Hasta cuándo está vigente la alerta por el frente frío múltiple que se extiende en Texas este invierno 2026

El comportamiento del clima en Texas comenzó a modificarse de manera progresiva a partir de la mitad de enero. El ingreso de aire frío desde latitudes altas desplazó el patrón cálido dominante y dio inicio a un período de inestabilidad térmica que se extenderá durante varios días. Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este escenario corresponde a un frente frío múltiple, compuesto por al menos tres sistemas consecutivos.

Qué es el frente de frío múltiple que afecta a Texas y hasta cuándo se extenderá

El sistema que comenzó a influir sobre Texas a partir del miércoles 14 de enero no se limita a un único frente frío. Se trata de una sucesión de tres ingresos de aire fresco impulsados por una circulación atmosférica persistente desde el norte del continente. Esta dinámica permite que masas de aire de origen polar se desplacen de manera repetida hacia la región.

El ingreso de una ola polar que bajará hacia Texas mostrará un descenso térmico marcado NWS

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este evento climático se mantendrá activo hasta mediados de la próxima semana.

¿Cuándo habría más frío en Texas? El pronóstico del clima

El período más significativo se extiende desde el miércoles 14 de enero hasta el miércoles 21 o jueves 22 de enero de 2026, cuando se espera que el patrón comience a debilitarse.

El primer ingreso de aire fresco marcó el inicio del cambio, con un descenso inicial de temperaturas y un aumento de la intensidad del viento .

. El segundo, previsto entre la noche del jueves 15 y el viernes 16 de enero, refuerza el enfriamiento y establece las condiciones más frías del ciclo durante el fin de semana .

. El tercero, esperado para comienzos de la semana siguiente, introduce una transición hacia un patrón menos extremo.

A diferencia de otros eventos invernales, este frente frío múltiple se caracteriza por su naturaleza mayormente seca. Sin embargo, la combinación de aire frío, baja humedad y viento sostenido genera impactos relevantes y advertencias por posibles incendios forestales.

Debido al ingreso de este sistema, el servicio meteorológico prevé una probabilidad mínima, del 10% al 20%, de nieve en la región noreste de Panhandles el sábado por la mañana NWS

Descenso de las temperaturas en Texas durante el ingreso de aire polar

El paso del frente de frío múltiple provocará una marcada variabilidad térmica en todo Texas. En el Panhandle, donde el impacto es más directo, se espera un fuerte contraste. Tras alcanzar valores elevados el jueves 15, las temperaturas caerán de manera abrupta durante el viernes y el sábado.

De acuerdo con el servicio meteorológico, en esta región, las máximas del sábado 17 se mantendrán por debajo de los 40°F (4°C), mientras que las mínimas nocturnas descenderán hasta el entorno de los 20°F (-6,6°C).

En algunos sectores, especialmente durante la madrugada del domingo, los registros podrían ubicarse incluso por debajo de ese umbral .

. En el norte de Texas, que incluye el área metropolitana de Dallas–Fort Worth , las temperaturas se mantendrán moderadas hasta el viernes, para luego descender durante el fin de semana.

, las temperaturas se mantendrán moderadas hasta el viernes, para luego descender durante el fin de semana. El domingo 18 de enero se perfila como la mañana más fría del período , con valores generalizados en el rango de los 20°F (-6,6°C) , según el pronóstico de NWS.

, con valores generalizados en el rango de los , según el pronóstico de NWS. El centro y sur del Estado de la Estrella Solitaria experimentarán el ingreso del aire más frío de la temporada invernal.

Ciudades como Austin y San Antonio registrarán un aumento transitorio de temperaturas antes del asentamiento definitivo del aire polar.

registrarán un aumento transitorio de temperaturas antes del asentamiento definitivo del aire polar. Durante el sábado 17 de enero, las máximas en estas zonas caerán hacia valores cercanos a los 55°F (12,7°C) , mientras que el domingo se esperan las primeras heladas generalizadas del invierno boreal .

, mientras que . En áreas urbanas, las mínimas rondarán los 28°F (-2°C), en las regiones rurales y elevadas, como Hill Country, podrían registrarse valores aún más bajos.

El ingreso de este sistema provocará un descenso marcado de las temperaturas en Texas Imagen compuesta

Vientos intensos y riesgo de incendios en Texas

Uno de los factores más destacados de este sistema múltiple es la intensidad del viento. En el Panhandle y en el norte de Texas, se han registrado ráfagas superiores a las 30 millas por hora (48 kilómetros por hora) tras el ingreso del primer frente, con previsión de valores similares o mayores durante el segundo.

Estas condiciones, combinadas con una humedad relativa baja, configuran un escenario propicio para la propagación de incendios forestales. Las zonas del norte y centro del estado concentran las mayores preocupaciones, especialmente durante la tarde del viernes 16 y el sábado 17 de enero.

Algunas localidades fueron señaladas dentro de un nivel elevado de riesgo debido a la persistencia de aire seco, con humedades que podrían ubicarse por debajo del 30%. Este patrón obliga a extremar precauciones en actividades al aire libre y en áreas rurales.

Heladas, nieve ligera y otros fenómenos asociados

Además del viento y el descenso térmico, el sistema frontal traerá consigo otros efectos. El más relevante es una helada generalizada en amplias zonas de Texas, prevista para la madrugada del domingo 18 de enero. Este evento puede generar impactos en la agricultura y en la infraestructura sensible al frío.

En el norte del estado, particularmente en sectores del este y noreste del Panhandle, existe la posibilidad de precipitaciones invernales leves, según el NWS. Se trata de ráfagas de nieve o copos dispersos entre la noche del viernes y la mañana del sábado, sin acumulaciones significativas.

En las zonas costeras, el paso del primer frente generó condiciones adversas para la navegación, con vientos sostenidos y oleaje elevado. Estas condiciones tienden a mejorar de forma gradual, aunque el ingreso de nuevos sistemas mantiene la inestabilidad durante varios días.