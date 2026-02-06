Ya es oficial: Texas se prepara para celebrar Mardi Gras 2026 con eventos especiales durante febrero

El espíritu del Carnaval ya se siente en el aire y Texas se prepara para un febrero inolvidable con el inicio oficial de las celebraciones de Mardi Gras 2026. El estado se transformará en un mar de púrpura, verde y oro en un mes que promete una agenda cargada de carrozas, conciertos en vivo, desfiles y festivales.

Eventos que se realizarán en Texas para celebrar el Mardi Gras 2026

El Mardi Gras 2026 es la última gran celebración de excesos y alegría antes de que el silencio del Miércoles de Ceniza marque el inicio de la Cuaresma. Aunque la mística de Nueva Orleans suele acaparar los titulares internacionales, el Norte de Texas construyó su propio legado festivo. Las ciudades ya informan sobre desfiles masivos, festivales gastronómicos, música en vivo y eventos imperdibles para febrero de 2026, según Dallas News.

El Norte de Texas prepara multitudinarios eventos para celebrar el Carnaval durante todo el mes de febrero (Archivo) Chris Granger - The Times-Picayune/The New Orleans Advocate

Entre los eventos más destacados se encuentran los siguientes:

Fiesta de Mardi Gras de Krewe of Kotown

La icónica Krewe of Kowtown celebra su trigésima tercera edición de Mardi Gras con una noche llena de ritmo y tradición. Este año, el escenario vibrará con las actuaciones de Blues Champs con Latin Express Horns, junto a Zakk Webb, Claire Hinkle Band y James Hinkle, destacan desde su página web.

La cita es para el 17 de febrero a las 19.00 hs, en el corazón de Fort Worth (2520 Rodeo Plaza). La entrada general ronda los US$20.

Maridaje de cenas artesanales y criollas

La Denton County Brewing Company diseñó una cena maridaje de inspiración criolla. Este banquete contará con un menú degustación de varios tiempos, orquestado por la chef Suzanne Johnson de The Chestnut Tree, para disfrutar de la fusión perfecta entre la alta cocina y la cerveza artesanal, señaló el sitio AllEvents.

A cita es para el martes 17 de febrero, de 18.30 a 21.00 hs, en 200 East McKinney St., Denton. Cabe destacar que el evento es exclusivo para mayores de 21 años.

Decoración de galletas de Mardi Gras

El Tipsy Crawfish Event Center organiza un taller de decoración de galletas donde se podrá aprender los secretos del glaseado y las capas de color típicas del Carnaval. Pueden participar personas de todas las edades y es una excelente oportunidad para dominar nuevas técnicas de repostería en un ambiente relajado y festivo, indicó Gentle Confections.

Para celebrar el Mardi Gras, el Tipsy Crawfish Event Center organiza un taller de decoración de galletas el próximo sábado 7 de febrero (Gentle Confections)

El evento es este sábado 7 de febrero, de 13.00 a 15.00 hs, en el Centro de eventos Tipsy Crawfish, ubicado en 1910 N Stonebridge Dr Suite 100, McKinney, TX 75071. El valor de la entrada es de US$60 e incluye materiales.

Mardi Crawl Live

El Mardi Crawl Live es un recorrido épico de siete paradas llenas de energía justo al lado del estadio de los Rangers. La experiencia es única y abarca desde una banda de jazz en vivo que pondrá el ritmo de Nueva Orleans, hasta juegos temáticos y regalos exclusivos durante toda la tarde, señaló Texas Live.

La actividad está prevista para el 14 de febrero a las 13.00 hs, en 1650 E Randol Mill Road, Arlington. La entrada general cuesta US$27.86.

Mascarada de Mardi Gras en Rollertown

La cervecería Rollertown Beerworks festeja Mardi Gras con una mascarada y la actuación de tres grandes agrupaciones en vivo: The Free Loaders, Unfaded Brass Band y Reveler’s Hall Band. Será el 14 de febrero a las 13.00 hs, en 6450 Main St., Frisco, con entrada gratuita, informó Prekindle.

Festival Oak Cliff

El desfile de Oak Cliff es un despliegue de alegría donde las carrozas, las bandas de música y los grupos de baile se apoderan de las calles de este histórico vecindario. Será el 15 de febrero, de 13.00 a 15.00 hs, en 615 W Davis St., Dallas con acceso totalmente gratuito.

La mayoría de los eventos del Mardi Gras son con entrada gratuita (Archivo) GCBA

Mardi Gras en Main Street

La calle principal de The Village se transforma este 14 de febrero en un rincón del Barrio Francés con el evento Mardi Gras en Main Street. Habrá decoraciones, entretenimiento en vivo y bocadillos clásicos. Será el 14 de febrero, de 11.00 a 16.00 hs, en 5605 Village Glen Dr., Dallas con entrada gratuita, según Eventbrite.

Carrera anual Big Easy en Little Elm

Para celebrar el Carnaval llega la 12.ª Carrera Anual Big Easy. Little Elm Park se transforma en un festival total donde se puede elegir entre un reto de 5 km o una divertida caminata de 1 km. Además, habrá espectáculo de globos aerostáticos, música en vivo y fuegos artificiales, entre otros atractivos, consignó Lakefront at Little Elm.

La cita es para el 28 de febrero, de 17.00 a 21.00 hs, en 701 W Eldorado Pkwy., Little Elm. El valor de la inscripción es de US$35 (1 km) y US$40 (5 km).