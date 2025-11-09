Quiénes pueden ir a Six Flags gratis y cómo conseguir los tickets en Texas

Durante este y el próximo fin de semana de noviembre, Six Flags Fiesta habilita una promoción especial para ciertos ciudadanos de Texas. Los socorristas podrán ingresar gratis a las instalaciones ubicadas en San Antonio los sábados y domingos.

Six Flags gratis en Texas: cómo conseguir los tickets gratis

Los técnicos de emergencias médicas, bomberos y personal policial que forman parte de los socorristas pueden aprovechar la oferta disponible desde este fin de semana.

De acuerdo con Axios, estas personas tendrán que mostrar una identificación laboral válida en atención al cliente para conseguir un boleto gratuito y una entrada adicional para un acompañante.

Los socorristas pueden ir a Six Flags gratis durante los dos siguientes fines de semana

La página web de Six Flags indica que todas las ofertas deben canjearse en línea. Para hacerlo, es necesario ingresar al sitio y registrarse. Además, los ciudadanos que aplican al descuento pueden comprar hasta seis boletos adicionales por US$19,99 (precio regular de US$55).

El parque abre sus puertas desde las 12 hasta las 19 hs los sábados y desde las 12 hasta las 18 hs los domingos.

Precios de los tickets de Six Flags en Texas

En su página, la empresa señala que los precios vigentes para entrar al parque en la actualidad son los siguientes:

Entrada simple para el parque : a US$55.

: a US$55. Entrada para llevar a un amigo: a US$24. Ahorra hasta un 70% en el precio, pero debe ir acompañado de un titular de un pase de temporada válido.

Para entrar a Six Flags en Texas gratis, los socorristas pueden comprar los tickets en línea

Además, está disponible el pase Flash, que permite ingresar a las atracciones sin hacer fila. Para un solo día, tiene un valor de US$49, que asciende a US$199 para toda la temporada. En el caso de los paquetes, los valores actuales son:

Pase de Plata 2026 : a US$55. Otorga una visita a Holiday in the Park en 2025 y visitas ilimitadas en 2026 hasta el Día del Trabajo por el precio de un boleto válido para cualquier día.

: a US$55. Otorga una visita a Holiday in the Park en 2025 y visitas ilimitadas en 2026 hasta el Día del Trabajo por el precio de un boleto válido para cualquier día. Pase Oro 2026 : a US$75. Brinda acceso a Six Flags Over Texas y Hurricane Harbor Arlington, además de estacionamiento general gratuito, descuentos dentro del parque y más, ahora y durante todo el año 2026.

: a US$75. Brinda acceso a Six Flags Over Texas y Hurricane Harbor Arlington, además de estacionamiento general gratuito, descuentos dentro del parque y más, ahora y durante todo el año 2026. Pase de Prestigio 2026: a US$155. Incluye todos los beneficios del Pase Oro, además de acceso a más de 40 parques de Six Flags, estacionamiento preferencial, entradas gratuitas para traer a un amigo y otras acciones.

La nueva regla de Six Flags en Texas que entró en vigor en 2025

El popular parque de atracciones impuso una nueva regla este año que requiere que todos los visitantes de 15 años o menos estén acompañados por un adulto responsable de al menos 21 años para poder ingresar al recinto o permanecer en él después de las 16 hs. Esta política se aplica hasta el horario de cierre.

Los menores de edad pueden ir a Six Flags en Texas pero después de las 16 hs deben estar acompañados por una persona mayor de edad

El adulto responsable deberá presentar una identificación oficial con fotografía y fecha de nacimiento al ingresar. Podrá acompañar a un máximo de 10 visitantes de 15 años o menos por día. Los menores de 15 años que se encuentren dentro del parque sin un adulto responsable serán expulsados.

Los acompañantes deben estar presentes con su grupo durante la entrada, permanecer dentro del parque durante su visita y estar disponibles por teléfono a lo largo de toda su estancia, remarcan en su sitio web oficial.