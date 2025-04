¿Se puede tramitar la Real ID en Dallas después de la fecha límite del 7 de mayo?: qué pasa con los inmigrantes

La Ley Real ID establece los estándares mínimos para las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por el estado. En virtud de esta legislación, se necesitará una licencia de conducir o una tarjeta de identificación conforme a Real ID para acceder a instalaciones federales y volar en Estados Unidos a partir del 7 de mayo, que es la fecha límite para terminar de tramitar la documentación.

¿Qué pasará con quienes no tengan la documentación luego del 7 de mayo?

El próximo 7 de mayo de 2025, la TSA dejará de aceptar licencias estatales que no cumplan con la normativa en los controles de seguridad. Todos los pasajeros de aerolíneas mayores de 18 años deben presentar una credencial Real ID u otra identificación válida.

Quiénes no tengan la Real ID, deberán presentar una documentación válida en su reemplazo (Foto: Archivo) iStock

En el caso de Dallas, y del resto de las ciudades estadounidenses, estos son los documentos aceptados en los aeropuertos como identificación de acuerdo a Texas.gov:

Licencia de conducir o identificación emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte de Estados Unidos.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las emitidas a dependientes.

Tarjeta de residente permanente (green card).

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal/tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC).

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Credencial de marino mercante de Estados Unidos.

Tarjeta de identificación sanitaria para veteranos (VHIC).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señala que las licencias de conducir mejoradas (EDL, por sus siglas en inglés) también son documentos aceptables para cruzar la frontera y alternativas para fines federales oficiales. Estas son emitidas en los estados de Michigan, Minnesota, New York, Vermont y Washington.

Qué pasa si no se cuenta con una identificación aceptable para viajar en avión

La TSA explica que en caso de que un viajero llegue al aeropuerto sin una identificación aceptable, ya sea por perdida, robo o cualquier otro motivo, es posible que aún se le permita volar.

Para que se le apruebe subir al avión, un agente le pedirá completar un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como: nombre y dirección actual. “Si se confirma su identidad, se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad, donde puede estar sujeto a controles adicionales”, precisa.

Los montos para obtener una Real ID varían según edades y otros factores (Foto: Archivo) Facebook Illinois Secretary of State

La agencia agregó que al viajero no se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad si decide no proporcionar una identificación aceptable, se niega a cooperar con el proceso de comprobación o no se puede confirmar su identidad.

En un comunicado, la agencia indicó que, actualmente, el 81% de los viajeros en los puntos de control presentan una identificación válida, incluida una Real ID. Advirtió que continuará con la implementación de medidas de revisión adicionales para quienes no la tengan hasta que deje de considerarse una vulnerabilidad de seguridad.