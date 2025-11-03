Quiénes pueden votar en las elecciones de Texas el 4 de noviembre

Texas se prepara para las elecciones del martes 4 de noviembre, en las que la voz de sus ciudadanos será fundamental. El gobernador Greg Abbott convocó a los votantes a participar en el proceso al subrayar la trascendencia de cada sufragio para el futuro democrático de la región. Si bien la fecha límite para la inscripción ocurrió el 31 de octubre, la atención se centra ahora en quiénes son los ciudadanos habilitados para emitir su voto en las urnas.

Las personas que pueden votar en Texas en los próximos comicios

Según las directrices de la Secretaría de Estado de Texas, los requisitos de elegibilidad son claros y están diseñados para garantizar la integridad del sistema. En ese sentido, para ejercer el voto, se debe ser ciudadano estadounidense.

La Secretaría de Estado sostiene que los votantes deben ser ciudadanos estadounidenses Freepik

Además de la nacionalidad, la edad es un factor determinante. “Todo votante potencial debe tener al menos 18 años de edad cumplidos el día de las elecciones”, detalla la normativa. Esto significa que incluso aquellos que están próximos a cumplir la mayoría de edad pueden registrarse y votar si su cumpleaños coincide con la jornada electoral o es anterior a esta.

El votante también debe contar con residencia en Texas y no haber sido condenado por un delito grave. Sin embargo, en caso de que la persona haya culminado su condena o recibió un indulto, puede ejercer su derecho al voto.

Datos a tener en cuenta previo a las elecciones

Las autoridades locales y diversos medios de comunicación, como Telemundo Dallas, han recordado a la población la importancia de verificar su estatus de registro y acudir con una identificación necesaria, a pesar de que el proceso de inscripción haya concluido.

Las autoridades locales recomiendan a la ciudadanía verificar su estatus de registro antes de participar de los comicios Freepik

La Secretaría de Estado de Texas, por su parte, promueve la participación cívica, por lo que recuerda a los ciudadanos que “cada voto cuenta y es la base de nuestra democracia representativa”, un mensaje que resuena con el llamado del gobernador Abbott a la acción. Este recordatorio busca movilizar a todos aquellos que cumplen con los requisitos para que ejerzan su derecho fundamental en estas importantes elecciones.

Cuáles son los documentos que se deben presentar una persona el 4 de noviembre

La legislación estatal determina que los votantes deben contar con uno de los siete tipos de documentos aceptables que se tienen que presentar en los comicios de forma presencial.

Los siete documentos con fotografía para votar en Texas son:

Una licencia de conducir emitida por el Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS, por sus siglas en inglés).

Un certificado de identificación electoral del DPS.

Una tarjeta de identificación personal de Texas del DPS.

La licencia para portar armas del estado.

Un pasaporte estadounidense.

Un certificado de ciudadanía americana.

La tarjeta de identificación militar de Estados Unidos

