Sin cita: la buena noticia para los mexicanos de Houston que necesiten trámites oficiales

Los migrantes mexicanos que viven en Houston, Texas, tendrán disponible la opción de realizar trámites en el consulado de su país sin necesidad de agendar una cita previa. El organismo anunció los días de octubre que contarán con esta atención, con sus respectivos horarios.

Qué días están disponibles los trámites para mexicanos en Houston sin cita previa

El Consulado General de México en Houston anunció en su perfil de X el domingo 19 de octubre que contará con jornadas de trámites sin cita previa para los ciudadanos de ese país que se encuentren en la ciudad de Texas.

El organismo detalló las jornadas en las que las primeras 150 personas podrán tramitar procesos sin cita X/ConsulMexHou

“¡Atención, comunidad mexicana en Houston! ¿Necesitas hacer trámites consulares? ¡Tenemos buenas noticias!“, expresó la entidad oficial en la red social. Así, detalló que el Consulado atenderá sin cita los días 21, 22 y 23 de octubre entre las 8 horas y las 13 hs (hora local).

La sede del organismo se encuentra en el 3200 de Rogerdale Road, desde donde destacaron que esta atención prioritaria está destinada a las primeras 150 personas que acudan primero durante cada jornada, y únicamente para ciertos trámites.

Qué trámites se pueden realizar sin cita los días indicados en el Consulado de México en Houston

El organismo indicó que los ciudadanos mexicanos en la localidad de Texas podrán acceder a procesos que generalmente requieren de cita previa, pero esos días de octubre no la necesitarán. Los trámites que incluyen esta iniciativa son:

Pasaporte

Matrícula consular

Credencial para votar INE

Actas de nacimiento

En tanto, las tres primeras corresponden al departamento de documentación, mientras que la última pertenece al departamento de registro civil.

La sede del consulado se ubica en el 3200 de Rogerdale Road X/ConsulMexHou

Requisitos para tramitar el pasaporte en el Consulado de México en Houston

A excepción de circunstancias como las que anunció el organismo para los días entre el 21 y el 23 de octubre próximos, el trámite de pasaporte para mexicanos en Houston requiere de cita previa.

La documentación que se debe presentar para este proceso consta de:

Una prueba de nacionalidad mexicana : como el acta de nacimiento o una carta de naturalización.

: como el acta de nacimiento o una carta de naturalización. Un documento de identidad: como la cédula profesional, la tarjeta de cruce fronterizo (visa estadounidense), un permiso de trabajo en EE.UU. o una licencia de conducir estadounidense.

Además de ambas evidencias, el trámite para la matrícula consular incluye también la necesidad de una prueba de domicilio en la circunscripción consular, que puede ser un recibo de alquiler o facturas de servicios públicos, o comprobantes de seguridad social.

Por otra parte, los mexicanos que deseen solicitar la credencial para votar en el Consulado de Houston deben presentar un documento que acredite la nacionalidad (además del acta de nacimiento de uno de los padres si se nació fuera de ese país), una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio.

Una vez se reciba la certificación, es necesario anotarse en el sistema de registro para votar del extranjero.

En el caso de la solicitud del acta de nacimiento, este trámite no requiere de cita previa. Para el proceso, el peticionario tiene que completar el formulario, aportar un documento de identidad y abonar la tarifa correspondiente.