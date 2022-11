Es colombiana y sorprendió al revelar los increíbles beneficios de su trabajo como au pair en Estados Unidos

escuchar

Ana Dueñas es una colombiana que se mudó a Estados Unidos para cumplir con el llamado “sueño americano”. Según sus relatos, después de haber pasado por dos trabajos que fueron una “pesadilla”, finalmente encontró el correcto. Tal es así, que decidió compartir en redes cuáles son los beneficios de su actual empleo y lo que sus jefes le brindan. Además, reveló cuánto dinero logró ahorrar al trabajar en el país norteamericano.

Ana es tiktoker y en su cuenta suele compartir muchos detalles de su nueva vida norteamericana como au pair. Aunque al principio su experiencia no fue la mejor por el tipo de familias que le tocaron, con el tiempo las circunstancias cambiaron por lo que ahora ella instó a sus seguidores a que “nunca se conformen con menos”.

Dijo cómo es ser au pair en EE.UU.

Desde que Ana conoció a los padres y menores con los que trabaja ahora, comenzó su verdadera felicidad en el territorio estadounidense. Para la creadora de contenido lo más importante es la calidad humana que tienen sus jefes con ella. No obstante, no pudo dejar de lado los demás “beneficios”, como ella misma los llamó, de su labor como cuidadora de pequeños.

1. Auto para ella

La latina tiene a su disposición un vehículo lleno de combustible para utilizarlo siempre que quiera. No debe compartirlo con nadie, así que cada vez que lo necesite solo deberá tomar las llaves: “Y lo mejor es que no tengo que pagar gasolina”, dijo en uno de sus últimos videos.

2. Trabaja poco y le pagan mucho

Si bien no reveló cuánto dinero percibe en su empleo, sí mencionó que sus jornadas semanales son de 35 o 30 horas. También admitió que le pagan más que a otras jóvenes que tienen la misma ocupación. Lo que sucede es que al formar parte del programa Au Pair, hay una tarifa de sueldo promedio, pero a Ana su familia empleadora le da más que eso.

3. No trabaja cuando se van de vacaciones

El punto que la colombiana consideró como de los más benéficos fue el de las vacaciones. Al ser niñera, siempre debe viajar al lado de su familia empleadora, incluso en los paseos y los días de descanso. “Cuando voy de viaje con la familia, no trabajo. No sé por qué, pero no me hacen trabajar nunca”, compartió.

Reveló cuánto ha logrado ahorrar como au pair en EE.UU.

4. Le pagan todo los gastos extra

El programa de Au Pair estipula que las familias deben cubrir los gastos básicos de las empleadas, como vivienda, comida, transporte y servicios médicos. A la tiktoker le brindan algunos otros beneficios que corren por la cuenta de sus jefes. “Me pagan mi gimnasio y todo lo que tenga que ver con las aplicaciones de ocio como Netflix, Spotify y todas”, aseveró.

5. La tratan como de la familia

Finalmente, Dueñas se sinceró sobre cómo la tratan las personas con las que trabaja y enfatizó que ese era el punto más importante para ella. Lejos de lo material que puedan brindarle, la recibieron como un miembro más de la familia, algo que la hace sentir muy cómoda y satisfecha.

