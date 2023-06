Tomaba su café y fue atacado por un oso negro que lo mutiló fatalmente

escuchar

Este viernes, un hombre de Arizona fue atacado por un oso negro mientras tomaba un café frente a una cabaña que construía en una zona boscosa. El animal lo arrastró por más de 20 metros y terminó por mutilarlo fatalmente. Los testigos de la agresión intentaron detener al gran mamífero con gritos y bocinas, pero sus esfuerzos fueron inútiles. La víctima murió en el lugar de los hechos.

Steven Jackson, de 66 años, se encontraba en el condado de Yavapai cuando sufrió el atentado, explicó el sheriff David Rhodes. El hombre estaba sentado en un espacio al aire libre, tomando café, cuando el oso apareció sorpresivamente. Jackson intentó escapar del ataque, pero no le fue posible debido a las dimensiones del animal. Los vecinos se dieron cuenta de lo que sucedía e intentaron intervenir. Uno de ellos logró dispararle al agresor, pero fue demasiado tarde. Las autoridades y el equipo de control animal llegaron al lugar alrededor de las 8 hs y confirmaron la muerte de Jackson y del oso, informó NBC News.

El hombre solía frecuentar la zona porque había participado por varios años en el campamento de Groom Creek, que se lleva a cabo en ese condado. Los reportes oficiales informaron que no se encontró algún alimento u otro objeto que hubiera atraído al mamífero, cuya edad era de entre seis y 10 años, según consideró Darren Tucker, supervisor de campo del Departamento de Caza y Pesca de Arizona.

El oso fue asesinado en el lugar por un testigo, que intentó defender al hombre mientras pedía ayuda Facebook/Yavapai County Sheriff's Office

Las autoridades explicaron que no hay amenaza de otros animales agresivos en el lugar. Mientras que Tucker detalló que ese tipo de ataques son “demasiado raros” y que el último se había registrado en 2011. Agregó que los osos suelen ser captados en las cámaras de vigilancia de los hogares con conductas pasivas. “No habíamos tenido informes de comportamiento agresivo o amenazante de estos animales en los alrededores del condado”, señaló al medio citado.

Por último, Rhodes recordó que no está permitido dispararle a osos, a menos que representen una amenaza para ellos mismos u otra persona. “Estas son circunstancias muy raras que no habíamos visto antes. No queremos que la gente se asuste ni que comience a dispararles”, enfatizó.

La víctima se encontraba en una zona boscosa de Arizona, donde construía una cabaña

¿Cómo evitar interacciones peligrosas con un oso?

Las autoridades estadounidenses emitieron recomendaciones a las personas que viven en sitios donde pueden aparecer osos, con el fin de evitar un encuentro peligroso:

No alimentar ni acercarse a ellos, porque esto podría provocar que los animales pierdan el “miedo natural a las personas”.

Guardar los alimentos y la basura en un sitio seguro fuera del alcance de estos animales. Para mayor seguridad, se recomienda usar contenedores “resistentes a los osos”.

Retirar o asegurar los comederos para aves u otros ejemplares silvestres.

No dejar comida para mascotas al aire libre, ya que pueden atraer a osos. Los expertos instan a alimentar a los animales domésticos en el interior de la casa. En caso de hacerlo en un espacio abierto, se deberá colocar la comida por períodos cortos de tiempo.

Limpiar y guardar las parrillas instaladas en el exterior después de cada uso. Si son móviles, se sugiere mantenerlas en los patios o terrazas.

Alertar a los vecinos en caso de ver a un oso cerca del barrio.

