distrito. El senador, conocido públicamente como Trey Martínez Fischer, mantiene legalmente su nombre de nacimiento mientras emplea esta variación en campañas y documentos electorales.

¿Cuál es el origen del senador de Texas?

De acuerdo con su biografía publicada en su sitio web, Trey Martínez Fischer nació en el sector sur de San Antonio, como el cuarto de cinco hijos. Su madre, Guadalupe Martínez Fischer, de origen mexicano, trabajaba como enfermera en el Hospital Santa Rosa, mientras que su padre se desempeñaba como vendedor en un concesionario de autos.

Durante su carrera política, decidió emplear el apellido de su madre para identificarse con la comunidad latina de Texas Foto Facebook Trey Martinez Fischer

Con el tiempo, la familia inauguró un pequeño restaurante en la zona de Five Points llamado “Chili Bowl”, con capacidad para 20 comensales. Allí, un joven Trey colaboraba con el lavado de los platos, su madre atendía la caja, sus hermanas las mesas y su hermano la cocina.

Su formación inicial incluyó servicio como monaguillo en la Iglesia Católica de San Lucas. Su habilidad en el fútbol americano le permitió ingresar a la preparatoria Oliver Wendell Holmes, donde integró el equipo Huskies, reconocido a nivel nacional. Tras una lesión laboral, su trayectoria deportiva universitaria concluyó, y decidió continuar su formación académica.

Finalmente, se graduó de la Universidad de Texas en San Antonio y se convirtió en el primer miembro de su familia en obtener un título universitario. Pocos días después, su padre falleció a causa de cáncer. Posteriormente, cursó estudios de derecho en la Universidad de Texas y realizó una pasantía en la Fiscalía General del estado.

Construcción de una identidad política

Antes de su carrera legislativa, el senador utilizaba el nombre Tracy Fischer. Sin embargo, optó por incluir el apellido materno “Martínez” para formar el nombre político “Trey Martínez Fischer”.

La legislación texana establece que los candidatos deben usar su nombre legal en las papeletas, salvo casos con apodos legítimos. Pese a que en su linaje familiar no existen antecedentes del apellido compuesto “Martínez Fischer”, ha utilizado esta forma de identificación durante más de dos décadas en campañas y documentos electorales, e incluso aparece de esta manera en la Cámara de Representantes de Texas.

Su apodo “Trey” se vincula a la tradición sureña para los terceros en una línea de nombres idénticos, una tradición que empezó con su abuelo y continuó con su padre.

El senador está casado con la abogada Elizabeth Provencio, con quien tiene dos hijas, Francesca y Camilla Foto treymartinezfisher.com

Carrera en la Cámara de Representantes de Texas

Martínez Fischer fue elegido por primera vez como representante estatal en el año 2000, con su madre como directora de campaña. Durante su primer periodo, recibió el reconocimiento de “Primer Alumno del Año” por parte de colegas de ambos partidos.

A lo largo de su carrera, lideró iniciativas en materia de educación, empleo y derechos civiles. Fue parte de las negociaciones que restituyeron 3900 millones de dólares al sistema educativo estatal tras recortes presupuestales. También impulsó la llamada “Ley Boeing”, que garantizó operaciones industriales en San Antonio y generó cientos de empleos, según se detalla en su biografía.

En su labor legislativa, promovió medidas para proteger las prestaciones de veteranos, fomentar la contratación de mujeres y minorías, y exigir que el sistema estatal de jubilación incluya administradores de fondos emergentes.

Desde 2009 hasta 2016, se desempeñó como presidente del Caucus Legislativo Mexicano-Americano, el grupo parlamentario hispano más numeroso de EE.UU. Durante su periodo, Martínez Fischer lideró la demanda más extensa por derechos de voto en la historia estadounidense.

Durante la administración Obama, Martínez Fischer fue invitado frecuente a la Casa Blanca, debido a que informaba al expresidente sobre políticas nacionales de derecho al voto Foto treymartinezfisher.com

Postura sobre redistribución de distritos en Texas

En 2021 comenzó un litigio sobre los nuevos mapas electorales de Texas. El Departamento de Justicia argumentó que los límites se trazaron con base en criterios raciales, algo que la senadora Joan Huffman, responsable del diseño, negó bajo juramento.

En una conferencia el 18 de julio de 2025, Martínez Fischer señaló que la redistribución busca consolidar el poder republicano en la Cámara de Representantes federal, lo que afectaría principalmente a ciudades como Houston, Dallas y Fort Worth, con la posibilidad de que el impacto llegue a San Antonio y el sur del estado.

“Están haciendo trampa aquí. Están preocupados por perder la mayoría en la Cámara de Representantes de EE. UU. y quieren compensar sus pérdidas extendiendo sus victorias en Texas”, aseguró el senador. “Esta batalla legal comenzó en 2021 y todavía estamos en la corte federal en 2025 luchando”, agregó.

Políticas recientes impulsadas por Trey Martínez Fischer

En agosto, el senador presentó dos propuestas de ley. La primera, HB 281, busca aplazar de 2026 a 2028 la entrada en vigor de ciertos cambios fiscales, especialmente en el cálculo de impuestos en situaciones de desastre. Establece que la aplicación sería inmediata si obtiene dos tercios de los votos en ambas cámaras legislativas.

La segunda, HB 282, plantea modificaciones en el Código Tributario para que las unidades fiscales en áreas de desastre que abarcan al menos tres condados, calculen la tasa de aprobación del votante como si se tratara de una unidad especial. En caso de ser aprobada, esta medida entraría en vigor en 2026.

Además de su labor legislativa, Trey Martínez Fischer ejerce como abogado en San Antonio y representa casos en cortes estatales y federales. En el ámbito personal, vive con su esposa Elizabeth Provencio, también abogada, y sus hijas Francesca y Camilla en el West Side de San Antonio.

“He aprendido las lecciones que guían mi vida aquí en San Antonio, de mi familia y la gente de esta comunidad”, escribió en su biografía.