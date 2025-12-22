Texas abre campamentos invernales para niños por US$3: requisitos y dónde están ubicados

Durante diciembre de 2025 en Texas se ofrecerán campamentos de invierno a bajo costo en diferentes ubicaciones de San Antonio. La iniciativa se aplicará en múltiples centros comunitarios y gimnasios de la ciudad por solo US$3 a las familias que cumplan con los requisitos.

Campamentos invernales para niños en Texas

Los campamentos invernales a bajo costo son organizados por el Departamento de Parques y Recreación de San Antonio con diferentes actividades deportivas y artísticas incluidas, además de ofrecer almuerzo gratis, según Univision.

El Departamento de Parques y Recreación ofrece campamentos en San Antonio con costos de US$3 al día (Pexels/RDNE Stock project)

El Winter Holiday Camp 2025-2026 se llevará a cabo del 19 de diciembre de 2025, aunque algunos campamentos inician el 22 de diciembre, hasta el 6 de enero de 2026, con diferentes sedes en San Antonio que, según Explore SA, son:

Copernicus, Nicholas Cmty Ctr

Cuellar, Patrolman Richard Cmty Ctr

Dawson, Robert Cmty Ctr

Garrett, Frank Multi-Service Ctr

Garza, Gilbert Cmty Ctr

Hamilton, Lou Cmty Ctr

Harlandale Cmty Ctr

Melendrez, Sonny Cmty Ctr

Miller’s Pond Cmty Ctr

Normoyle Cmty Ctr

Palm Heights Cmty Ctr

Quintero, Ramon V. Cmty Ctr (SS Lions)

Ramirez, Gilbert Cmty Ctr

Robinette Cmty & Senior Center, Barbara

San Juan Brady Cmty Ctr

Ward, Joe Cmty Ctr

Woodard, Ruth Cmty Ctr

Yates, Jean Cmty Ctr

Atanacio Garcia Natatorium

Todos tienen un costo de US$3 al día, excepto el Winter Holiday Camp de Villa Colorado, ubicado en Father Roman Cmty Ctr, que es gratuito y está dirigido a menores de 8 a 13 años de edad.

Las condiciones de los campamentos y los requisitos pueden cambiar de acuerdo con las sedes, aunque varios coinciden en aceptar niñas y niños de entre 6 y 14 años de edad en horarios que van de las 7.30 hs a las 17.30 hs.

Además de las actividades recreativas y de aprendizaje, los menores de edad recibirán el almuerzo y un snack.

Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse a los campamentos de invierno

Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través del sitio web del Departamento de Parques y Recreación. Los requisitos pueden cambiar según el centro comunitario al que se asista.

Cada Centro Comunitario de San Antonio aplica diferentes requisitos de inscripción que pueden consultarse en sus sitios web (Pexels/Alexander Grey )

El registro puede realizarse en línea, con una contraseña y correo electrónico o de forma presencial en el campamento. Algunas de las actividades a realizar son deportes, aptitud física, juegos activos, y manualidades con temática navideña.

Los centros comunitarios participantes brindarán información personalizada a los padres de familia interesados en formar parte del programa.

Aunque, generalmente, de acuerdo con Navigate life Texas, se suele solicitar lo siguiente:

Formulario de inscripción con datos personales y contacto de emergencia

Historia médico y de vacunas

Autorizaciones firmadas por los padres para actividades específicas

Prueba de identidad del menor

Algunos campamentos podrían solicitar un examen físico reciente

Cuánto cuestan otros campamentos en Texas

Los precios de otros campamentos en el estado pueden variar según diversos factores, como la ubicación, los días que dura o las actividades que incluye.

Otros campamentos de invierno en Texas tienen costos superiores a los US$100 por niño a la semana (Pexels/Lukas)

Según Arlington actualmente está disponible un campamento de invierno para niños de 5 a 12 años de edad, organizado por el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad.

Las tarifas pueden variar entre US$105 y US$150 a la semana por cada niño inscrito, de acuerdo con el centro recreativo que se elija.

Además, existe asistencia financiera para los residentes padres de familia y niños que sean elegibles, descuentos para las inscripciones de varios menores de edad.

Las ubicaciones y otros datos sobre los campamentos de invierno en Arlington, Texas son:

Centro de recreación Beacon tarifas de US$125 para la semana 1, US$125 para la semana 2 y US$50 para la semana 3.

Centro recreativo Dottie Lynn tarifas de US$120 para la semana 1, US$150 para la semana 2 y US$80 para la semana 3.

Centro recreativo Cliff Nelson con tarifas de US$150 para la semana 1, US$150 para la semana 2 y US$80 para la semana 3.