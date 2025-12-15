Cuándo será el solsticio de invierno en Estados Unidos: considerado como el día más corto del año

En Estados Unidos y en otros países del hemisferio norte del planeta se registra el solsticio de invierno durante diciembre. Esta fecha es conocida como el día más corto y la noche más larga del año, está relacionada con el inicio de la temporada invernal astronómica y también con otros rituales alrededor del mundo.

Cuándo inicia el solsticio de invierno en EE.UU.

Este 2025, el solsticio de invierno tendrá lugar el 21 de diciembre a las 15:03, hora del meridiano de Greenwich (GMT), de acuerdo con Star Walk.

En el hemisferio norte, el solsticio de invierno 2025 será el 21 de diciembre (Pexels/https://www.pexels.com/es-es/buscar/solsticio%20invierno/)

Expertos apuntan que este fenómeno astronómico se registra cuando uno de los hemisferios del planeta se inclina lejos del Sol y recibe menos luz de día.

En el hemisferio norte, generalmente tiene lugar entre el 21 y el 22 de diciembre de cada año, aunque de vez en cuando puede caer el día 20, como será el caso en el año 2080, o el día 23, como ocurrirá en el año 2303.

Mientras que en el hemisferio sur suele registrarse entre el 20 y 21 de junio, ya que durante diciembre tiene lugar el solsticio de verano, que marca el día más largo de todo el año.

El solsticio de invierno es importante debido a que representa la noche más larga y el día más corto del año, se relaciona con diferentes eventos espirituales y rituales, aunque principalmente marca el inicio de la temporada invernal astronómica.

Por qué se produce el solsticio de invierno

La razón de que la se experimente el solsticio de invierno es el eje inclinado de la Tierra, ya que durante este fenómeno, la mitad del planeta apunta hacia el Sol y la otra mitad lejos de él, según Almanac.

El solsticio de invierno se produce debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto a su plano orbital alrededor del Sol (Pexels/Pixabay)

Este evento solo dura un instante, porque el nombre se refiere al momento exacto en el que el hemisferio se inclina lo más lejos del astro rey.

Durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte, este se encuentra lo más inclinado posible respecto al Sol, lo que hace que su trayectoria en el cielo sea la más baja del año.

Tras este fenómeno que marca el inicio del invierno astronómico, diferente al meteorológico que inicia semanas antes, el Sol se mueve nuevamente hacia el norte con respecto al Ecuador.

Es así como seis meses después alcanza su punto más septentrional, sobre el trópico de Cáncer, y da paso al solsticio de verano.

Cuál es la diferencia entre el invierno astronómico y el meteorológico

Para muchos, el solsticio de invierno marca el inicio de una nueva estación del año, sin embargo, esto puede cambiar si se compara con el inicio del invierno meteorológico que comienza el día 1 de diciembre, según la BBC.

Las diferencias principales entre ambas estaciones son las fechas de inicio y que una de ellas está definida por el movimiento del planeta Tierra, mientras que la otra es resultado de la división del año en tres partes iguales.

El solsticio de invierno marca el día con menos luz solar del año y el inicio del invierno astronómico (Pexels/Flo Dahm)

El invierno meteorológico dura tres meses de diciembre a febrero, la primavera de marzo a mayo, el verano de junio a agosto y el otoño de septiembre a noviembre.

Esto quiere decir que las estaciones meteorológicas están más estandarizadas y cada año utilizan las mismas fechas para definirlas.

Por otro lado, las estaciones astronómicas son definidas por la posición del planeta en su órbita, la cual marca los solsticios y los equinoccios, cuyas fechas pueden cambiar cada año.

En 2026, en el hemisferio norte, el equinoccio de primavera será el 20 de marzo, el solsticio de verano el 21 de junio, el equinoccio de otoño el 22 de septiembre y el solsticio de invierno el 21 de diciembre, según i Calendario.