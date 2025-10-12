Es mexicana y revela el cuestionario que le hicieron para entrar a Texas: “Jamás me habían preguntado tanto”

Una joven mexicana relató la experiencia que vivió al llegar de visita a Estados Unidos. Según comentó en video publicado en sus redes sociales, al aterrizar en el Aeropuerto de Houston, en Texas, afrontó un interrogatorio que, según dijo, nunca antes le habían hecho.

Las preguntas que le hicieron a una joven mexicana en el Aeropuerto de Houston

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, la mujer latina contó que suele viajar al menos una vez por año a EE.UU., junto a su esposo de origen chino. Esta fue la primera vez que visitó el país norteamericano desde la asunción presidencial de Donald Trump en enero de 2025. Según comentó, “jamás” le habían hecho tantas preguntas los agentes de migración.

Los agentes le pidieron detallar su destino, mostrar los pasajes de regreso y declarar cuánto dinero llevaba

“¿Qué haces aquí?”, fue la primera consulta que recibió, mientras que ella respondió que viajaba “por turismo”. Luego, le pidieron que brindara detalles sobre su destino final, que era Alaska, y mostrara los pasajes de regreso.

Eso no fue todo: le exigieron que dijera cuánto dinero llevaba. “Cambié 200 dólares y ya traía US$60. Así que traigo alrededor de US$260″, replicó. Además, le preguntaron cuántos días permanecería en EE.UU., a lo que ella dijo que ocho.

Luego, le solicitaron que especificara la dirección del lugar donde se alojaría. Sin embargo, fue la última pregunta la que más la desconcertó: “¿Tienes una visa?”.

“Obviamente, por eso estoy aquí frente a ti. Si no, créeme que no estaría aquí en el aeropuerto. Porque para que te dejen subir al avión en México te piden la visa. Pero no le puedo contestar así, claro está”, expresó.

Recién entonces el agente le dio la bienvenida para ingresar a Estados Unidos. “Eso me pasa por venir a turistear en lugar de hacerlo en mi país”, concluyó la joven mexicana.

La reacción de la tiktoker tras la viralización del video: “Nunca me habían hecho tantas preguntas”

Horas después, la joven publicó una segunda grabación para responder a las críticas que recibió en TikTok. “¿Qué onda con todos los atacados de mi video? A mí, en lo personal, nunca me habían hecho tantas preguntas”, comenzó con su descargo.

La creadora mencionó que viaja todos los años con su esposo, de origen chino

También se quejó de los comentarios agresivos: “Ya me dijeron vieja ridícula, que se nota que no viajo, que salga más”. Ante eso, la joven remarcó que solo quiso compartir lo que vivió: “Yo nada más les estoy contando lo que a nosotros nos pasó”.

Por último, explicó por qué cree que el oficial le preguntó sobre la visa: “El visado de mi esposo es estampado, no es una tarjeta como la de nosotros, los mexicanos. Yo supongo que él buscaba una visa impresa como la de mi esposo, porque primero revisó su pasaporte”.

¿Control habitual en los aeropuertos de EE.UU. o uno más estricto desde la llegada de Trump?

La publicación de la joven mexicana, que reunió más de 200 mil visualizaciones, generó miles de respuestas con posturas divididas. Algunos coincidieron con su impresión y afirmaron que el trato en los aeropuertos se intensificó en los últimos meses, especialmente desde la asunción presidencial de Donald Trump. En ese sentido, una usuaria escribió que “el cambio sí es notorio e intimidante”.

Algunos usuarios coincidieron en que los controles se volvieron más duros y el tono más intimidante CBP

En tanto, otros consideraron que el interrogatorio que enfrentó forma parte de los controles habituales de migración. “No te hicieron ninguna pregunta que no hayan hecho siempre” y “esas preguntas son de rutina” fueron algunas de las opiniones.

Varios usuarios aprovecharon para compartir sus propias experiencias con oficiales de migración. Un hombre recordó: “A mí me pasaron al cuarto y me dejaron seis horas esperando”. Otra persona contó: “Contesté que no llevaba efectivo y me metieron dos horas a migración”.