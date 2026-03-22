Temporada de serpientes en Texas: la lengua de suegra y otras plantas que los reptiles odian

Algunas plantas, además de adornar el jardín, pueden convertirse en aliadas importantes al momento de desalentar la presencia de serpientes. Este recurso natural puede ayudar a mantener estos reptiles alejados de patios y zonas residenciales, especialmente durante los meses en que su actividad aumenta en el estado de Texas.

¿Cuándo aparecen más serpientes en Texas?

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD, por sus siglas en inglés) señala que las serpientes salen de sus madrigueras a finales de febrero o principios de marzo, después del período de hibernación invernal.

En ese momento retoman la búsqueda de alimento y sus actividades de reproducción.

Estos reptiles son ectotérmicos, es decir, su temperatura corporal depende del ambiente. Por ese motivo, su actividad suele concentrarse en las primeras horas de la mañana, al atardecer o durante la noche.

Texas concentra una gran diversidad de especies. Según el TPWD, el estado reúne 76 especies de serpientes y, si se incluyen especies y subespecies, el total asciende a 115 o más, la mayor cantidad registrada en Estados Unidos.

Sin embargo, la mayoría es inofensiva. Solo el 15% del total corresponde a variedades venenosas. Estas se agrupan en cuatro categorías principales:

Serpientes coralinas

Cabezas de cobre

Mocasines de agua

Serpientes de cascabel

Las plantas aromáticas que ayudan a alejar serpientes

La guía de Homes & Gardens sostiene que a las serpientes no les gustan los olores fuertes y amargos. Entre las plantas más mencionadas que alejan a estos reptiles aparecen:

Caléndulas

Lavanda

Romero

Alliums

Hierba limón

Artemisa

Albahaca

Eucalipto

Agapanto rosa

Plantas aromáticas como lavanda, romero, albahaca o hierba limón generan fragancias que pueden incomodar a estos animales Freepick

Según la publicación, estas aromáticas ayudan a espantarlas por sus fragancias intensas y por sus aceites naturales.

Nicole Carpenter, presidenta de Black Pest Prevention, indicó que la hierba limón puede desorientarlas y dificultar su caza por su fragancia a citronela.

En el caso de las caléndulas, sus raíces emiten un perfume fuerte que las repele. Además, su esencia alcanza zonas profundas del suelo donde estos animales pueden esconderse.

Sin embargo, no todas las especies funcionan de la misma manera. En el caso del romero, Carpenter advirtió que su aroma puede alejar a las serpientes, pero aclaró que su follaje denso también puede servirles de refugio.

Las plantas que sirven como barreras físicas contra serpientes en el jardín

Algunas plantas no actúan solo por el olor. Existen especies cuya forma vuelve incómodo el paso de los animales. En ese grupo aparecen:

Los cactus que forman una barrera espinosa

La planta de serpiente o lengua de suegra que presenta hojas largas y puntiagudas

que presenta hojas largas y puntiagudas El acebo, que tiene un follaje rígido y espinoso

La publicación propone usar estas plantas en bordes defensivos o en sectores donde estos reptiles podrían desplazarse. Esa combinación permite crear una zona menos accesible dentro del jardín.

A su vez, hay otras que no las repelen de forma directa. Pero su efecto consiste en reducir la presencia de presas que sí las atraen al jardín.

En esa categoría figuran el aliso amarillo y los narcisos que ahuyentan a los roedores de los que se alimentan las víboras.

El cactus, acebo o la llamada lengua de suegra pueden crear zonas menos accesibles para el paso de estos animales Freepick

Cómo ahuyentar a las serpientes del jardín

El TPWD recomienda eliminar los refugios que favorecen su presencia. Entre ellos, menciona a:

Las pilas de piedras

Los montones de ramas

Los sectores con pasto alto

A su vez, también aconseja guardar madera, tablones y otros materiales al menos a 18 pulgadas del suelo (equivalentes a 45,7 centímetros).

Mantener el jardín ordenado y sin refugios naturales ayuda a disminuir la probabilidad de encuentros Freepick

El consejo para evitar que las serpientes entren en la casa

El organismo texano advierte que las serpientes pueden entrar en casas, graneros y otras construcciones.

Lo hacen cuando encuentran refugio fresco, húmedo y oscuro, o cuando detectan roedores e insectos.

Para impedirlo, recomienda sellar todos los puntos de ingreso a nivel del suelo o por debajo de él.

También aconseja cerrar aberturas alrededor de tuberías, salidas eléctricas, puertas y ventanas.

Asimismo, deben cerrarse los huecos en cimientos de mampostería con mortero. En edificios de madera o revestimientos, sugiere usar malla metálica o chapa.