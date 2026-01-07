Six Flags tendrá la montaña rusa más grande y rápida del planeta en Texas: planea romper récords mundiales en 2026

La cadena de parques de atracciones Six Flags confirmó el desarrollo de un ambicioso proyecto en Texas que planea romper múltiples récords mundiales en 2026. Este plan busca atraer a millones de turistas internacionales y consolidar la oferta de entretenimiento extremo en la región mediante una inversión tecnológica que desafía los límites actuales de la física y la velocidad.

Cómo será la montaña rusa más grande y rápida del mundo de Six Flags en Texas

La expectativa crece en el norte de Texas con la poderosa Tormenta Rampaging Run, una atracción que promete ser un imán para el turismo masivo. Six Flags reveló algunos detalles técnicos para los entusiastas de las emociones fuertes, según Dallas News.

La montaña rusa de caída libre debutará este año en Six Flags Over Texas en Arlington, como la pieza central de las celebraciones por el 65.º aniversario del parque, con obras de construcción que ya muestran un progreso significativo.

La ingeniería detrás de esta atracción destaca por una vía de gran anchura que permite filas de ocho pasajeros, y facilita que grupos familiares compartan la experiencia en un mismo nivel.

El diseño, a cargo de la firma suiza Bolliger & Mabillard, incluye asientos sin piso para que los viajeros lleven los pies suspendidos en el aire, y se intensifique la adrenalina durante la caída de 285 pies (87 metros) con una inclinación de 95 grados.

La firma local H3 Construction lidera la edificación en Arlington, donde las estructuras de acero ya se alzan sobre la sección Spanish Village, una zona temática que rinde homenaje a la tradición taurina de España.

Six Flags Over Texas inaugurará Tormenta Rampaging Run: la montaña rusa gigante más alta, rápida, larga, primera y única del mundo (Six Flags)

Los récords mundiales que planean romper en 2026

Aunque Six Flags aún no ha dado a conocer la fecha exacta para la apertura del parque, ya tiene en claro cuáles son los récords mundiales que planean romper este mismo año, y entre los que se encuentran:

Altura máxima: la montaña rusa más alta del mundo, con 309 pies ( 94 metros ).

la montaña rusa más alta del mundo, con 309 pies ( ). Caída libre: el descenso vertical de 95 grados más alto con 285 pies ( 87 metros ).

el descenso vertical de 95 grados más alto con 285 pies ( ). Velocidad: es la más rápida en su categoría y alcanza 87 m/h ( 140 km/h) .

es la más rápida en su categoría y alcanza 87 m/h ( . Giro Immelmann: la inversión de este tipo con mayor altura con 218 pies ( 66 metros ).

la inversión de este tipo con mayor altura con 218 pies ( ). Bucle Vertical: el circuito circular más alto del mundo con 179 pies ( 54 metros ).

el circuito circular más alto del mundo con 179 pies ( ). Extensión: el trayecto de buceo más largo, con una longitud de 4199 pies (1280 metros).

Hasta la fecha, la única montaña rusa que ostenta el título como la más grande y rápida del mundo es Yukon Striker, que se encuentra ubicada en Canadá.

Esta cuenta con una altura de 245 pies (74.7 metros), con un recorrido de 3625 pies (cerca de 1104 metros) y que alcanza una velocidad de 80 m/h (128.7 km/h), informó Univision.

Dónde se ubicará la montaña rusa dentro del parque

La atracción estará dentro de un nuevo espacio llamado Rancho de la Tormenta. Desde Six Flags describen el espacio de la siguiente manera:

“A medida que los huéspedes se acercan a la plaza del Rancho de la Tormenta, pasan bajo un dosel de pancartas coloridas, escuchan música española jubilosa que les da la bienvenida y huelen los deliciosos aromas que provienen de nuestro nuevo restaurante, Cocina Abuela”.

La Tormenta Rampaging Run dejará caer a los visitantes a una altura récord de 87 metros con un ángulo vertical de más de 95 grados (Six Flags)

“La principal atracción de la plaza es la montaña rusa de 934 metros, que se inspira en el emocionante encierro. Los visitantes suben a vehículos descubiertos diseñados para imitar los vibrantes trajes de los corredores”, detallaron.

La idea central de la construcción es que los usuarios se sientan como en una verdadera corrida de toros española, para momentos después experimentar la caída en uno de los ángulos más extremos dentro de los parques de diversiones.