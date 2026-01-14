El frente de frío múltiple avanza sobre Texas: a cuánto llegarán las temperaturas en las próximas horas

Después de un período prolongado con temperaturas elevadas, el panorama meteorológico en Texas comenzó a modificarse con la llegada de un sistema frontal que ingresó al estado durante la jornada del miércoles 14 de enero. Este cambio responde a una configuración atmosférica de gran escala que favorece el ingreso de aire frío desde el norte.

Tres frentes fríos ingresarán a Texas durante los siguientes días

El patrón dominante se caracteriza por la presencia de un área de alta presión en niveles superiores sobre el oeste de EE.UU. y una zona de baja presión más profunda hacia el este. Esta disposición canaliza vientos del norte hacia Texas y facilita el desplazamiento sucesivo de frentes fríos, la mayoría de ellos con escaso contenido de humedad.

Un frente frío traerá fuertes vientos desde el miércoles hasta la madrugada del jueves en zonas como Houston y sus alrededores NWS

El resultado inmediato es una alternancia de jornadas frescas durante el día y descensos pronunciados de temperatura por la noche, acompañados por ráfagas de viento que, en combinación con la sequedad ambiental, elevan el riesgo de incendios forestales en varias zonas del estado.

Primer frente frío : ingresó al estado durante el miércoles y su paso estuvo acompañado por un cambio en la dirección del viento, que giró al norte y aumentó su intensidad en amplias áreas del territorio. Según el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS , por sus siglas en inglés), en el Panhandle se registraron ráfagas que oscilaron entre 30 y 45 millas por hora (48 y 64 kilómetros por hora) . En cuanto a las temperaturas, se registraron máximas de entre los 50°F y 60°F (10°C y 15.5°C) .

: ingresó al estado durante el miércoles y su paso estuvo acompañado por un cambio en la dirección del viento, que giró al norte y aumentó su intensidad en amplias áreas del territorio. Según el Servicio Meteorológico Nacional ( , por sus siglas en inglés), en el Panhandle se registraron ráfagas que oscilaron entre . En cuanto a las temperaturas, se registraron máximas de entre los . Segundo frente frío : está previsto para ingresar entre la noche del jueves y el transcurso del viernes. Este sistema no aportará precipitaciones, pero consolidará la presencia de aire más frío y estable sobre Texas durante el fin de semana. Las previsiones indican que gran parte del norte y centro experimentará temperaturas bajo cero , con heladas generalizadas que afectarán tanto a áreas urbanas como rurales.

: está previsto para ingresar entre la noche del jueves y el transcurso del viernes. Este sistema no aportará precipitaciones, pero consolidará la presencia de aire más frío y estable sobre Texas durante el fin de semana. Las previsiones indican que gran parte del norte y centro experimentará , con heladas generalizadas que afectarán tanto a áreas urbanas como rurales. Tercer frente frío: hacia comienzos de la próxima semana, entre el lunes y el martes, se espera la llegada de un tercer frente frío. A diferencia de los dos anteriores, este sistema presenta una ligera probabilidad de introducir humedad en la región. Si bien las chances de lluvia se mantienen bajas, podrían registrarse precipitaciones aisladas hacia mediados de la semana siguiente, especialmente en el este de Texas y en zonas ubicadas al este de la autopista I-35, lo que incluye el área metropolitana de Houston.

El cielo despejado de la noche del miércoles permitirá que las temperaturas bajen por debajo del punto de congelación en muchas zonas. NWS

Las temperaturas en Texas durante las próximas horas

Durante la tarde del miércoles 14 de enero, las temperaturas máximas muestran diferencias regionales.

En Amarillo, en el Panhandle, se alcanzan valores cercanos a los 56°F (13°C).

En Dallas–Fort Worth las máximas se ubican entre 60°F y 63°F (15.5°C y 17°C) .

. Houston registra alrededor de 67°F (19°C).

El eje Austin–San Antonio alcanza entre 69°F y 71°F (20.5°C y 21.6°C), según el servicio meteorológico.

El descenso nocturno será generalizado. En el norte del estado, las mínimas caerán a valores cercanos a los 32°F (0°C), mientras que en el centro y sur se registrarán mínimas entre 37°F y 41°F (2,7°C y 5°C). En el este de Texas, algunas localidades aisladas presentarán condiciones propicias para heladas ligeras.

El pronóstico del clima en Texas para el jueves 15 de enero

Para el jueves 15 de enero, se espera una jornada mayormente soleada. En Amarillo, el repunte térmico llevará las máximas hasta los 71°F (21,6°C), aunque la sensación térmica matinal se mantendrá baja.

Según el pronóstico de Dallas–Fort Worth, esta zona repetirá máximas en torno a los 60°F (15,5°C), Houston no superará los 58°F (14°C) y Austin–San Antonio rondará los 66°F (18,8°C).

En el norte de Texas, se esperan cielos parcialmente nublados y temperaturas máximas en los 50°F, con mínimas alrededor o por debajo del punto de congelación durante la noche NWS

El clima del fin de semana en Texas: heladas, cielo despejado y variaciones térmicas

El viernes 16 de enero marcará el ingreso del segundo frente frío, con máximas que oscilarán entre 49°F y 61°F (9°C y 16°C) en el norte, cerca de 71°F (21,6°C) en Houston y hasta 72°F (22°C) en el centro-sur del estado. Tras su paso, el sábado se presentará como el día más frío del período.

Las máximas del sábado descenderán a 46°F (7,7°C) en Amarillo, 51°F (10,5°C) en Dallas–Fort Worth, 55°F (12,7°C) en Houston y 57°F (13,8) en Austin–San Antonio. Las mínimas matinales serán bajas, con heladas extendidas.

El domingo mostrará una recuperación parcial, con máximas que volverán a ubicarse entre los 59°F y 62°F (15°C y 16,6°C) según la región.

Durante todo el fin de semana, el cielo se mantendrá despejado o con escasa nubosidad. Hacia la tarde del domingo, el cambio gradual del viento hacia el sur y sureste iniciará un lento retorno de aire más templado y húmedo.