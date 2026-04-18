Tienen hasta el 30 abril: qué pasará con los electricistas tras la nueva ley de licencias en Texas

Los electricistas en Texas enfrentan un plazo límite hasta el 30 de abril para adecuarse a un nuevo esquema de licencias que comenzará a regir al día siguiente. La disposición exige que todos los trabajadores que operan en actividades reguladas validen su estatus migratorio para continuar en funciones.

Texas endurece requisitos migratorios para licencias laborales bajo control del TDLR

La nueva normativa exigirá que quienes soliciten una licencia presenten documentación que confirme su estatus migratorio. Las personas que no dispongan de un número de Seguro Social deberán completar una declaración específica y adjuntar pruebas adicionales. Estas pueden incluir formularios migratorios o identificaciones oficiales válidas.

El nuevo requisito será administrado por la Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), organismo que centraliza la emisión y renovación de permisos en múltiples sectores laborales.

La medida estatal se apoya en el Título 8 del Código de EE.UU., sección 1621. Esta disposición establece limitaciones para el acceso a beneficios públicos por parte de personas sin estatus migratorio regular.

Bajo esta interpretación, las autoridades de Texas incorporaron las licencias laborales dentro de los beneficios restringidos. Esto obliga a verificar la situación migratoria de los solicitantes.

Texas dejará de otorgar licencias profesionales a los migrantes que no puedan presentar pruebas de presencia legal en EE.UU. Imagen compuesta

Nuevas condiciones para electricistas en Texas desde el 1° de mayo

A partir del 1° de mayo, quienes soliciten o renueven una licencia deberán demostrar que cuentan con autorización para trabajar en EE.UU. Sin este paso, no podrán completar el trámite.

El cambio elimina mecanismos previos que permitían gestionar permisos sin número de Seguro Social. En adelante, quienes no cuenten con ese registro deberán presentar documentación adicional.

Los electricistas que no logren acreditar su estatus legal no podrán renovar sus credenciales. Esto implica la imposibilidad de trabajar en actividades que requieren habilitación estatal.

La medida podría impactar en miles de permisos que actualmente no están vinculados a un número de Seguro Social. Se estima que alrededor de 18.000 licencias se encuentran en esa situación.

La falta de habilitación también puede derivar en la exclusión del mercado formal, con consecuencias sobre ingresos y estabilidad laboral.

Los electricistas que no puedan acreditar su situación migratoria no podrán renovar ni obtener sus permisos Freepik

Requisitos del TDLR: documentos para acreditar estatus migratorio y obtener licencias en Texas

De acuerdo con el sitio web oficial del TDLR, para demostrar la presencia legal y obtener o renovar una licencia profesional, el solicitante debe completar el formulario de Solicitud de Licencia Ocupacional Alegando no Tener Número de Seguro Social.

En ese documento, deberá certificar bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense o que se encuentra legalmente en el país norteamericano.

El TDLR ofrece dos vías para verificar la estadía legal. Todos los documentos deben estar vigentes, a menos que se indique lo contrario.

Presentar un solo documento de esta lista:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con la normativa Real ID .

que cumpla con la normativa . Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte.

o tarjeta de pasaporte. Tarjeta de residente permanente (green card, formulario I-551).

(green card, formulario I-551). Documento de Autorización de Empleo (permiso de trabajo, formulario I-766).

(permiso de trabajo, formulario I-766). Certificado de naturalización o de ciudadanía.

o de ciudadanía. Visa de inmigrante .

. Formulario I-94 que demuestre admisión legal o permiso de permanencia temporal.

que demuestre admisión legal o permiso de permanencia temporal. Formulario I-797 (notificación de acción) que apruebe o conceda estatus de residente, asilo o libertad condicional.

(notificación de acción) que apruebe o conceda estatus de residente, asilo o libertad condicional. Licencia para portar armas emitida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés).

emitida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés). Tarjeta de identificación militar de EE.UU.

La otra opción es presentar dos documentos en combinación. Si el solicitante no tiene los permisos anteriores, debe presentar uno de cada uno de los siguientes grupos:

Identificación estatal : licencia de conducir o identificación emitida por Texas u otros estados autorizados (como Alabama, Florida, Georgia, entre otros).

: licencia de conducir o identificación emitida por Texas u otros estados autorizados (como Alabama, Florida, Georgia, entre otros). Comprobante de nacimiento: acta de nacimiento emitida por un estado o territorio de EE.UU., o un documento del gobierno federal que demuestre el nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense (como el formulario FS-240 o DS-1350).

Los documentos deben enviarse como una copia o imagen clara y legible, preferiblemente mediante carga electrónica o escaneada.

Estas normas no imponen un requisito de ciudadanía. Las personas que no son estadounidenses pero que tienen un estatus migratorio legal y autorización para trabajar siguen siendo elegibles para obtener una licencia profesional.

Sin embargo, aquellos que no puedan acreditar su presencia legal no podrán acceder a estas habilitaciones a partir de la fecha establecida.