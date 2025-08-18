Touchless ID: el aeropuerto de Dallas incorpora una nueva tecnología de la TSA en los puestos de control

El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW, por sus siglas en inglés) tiene disponible la tecnología Touchless ID de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para los vuelos operados por la aerolínea American Airlines. El objetivo es que los pasajeros puedan acelerar su verificación al pasar por los puestos de control.

Cómo funciona Touchless ID, la nueva tecnología de la TSA

El Aeropuerto de Dallas Fort-Worth, en Texas, cuenta con la tecnología Touchless ID para agilizar el proceso de verificación de seguridad al comenzar el viaje. El sistema está disponible exclusivamente para pasajeros de American Airlines y utiliza tecnología biométrica para la identificación.

El aeropuerto de Dallas Fort Worth ofrece la tecnología Touchless ID de la TSA para pasajeros de American Airlines @TSA

“Se acabó el tener que lidiar con documentos físicos, solo necesita su rostro para verificar su identidad”, destaca la agencia sobre el sistema. Para participar, los viajeros deben:

Ser parte del programa TSA PreCheck.

Tener un pasaporte válido.

Viajar en una de las aerolíneas adheridas.

En el caso del aeropuerto Dallas Fort-Worth, solo funciona para los usuarios de American Airlines. Una vez inscrito en el programa, aparece un icono especial de Touchless ID en la tarjeta de embarque móvil.

Al pasar por el punto de control, en el carril exclusivo para el TSA PreCheck, los pasajeros escanean el código QR y se someten a un escaneo facial.

“Las imágenes no se utilizan con fines policiales ni de vigilancia, ni se comparten con otras entidades. Su foto y datos personales se eliminan en las 24 horas posteriores a la salida programada de su vuelo”, aseguró la agencia.

Touchless ID de TSA está disponible en 15 aeropuertos de Estados Unidos para ciertas aerolíneas de acuerdo a la terminal American Airlines

En qué aeropuertos de EE.UU. funciona la tecnología Touchless ID de la TSA

El sistema de Touchless ID para agilizar el ingreso a los vuelos está disponible en 15 aeropuertos de Estados Unidos, pero para ciertas aerolíneas participantes. Estos son:

Aeropuerto Internacional de Dallas–Fort Worth (DFW, por sus siglas en inglés): American Airlines

por sus siglas en inglés): American Airlines Aeropuerto Internacional Hartsfield–Jackson de Atlanta (ATL, por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Alaska Airlines.

por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Alaska Airlines. Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA, por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Alaska Airlines.

por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Alaska Airlines. Aeropuerto Internacional de Denver (DEN , por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Alaska Airlines.

, por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Alaska Airlines. Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas (LAS, por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines y United Airlines.

por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines y United Airlines. Aeropuerto La Guardia de Nueva York (LGA, por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines y United Airlines.

por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines y United Airlines. Aeropuerto Internacional de Portland (PDX, por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Alaska Airlines.

Aeropuerto Internacional de Seattle–Tacoma (SEA , por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Alaska Airlines.

, por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Alaska Airlines. Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC , por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines y United Airlines.

, por sus siglas en inglés): American Airlines, Delta Airlines y United Airlines. Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne en Detroit (DTW, por sus siglas en inglés): American Airlines.

por sus siglas en inglés): American Airlines. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK , por sus siglas en inglés): American Airlines.

, por sus siglas en inglés): American Airlines. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX , por sus siglas en inglés): Delta Airlines, United Airlines y Alaska Airlines.

, por sus siglas en inglés): Delta Airlines, United Airlines y Alaska Airlines. Aeropuerto Internacional Libertad de Newark (EWR , por sus siglas en inglés): United Airlines.

, por sus siglas en inglés): United Airlines. Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD, por sus siglas en inglés): United Airlines.

por sus siglas en inglés): United Airlines. Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO, por sus siglas en inglés): United Airlines.