Crisis por falta de SNAP: inició una despensa de alimentos gratis y la reacción de la comunidad lo conmovió

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) le informó a los gobiernos estatales que no deben “transferir los beneficios completos” del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) por el momento, luego que este se quedara sin fondos durante el cierre de gobierno. Tras esta medida, AJ Owen (un residente de Pittsburgh, Pensilvania) se hizo viral en redes por su iniciativa para ayudar a las personas afectadas.

“¿Qué podemos hacer?“, la historia detrás del proyecto de AJ Owen

La idea surgió a fines de octubre, cuando sus hijos le preguntaron cómo podían ayudar a las personas que están bajo el programa SNAP y que por estos días no reciben el pago completo del beneficio por el cierre de gobierno.

AJ Owen, Un Padre De Pittsburgh, Recibió Un Sobre Inesperado Con Miles De Dólares Después De Que

“Me preguntaron ‘¿qué podemos hacer?’, así que les dije: ‘Pues, tendremos que comprar algo’“, detalló en una entrevista con CNN sobre los inicios del proyecto.

El primer día, la familia destinó US$150 en Aldi para abastecerse de alimentos. Luego, organizaron la despensa en el jardín delantero de su casa. Más del 70% de la comida se consumió. “No teníamos un plan”, aseguró.

Con el pasar de los días, AJ Owen recibió apoyo por parte de la comunidad a través de la donación de bolsas, comida y dinero. Asimismo, sus videos en TikTok sobre el banco de alimentos acumulan más de 20 millones de visualizaciones.

La comunidad ha colaborado con el proyecto de Owen a través de dinero, comida, bolsas y panfletos TikTok/@ajpgh412

“La gente merece comida, la gente merece ser alimentada”, dijo Owen en diálogo con CBS News. “Mientras exista esa necesidad en nuestra comunidad, mantendremos esto”, dijo.

La sorpresa inesperada de Owen por su proyecto y el apoyo de Josh Shapiro

A nueve días de iniciar el banco de alimentos, Owen recibió una sorpresa en su buzón de correo: una donación anónima de miles de dólares en efectivo. “Estoy temblando. Acabo de ver en mi correo esto (muestra el efectivo). La dedicatoria dice: ‘Que Dios prospere y bendiga su banco de alimentos’“, expresó en su cuenta de TikTok entre lágrimas.

Owen recibió miles de dólares en efectivo tras su banco de alimentos TikTok/@ajpgh412

Esta donación lo impulsó a ir más veces a la tienda. Junto a sus hijos, compró otros productos como pañales, leche de fórmula, batidos de proteínas, verduras, fideos y salsa para pasta.

Otro de los apoyos recibidos vino por parte de Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania. A través del buzón de voz de Owen, le dijo: ‘Hola AJ, soy el gobernador Shapiro. Estoy junto a mi esposa Lori y solo queremos decirte que eres un gran hombre. Hemos visto lo que has hecho con el banco de alimentos ubicado en tu jardín y creemos que esto resalta la bondad del estado y la tuya".

El gobernador de Pensilvania le agradeció a AJ Owen por su contribución en medio de la suspensión temporal del SNAP TikTok/@ajpgh412

Al publicar los dichos del gobernador en su cuenta de TikTok, el gobernador le agradeció nuevamente en los comentarios por su contribución a la comunidad. “Siento no haberte visto, amigo. ¡Sigue así y gracias de nuevo por todo lo que haces!“, expresó Shapiro.