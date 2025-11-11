Venden en más de US$4 millones la casa del “magnate del hip-hop” en Texas: con cine para 12 personas

El empresario y productor musical James Prince, más conocido como J. Prince, puso en venta su mansión de estilo francés ubicada a unos 40 kilómetros al este de Dallas, en el condado de Heath, Texas.

James Prince pone a la venta su mansión en Dallas

De acuerdo con Chron, propiedad salió al mercado valuada en US$4,4 millones y su venta está a cargo de los agentes Phil Owens y Heather Stevens, de The Agency Frisco. Se encuentra en el exclusivo vecindario de Bison Meadow Lane, una zona reconocida por sus amplias residencias y altos niveles de privacidad.

La mansión de J. Prince tiene 2,2 hectáreas de extensión (theagencyrockwall)

Considerada una de las figuras pioneras del hip-hop en el sur de Estados Unidos, Prince ha sido un referente de liderazgo empresarial y mentoría en la industria musical afroamericana. Su influencia va más allá del rap, ya que ha impulsado iniciativas comunitarias y proyectos sociales en Houston, su ciudad natal, donde es visto como un símbolo de éxito y perseverancia dentro del movimiento cultural urbano.

“He vendido muchas casas en este rango de precio en los últimos 18 años y esta es, por mucho, la más singular. La arquitectura, la escala y el terreno no se parecen a nada en el norte de Texas”, comentó Owens al medio.

La trayectoria de J. Prince en la industria musical

A sus 60 años, James Prince es una figura clave del hip-hop en el sur de Estados Unidos. Es el fundador y director ejecutivo de Rap-A-Lot Records, sello que ayudó a definir el sonido del rap sureño con artistas como Geto Boys, Do or Die y UGK.

Además, ha sido mentor de Drake y representante de boxeadores de renombre como Andre Ward y Floyd Mayweather Jr., consolidando su reputación como uno de los empresarios más influyentes del entretenimiento afroamericano.

Prince compró la mansión en 2019, aunque la propiedad ya había estado listada un año antes por US$2,75 millones. Desde 2023, la residencia ha estado intermitentemente en el mercado, con precios que fluctuaron entre US$4,3 y US$4,7 millones, hasta alcanzar su valor actual.

Cómo es la casa a la venta de James Prince en Texas

Construida en 2015, la vivienda cuenta con más de 12.000 pies cuadrados (unos 1114 metros cuadrados) de espacio habitable y casi 20.000 pies cuadrados bajo techo (1858 metros cuadrados), distribuidos en un terreno de 5,6 acres (aproximadamente 2,2 hectáreas).

La mansión de James Prince tiene una sala de bolos (theagencyrockwall)

El diseño interior ofrece seis dormitorios con baño privado, además de una suite principal y una para invitados en la planta baja, ambas con acceso directo a la piscina central y al spa estilo resort.

Entre sus amenidades destacan:

Ascensor privado

Sala de cine con capacidad para 12 personas

con capacidad para 12 personas Sala de bolos con dos pistas

con dos pistas Sala de billar

Garaje para seis autos

Cuarto de seguridad y generador Generac para respaldo eléctrico

Exterior y exclusividad de la mansión de James Prince

El área exterior incluye una terraza cubierta de 334 metros cuadrados con cocina gourmet, baño climatizado junto a la piscina y persianas Phantom, que permiten integrar los espacios interiores y exteriores.

La mansión de James Prince tiene una piscina con baño privado climatizado (theagencyrockwall)

La mansión está rodeada por jardines, con dos glorietas, un fogón, un estanque con arroyo y un sendero panorámico pavimentado. Se ubica dentro de una comunidad privada de solo 38 propiedades, a pocos minutos del Lago Ray Hubbard, una de las zonas más exclusivas del norte de Texas.