Texas abre campamentos invernales para niños por US$3: requisitos y dónde están ubicados
Con actividades, almuerzos y diferentes ubicaciones en todo el estado
Durante diciembre de 2025 en Texas se ofrecerán campamentos de invierno a bajo costo en diferentes ubicaciones de San Antonio. La iniciativa se aplicará en múltiples centros comunitarios y gimnasios de la ciudad por solo US$3 a las familias que cumplan con los requisitos.
Campamentos invernales para niños en Texas
Los campamentos invernales a bajo costo son organizados por el Departamento de Parques y Recreación de San Antonio con diferentes actividades deportivas y artísticas incluidas, además de ofrecer almuerzo gratis, según Univision.
El Winter Holiday Camp 2025-2026 se llevará a cabo del 19 de diciembre de 2025, aunque algunos campamentos inician el 22 de diciembre, hasta el 6 de enero de 2026, con diferentes sedes en San Antonio que, según Explore SA, son:
- Copernicus, Nicholas Cmty Ctr
- Cuellar, Patrolman Richard Cmty Ctr
- Dawson, Robert Cmty Ctr
- Garrett, Frank Multi-Service Ctr
- Garza, Gilbert Cmty Ctr
- Hamilton, Lou Cmty Ctr
- Harlandale Cmty Ctr
- Melendrez, Sonny Cmty Ctr
- Miller’s Pond Cmty Ctr
- Normoyle Cmty Ctr
- Palm Heights Cmty Ctr
- Quintero, Ramon V. Cmty Ctr (SS Lions)
- Ramirez, Gilbert Cmty Ctr
- Robinette Cmty & Senior Center, Barbara
- San Juan Brady Cmty Ctr
- Ward, Joe Cmty Ctr
- Woodard, Ruth Cmty Ctr
- Yates, Jean Cmty Ctr
- Atanacio Garcia Natatorium
Todos tienen un costo de US$3 al día, excepto el Winter Holiday Camp de Villa Colorado, ubicado en Father Roman Cmty Ctr, que es gratuito y está dirigido a menores de 8 a 13 años de edad.
Las condiciones de los campamentos y los requisitos pueden cambiar de acuerdo con las sedes, aunque varios coinciden en aceptar niñas y niños de entre 6 y 14 años de edad en horarios que van de las 7.30 hs a las 17.30 hs.
Además de las actividades recreativas y de aprendizaje, los menores de edad recibirán el almuerzo y un snack.
Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse a los campamentos de invierno
Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través del sitio web del Departamento de Parques y Recreación. Los requisitos pueden cambiar según el centro comunitario al que se asista.
El registro puede realizarse en línea, con una contraseña y correo electrónico o de forma presencial en el campamento. Algunas de las actividades a realizar son deportes, aptitud física, juegos activos, y manualidades con temática navideña.
Los centros comunitarios participantes brindarán información personalizada a los padres de familia interesados en formar parte del programa.
Aunque, generalmente, de acuerdo con Navigate life Texas, se suele solicitar lo siguiente:
- Formulario de inscripción con datos personales y contacto de emergencia
- Historia médico y de vacunas
- Autorizaciones firmadas por los padres para actividades específicas
- Prueba de identidad del menor
- Algunos campamentos podrían solicitar un examen físico reciente
Cuánto cuestan otros campamentos en Texas
Los precios de otros campamentos en el estado pueden variar según diversos factores, como la ubicación, los días que dura o las actividades que incluye.
Según Arlington actualmente está disponible un campamento de invierno para niños de 5 a 12 años de edad, organizado por el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad.
Las tarifas pueden variar entre US$105 y US$150 a la semana por cada niño inscrito, de acuerdo con el centro recreativo que se elija.
Además, existe asistencia financiera para los residentes padres de familia y niños que sean elegibles, descuentos para las inscripciones de varios menores de edad.
Las ubicaciones y otros datos sobre los campamentos de invierno en Arlington, Texas son:
- Centro de recreación Beacon tarifas de US$125 para la semana 1, US$125 para la semana 2 y US$50 para la semana 3.
- Centro recreativo Dottie Lynn tarifas de US$120 para la semana 1, US$150 para la semana 2 y US$80 para la semana 3.
- Centro recreativo Cliff Nelson con tarifas de US$150 para la semana 1, US$150 para la semana 2 y US$80 para la semana 3.
