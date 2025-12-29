El fin de semana de Carnaval 2026 en Estados Unidos es un momento que muchos residentes y turistas esperan. De acuerdo con el ámbito religioso, la fecha cambia todos los años y suele elegirse aproximadamente 40 días antes de la Cuaresma. En diversos lugares se realizan importantes eventos y uno de los más populares en ciudades como Nueva Orleans, suele ser el famoso Mardi Gras.

Cuándo será el fin de semana de Carnaval 2026 en Estados Unidos

En 2026 el Carnaval será el martes 17 de febrero de 2026. En Estados Unidos, se dará paso a un fin de semana largo, que se celebrará del sábado 14 al martes 17 del mes.

El Carnaval ocurre previo a los 40 días de ayuno y abstinencia de la Cuaresma (Archivo/CARLOS JASSO/AFP) CARLOS JASSO - AFP

Este año la festividad coincide con el Día de los Presidentes (lunes 16 de febrero), lo que garantiza un fin de semana ideal para disfrutar de los desfiles y tradiciones, de acuerdo con el calendario del gobierno de Estados Unidos.

Por qué la fecha del Carnaval cambia cada año

La etimología de la palabra “Carnaval” es un misterio, aunque la teoría más popular apunta al latín medieval carnem levare, que se traduce literalmente como "quitar la carne". Esta raíz lingüística está relacionada con la tradición cristiana, ya que el Carnaval funciona como el gran festejo previo a los 40 días de ayuno y abstinencia de la Cuaresma, consignó National Geographic.

Las celebraciones del Carnaval suelen ser coloridas, con desfiles y música (Archivo) Foto Facebook Carnaval de Puebla en Philadelphia

Al ser una festividad que se vincula al calendario litúrgico, su fecha es móvil y depende directamente de la Pascua. Para calcularla, primero se debe fijar el Domingo de Resurrección (tras la primera luna llena del equinoccio), y a partir de ahí retroceder en el calendario.

El Martes de Carnaval se sitúa siempre 46 días antes (o 47 cuando es año bisiesto). Es por esta razón que, aunque siempre oscila entre los meses de febrero y marzo, sus días exactos cambian cada año.

Eventos que tendrán lugar el fin de semana de Carnaval en Estados Unidos

En EE.UU., existen diferentes celebraciones que se realizan en esta fecha. Estas son algunas de ellas:

Mardi Gras en Nueva Orleans

Es una celebración histórica que tiñe la ciudad de morado, verde y oro. Comenzó como un pequeño festejo de exploradores franceses hace más de 300 años, y hoy es un despliegue de música y desfiles con las tradicionales krewes, consignó Time and Date.

Más allá de Luisiana, la influencia gala se extiende por toda la costa del Golfo, para disfrutar de las celebraciones en estados como Alabama, Texas y Mississippi.

El Mardi Gras en Nueva Orleans es la celebración más popular de EE.UU. (Archivo/Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate) Chris Granger - The Times-Picayune/The New Orleans Advocate

Carnaval de Miami, Florida

Esta celebración llega con un ritmo propio aproximadamente un mes después de las fechas tradicionales. La emblemática Calle Ocho de La Pequeña Habana se convierte en el epicentro de la fiesta, y ofrece una mezcla vibrante de música en vivo, gastronomía típica y desfiles.

Carnaval en San Diego

San Diego también se celebra una fiesta de Mardi Gras. Las celebraciones del carnaval van desde bares llenos de música de los mejores DJ hasta festividades más tradicionales con bailarines y espectáculos de samba, presentaciones de capoeira, caipiriñas y más, según la página oficial de San Diego.

¿El Carnaval es un día feriado federal?

El Carnaval no es un feriado federal oficial, pero sí se celebra con grandes espectáculos. De acuerdo con la página oficial del gobierno de Estados Unidos, los feriados federales, que brindan la posibilidad de descanso ese día, son los siguientes:

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer cuáles serán las fechas de sus feriados federales durante el 2026 (Freepik)