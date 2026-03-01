Tiene 111 años y es récord: qué alimentos consume el hombre más longevo de los Estados Unidos

El inmigrante de origen colombiano, Luis Cano, reside en el estado de Nueva Jersey y ostenta el título de ser el hombre con mayor edad en el territorio estadounidense. Este ciudadano de 111 años superó la marca previa tras el fallecimiento de Eugene Baltes en 2024. Su biografía registra una conducta marcada por el orden alimenticio y la ausencia de consumos nocivos para el organismo.

Qué alimentos consume el hombre más longevo de los Estados Unidos

Luis Cano centra su alimentación en vegetales, frijoles y palta, productos que consume de manera diaria y sin interrupciones desde su juventud. Estos ingredientes de origen natural conforman el núcleo de su alimentación. La organización LongeviQuest documentó su trayectoria vital como un caso excepcional de supervivencia biológica en el siglo veintiuno.

La palta es uno de los ingredientes principales en la dieta cotidiana de Cano Freepik

El adulto mayor evita las comidas procesadas y prefiere siempre los elementos frescos del campo. Cano explicó sobre su régimen: “Mi dieta siempre estuvo marcada por vegetales, frijoles y palta”. La regularidad en estas elecciones alimenticias constituye uno de sus pilares para alcanzar su edad actual. Además de estos productos, el hombre descarta por completo el tabaco y el alcohol de su vida cotidiana.

Su historia y origen familiar en Antioquia

Cano nació el nueve de diciembre de 1914 en el municipio de Andes, ubicado en Antioquia. Sus padres fueron Leocadio Cano y Ana Rita Vásquez, quienes criaron al joven en un entorno de trabajo rural. Durante su etapa temprana, Cano cumplió con el servicio militar obligatorio en su país natal.

Luis Cano alcanzó la distinción de hombre más longevo tras el fallecimiento de Eugene Baltes en 2024 (Fuente: LongeviQuest)

También fundó una empresa dedicada al transporte de pasajeros en zonas de difícil acceso. La flota de buses demandó un compromiso físico y mental constante durante gran parte de su vida adulta en Colombia. Llegó al territorio norteamericano en 1990 junto a su esposa, Alicia Arango. Su vínculo matrimonial inició en 1948 y se mantuvo firme hasta el fallecimiento de la mujer en 2004.

Tras este suceso, el hombre se trasladó al estado de Nueva Jersey para recibir el cuidado de dos de sus hijas. Su descendencia actual es numerosa y sólida. El grupo familiar consta de diez hijos, 11 nietos, cinco bisnietos y dos tataranietos.

La descendencia del ciudadano colombiano incluye a dos tataranietos y cinco bisnietos

Cuáles son sus hábitos de disciplina y bienestar

La actividad física regular representó una constante en su rutina hasta que cumplió los 105 años. Esta movilidad contribuyó a su fortaleza ósea y cardiovascular durante más de un siglo. Cano vincula su estado de salud con una mentalidad equilibrada y el orden personal.

Al respecto afirmó: “Tuve hábitos positivos y disciplina durante toda mi vida”. La ausencia de vicios como el cigarrillo potencia su capacidad pulmonar. Su jornada transcurre con momentos de reflexión y el contacto permanente con sus seres queridos en su residencia actual.

El anciano mantuvo una rutina de actividad física regular hasta los 105 años (Fuente: LongeviQuest)

Su dieta incluye de forma recurrente los frijoles y la palta como fuentes principales de energía y grasas saludables. El hombre mantiene una lucidez notable que le permite recordar detalles de su pasado empresarial y militar.

La disciplina que aplicó en sus negocios también rige sus horarios de descanso y alimentación. Estos factores combinados permiten que su organismo funcione de manera eficiente a pesar del paso de las décadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.