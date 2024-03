Escuchar

Este lunes, el tiempo para la entrada en vigor de la ley SB4, firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, entró en una cuenta regresiva. La medida, que busca empoderar a las fuerzas estatales para detener a quienes cruzan ilegalmente la frontera con México y que además faculta a los jueces para pedir la salida de los migrantes, volvió a quedar en una pausa por decisión de Corte Suprema de Estados Unidos.

A mediados de febrero, un tribunal en Austin, Texas, escuchó tres horas de alegatos sobre detener o no la implementación de esta medida, que estaba prevista para entrar en vigor originalmente el 5 de marzo. La controversia radica en un enfrentamiento entre las autoridades estatales y federales, quienes debaten la injerencia del tema migratorio.

En diciembre de 2023, el gobernador de Texas firmó la ley SB4 para disminuir el cruce de migrantes ilegales Facebook Greg Abbott

Este lunes, se cumplió el límite de la ampliación de la suspensión que había ordenado el juez de la Corte Suprema de EE.UU., Samuel Alito, la semana pasada, quien minutos después de la hora, la suspendió nuevamente.

En diciembre, el gobernador Greg Abbott firmó esta medida, defendida como un intento de contrarrestar la inmigración ilegal. Con la ley SB4, se vuelve un delito menor cruzar la frontera por Texas, que conlleva hasta seis meses de cárcel. No obstante, los reincidentes se enfrentarían a un delito de segundo grado que está condenado con hasta 20 años de cárcel. Además, con esta ley también se faculta a los jueces para ordenar a los migrantes que vuelvan México. Incluso, les podrían retirar los cargos si aceptan regresar de forma voluntaria.

¿Qué ocurrió en el tribunal de Texas con la ley SB4?

Antes de que el caso llegara a la Corte Suprema, el juez que escuchó el caso, David A. Ezra, del Distrito Occidental de Texas, escuchó a ambas partes. De acuerdo con The New York Times, desde el principio parecía escéptico de la ley. “Digamos que, con el propósito de argumentar que estoy de acuerdo con usted, California podría entonces querer aprobar su propia ley de inmigración y deportación. Tal vez entonces Maine seguiría y luego otros estados (...) Eso nos convierte de los Estados Unidos a una confederación de estados”, señaló Ezra en declaraciones citadas por el medio citado. Posteriormente, tras una deliberación, señaló que la medida era inconstitucional.

El caso llegó a la Corte Suprema, ya que un tribunal de apelaciones le concedió a Texas la anulación de esa decisión. Abbott había celebrado la entrada en vigencia. “Grandes noticias”, destacó en su cuenta de X (ex Twitter). Sin embargo, en esa misma publicación, anticipó lo que finalmente terminaría ocurriendo: “Obviamente, este es el caso a menos que la Corte Suprema intervenga antes del 9 de marzo”.

Ante la polémica, primero la Corte suspendió hasta el 13 de marzo la entrada en vigor de la ley, luego volvió a extender la medida hasta este lunes 18 de marzo, donde la atención se centraba en si la SB4 comenzaría a aplicarse, previo a conocer la resolución.

Reaccionan a la decisión de la Suprema Corte sobre la ley SB4

Esto significa que la nueva ley de inmigración de Texas no puede entrar en vigor. A su vez, este nuevo fallo no tiene fecha límite. La Unión Americana de Libertades Civiles de Texas (ACLU) celebró: “La Corte Suprema de Estados Unidos ha extendido su pausa en la ley SB4 hasta nueva orden. No vamos a dar marcha atrás hasta que esta ley antiinmigrante desaparezca de una vez por todas”.

ACLU reacciona a la decisión