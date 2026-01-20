Así es el “Alligator Alcatraz” de Texas: Camp East Montana, el centro del ICE donde murieron tres migrantes bajo custodia
Extranjeros detenidos en la instalación ubicada en el Estado de la Estrella Solitaria denunciaron malas condiciones y maltratos
- 3 minutos de lectura'
El centro de detención Camp East Montana en Texas volvió a quedar en medio de las críticas luego de la muerte de otro migrante bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Al estilo del Alligator Alcatraz de Florida, está compuesto por un sistema de carpas. Informes denuncian malas condiciones de quienes están recluidos.
Otro migrante bajo custodia del ICE murió en el Camp East Montana de Texas
El último domingo, la agencia federal informó la muerte de Víctor Manuel Diaz, un hombre de 36 años que era oriundo de Nicaragua y había sido detenido en Minnesota y luego trasladado a Texas. Según el comunicado, se declaró su fallecimiento durante la tarde del último miércoles.
Mientras se investiga la causa, el ICE indicó que la hipótesis inicial es un suicidio. El relato oficial de lo ocurrido sostiene que agentes encontraron a Diaz inconsciente e intentaron reanimarlo, sin éxito.
De acuerdo con NBC News, se trata de la tercera muerte bajo custodia del ICE registrada en 44 días en la instalación ubicada en El Paso.
Las condiciones del centro Camp East Montana
Junto con la muerte reciente también surgieron cuestionamientos y críticas a las condiciones del lugar. Al momento del informe, albergaba a unas 2900 personas.
Ya desde su apertura, generó polémica. Un reporte de The Washington Post publicado en septiembre de 2025 recopiló testimonios e información oficial y descubrió algunas claves del Camp East Montana:
- Fue construido en menos de dos meses en una zona remota del desierto y comenzó a recibir inmigrantes mientras aún estaba en construcción, durante agosto.
- Consta de una serie de campamentos de carpas planificados para duplicar la capacidad de detención, al igual que ocurre en el Alligator Alcatraz de Florida.
- La instalación habría violado al menos 60 estándares federales de detención, según una inspección interna del ICE citada por The Washington Post.
- Los detenidos se alojan en carpas de hasta 72 personas sin techos internos.
- Se reportaron problemas como baños descompuestos, filtraciones de agua en las celdas y falta de privacidad en las visitas legales.
- Además, también denuncian mala alimentación, aislamiento y dificultades de los detenidos para acceder a su asesoría legal.
- En el ámbito médico, se mencionan fallas como falta de expedientes médicos o la omisión de exámenes de ingreso.
Sobre este último ítem, el informe sobre el centro del ICE remarcó que no hubo registros de vigilancia para personas en riesgo de suicidio.
Las denuncias de maltratos y abusos de guardias a detenidos en el Camp East Montana
En diciembre, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) envió una carta al ICE en la que pidió por el cierre del centro de detención.
La comunicación se dio en el marco de una recopilación de maltratos que denunciaron migrantes en entrevistas con la organización.
De acuerdo con los testimonios recopilados por la ACLU, hubo “agresiones violentas y abusos sexuales” por parte de los oficiales.
Además, extranjeros en el Camp East Montana también habrían sufrido intimidación para autodeportarse o aceptar la expulsión de EE.UU.
