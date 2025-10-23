Qué pasará con el pago de SNAP en Texas en noviembre 2025: por qué se podría pausar el beneficio

En Texas, más de tres millones de habitantes están inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Este apoyo económico les permite a las personas de recursos limitados comprar alimentos cada mes, pero la entrega de cupones podría suspenderse durante noviembre de 2025.

Qué pasará con el pago de SNAP en Texas en noviembre

La agencia de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS) publicó en su página oficial un comunicado sobre los programas de subsidios que podrían resultar perjudicados por el cierre de gobierno en Estados Unidos.

La agencia comunicó que el único programa afectado por el cierre de gobierno será el SNAP (Texas Health and Human Services)

La HHS explicó que si el cierre se extiende hasta después del 27 de octubre de 2025, los cupones correspondientes al mes de noviembre podrían no ser entregados. Aunque el senador Josh Hawley presentó este miércoles 22 de octubre dos proyectos de ley para restablecer los beneficios de SNAP y programas agrícolas críticos durante el cierre del gobierno.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) le envió cartas a las agencias que administran los pagos del SNAP en cada estado. En los comunicados, el organismo pidió que no le enviaran ciertos archivos a los contratistas encargados de cargar los saldos de noviembre en las tarjetas EBT (de transferencia electrónica). Esta pausa temporal no es una señal inequívoca de que las personas inscritas en el SNAP no recibirán los cupones del próximo mes. Sin embargo, la situación actual apunta en una dirección negativa.

La HHS de Texas le recomendó a los ciudadanos estar al tanto de las actualizaciones en su sitio web. Hasta el momento, el único programa de asistencia que podría verse perjudicado por el cierre de gobierno es el SNAP. Las iniciativas que se han mantenido sin cambios son:

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños ( WIC )

) Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas ( TANF )

) Medicaid

Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)

Qué sucedería si se pausan los depósitos del SNAP

Carolyn Vega, directora asociada de análisis de políticas del grupo Share Our Strength, sugirió que el gobierno podría liberar fondos para cubrir la ausencia de beneficios en noviembre. Esa medida sería desafiante por la cantidad de dinero que implicaría.

Una de cada nueve personas en Texas utiliza los beneficios del SNAP para comprar alimentos (Pexels/ Kampus Production)

Peter Hadler (subcomisionado del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut) comentó que, en caso de que los estados deban invertir sus propios recursos para apoyar a sus residentes, no esperarían que el gobierno federal esté dispuesto a reponer el dinero.

En Texas, se estima que 3,4 millones de habitantes están inscritos en el programa SNAP, como informó la organización Every Texan. Esto quiere decir que uno de cada nueve tejanos son parte de esta iniciativa y podrían verse afectados en caso de que se cancelen los pagos de noviembre.

Las autoridades de Texas todavía no han dado a conocer qué estrategias específicas implementarían en caso de que el cierre de gobierno se mantenga hasta el 27 de octubre.

Cierre de gobierno en Estados Unidos: por qué sucedió

CBS News explicó que un cierre de gobierno sucede cuando el Congreso no aprueba el presupuesto anual destinado para las agencias gubernamentales. Los fondos propuestos se presentan en una ley que debe ser firmada por el presidente antes del 1° de octubre.

El cierre de gobierno terminará cuando el Congreso apruebe el presupuesto para el próximo año fiscal (Unsplash/Louis Velazquez)

Si la legislación no es autorizada por el Congreso antes de esa fecha, el gobierno deberá cerrarse de forma parcial o temporal. Esto quiere decir que todas las funciones consideradas no esenciales se detendrán hasta que termine el cierre.

CBS News señaló que la Constitución prohíbe que el Departamento del Tesoro gaste dinero que no está aprobado. Por esa razón, programas como el SNAP podrían pausarse si un cierre de gobierno dura más de lo esperado.

De acuerdo con BBC, el cierre de gobierno actual se debe a un desacuerdo entre los partidos Demócrata y Republicano sobre el presupuesto destinado al sector salud.

Los representantes demócratas se opusieron a que se recorten los fondos de las agencias de salud y defendieron la extensión de los créditos fiscales que reducen los precios de los seguros médicos.