Últimas actualizaciones de las leyes de inmigración y residencia en Texas este jueves 14 de agosto

En lo que va del 2025, el republicano Greg Abbott ha firmado legislaciones que impactan en la comunidad migrante, mientras que las autoridades federales han hecho cambios en sus normativas

En este 2025, hay cambios legislativos firmados por el gobernador Greg Abbott y nuevas normativas federales
En Texas, las leyes de inmigración se han endurecido con el objetivo de frenar la entrada y residencia ilegal de extranjeros. Hasta este jueves 14 de agosto, estas son las últimas actualizaciones acerca de las medidas que ha tomado el gobierno de Greg Abbott y que impactan principalmente a los indocumentados.

Actualizaciones recientes de las leyes de inmigración en Texas

Desde antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos recibió el apoyo de Abbott con relación a las políticas migratorias más severas, así como a la implementación de nuevas tácticas de detención y deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha mostrado apoyo a las políticas migratorias de Donald Trump
En ese contexto, el gobierno texano ha firmado leyes de inmigración, como la SB8, aprobada en julio de este año, que amplía el poder de los condados para colaborar directamente con el ICE.

La ley SB8: cómo impacta en la comunidad migrante de Texas

