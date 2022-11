Tiene síndrome de Treacher Collins, fue abandonado por sus padres y hoy contagia optimismo y amor en redes

escuchar

El proceso de aceptación hacia uno mismo no siempre es sencillo, involucra un trabajo interior profundo y más cuando esas inseguridades son alimentadas por la propia familia.

Ese es el caso de Jono Lancaster, quien fue abandonado por sus padres al nacer luego de que lo diagnostiquen con el síndrome de Treacher Collins, una afección genética que produce problemas con la estructura de la cara. Con el paso del tiempo, aprendió a quererse a sí mismo y ahora ayuda a los demás con su experiencia.

El raro padecimiento de Treacher Collins -hace poco reflejado en la película Wonder, con Julia Roberts- es un desorden genético que provoca severas deformaciones al impedir el desarrollo del cráneo, las mejillas y la mandíbula. Incluso, Jono, que también es dueño de un gran sentido del humor, se ha descripto en redes con “pequeñas orejas de Bart Simpson”. Aunque su historia no es reciente, no deja de inspirar a otros.

En una nueva entrevista con LADbible relató un duro pasaje en su vida, cuando sus padres lo abandonaron por su aspecto y condición, algo que no descubrió hasta sus 24 años.

Jono Lancaster y su mamá adoptiva posando juntos en la actualidad @jonolanc/Instagram

El joven de West Yorkshire, Inglaterra, ahora tiene 38 y se enteró de lo que su familia pensaba sobre su rostro al recibir un documento del hospital en el que se leía: “Ambos padres estaban horrorizados por el aspecto del niño y no sentían ningún vínculo maternal. Ambos padres lo abandonaron en el hospital 36 horas después de su nacimiento”.

Antes de tener la nota, Jono aseguró que trataba de conectar los puntos en su cabeza de cómo lo habían dejado: “Estaba formando las piezas, estaba creando las respuestas y en ese momento me enteré que me dejaron porque me veía diferente. Me dejaron porque me veía así y eso me destruyó”, aseguró al medio citado.

Uno de los tantos posteos de Jono Lancaster, hoy al frente de su propia fundación: Love Me Love My Face @jonolanc/Instagram

Además, su infancia tampoco fue fácil porque en el camino de la autoaceptación debió enfrentarse a muchas situaciones de discriminación en incluso bullying, sobre todo de chicos mayores: “De repente aparecieron los señalamientos, los insultos. Algunas personas simplemente bajaban la mirada cada vez que se topaban conmigo, o se reían. Fue entonces cuando mis diferencias dejaron de ser geniales y no pude celebrarlas”, relató.

Amarse a sí mismo

Lancaster pasó varios procesos propios de su edad, empezó una relación que terminó y para él ese fue su “período más oscuro”, pero cuando cumplió 20 años se tomó los cuatro siguientes para crecer y curarse, hasta convertirse en la persona segura y extrovertida que es hoy en día.

Incluso recordó la primera vez que se dio cuenta de que era feliz con cómo se veía. Estaba en el gimnasio, frente a un espejo de cuerpo entero. “Me miré la cara y, en lugar de querer levantar los ojos, sonreí. Por primera vez en no recuerdo cuántos años, me encantó lo que veía”.

Jono Lancaster tiene Treacher Collins, una patología que impide el desarrollo del cráneo, las mejillas y la mandíbula @jonolanc/Instagram

A pesar de que su historia no ha sido fácil, también tuvo un entorno de amor desde que su mamá Jean lo adoptó a los cinco años. “Mi madre siempre había estado ahí, pero ahora me abría a ella para hablar. Mis amistades estaban ahí, hablaba con ellas. Tenía una relación sana, tenía un trabajo, estaba en un lugar muy bueno”, describió.

Como todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, el joven tomó la decisión de intentar contactar a sus padres biológicos. Solo quería decirles que se encontraba bien, pero lo rechazaron. Entonces, llegó a la conclusión de que ellos le dieron la vida, pero a él le tocaba vivirla y aprovecharla al máximo: “Y es una vida hermosa, ahora de todos modos, así que por eso estoy siempre bendecido”.

Jono busca inspirar a otros y se ha dedicado a abrazar al máximo cada oportunidad. A través de su organización Love Me Love My Face Foundation sensibiliza a las familias y pacientes del síndrome de Treacher Collins, aportando granitos de arena que puedan convertirse luego en montañas de cambio para la sociedad.

