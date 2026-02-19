Trabajar y cuidar a tus padres mayores en EE.UU.: la licencia paga que puede cambiar tu situación

NUEVA YORK (AP) — Debra Whitman viajaba por trabajo cuando su padre fue ingresado repentinamente en el hospital con un dolor agudo. Voló a casa a Maryland y se tomó varios días libres para cuidarlo en su comunidad rural en el este del estado de Washington y para instalarle una silla elevadora motorizada que lo ayudaría a levantarse. Afortunadamente para Whitman, su empleador ofrece tiempo libre remunerado para cuidar a familiares mayores, un beneficio que, según los expertos, está ganando popularidad a medida que la población de EE. UU. envejece.

Cuidado de los padres, entre los beneficios que crecen en EE.UU.

Crece la tendencia entre los empleados de buscar beneficios para el cuidado de los padres (AP Illustration / Peter Hamlin) AP Illustration / Peter Hamlin� - AP�

“En lugar de tener que usar todas mis vacaciones, pude tomarme varios días de licencia por cuidados mientras estaba allí”, dijo Whitman. “Eso ha sido una gran ayuda para muchos de mis empleados”.

Más de 63 millones de estadounidenses cuidan a un familiar adulto, y la mayoría de ellos también tienen trabajos remunerados regulares, según AARP, anteriormente conocida como American Association of Retired Persons. Pero las responsabilidades de cuidado pueden dificultar el mantenimiento de un trabajo a tiempo completo, especialmente para las personas que cuidan a adultos mayores y crían hijos al mismo tiempo.

El cuidador promedio dedica unas seis horas al día a cuidar a sus seres queridos mayores, según Meghan Shea, vicepresidenta de New York Life Group Benefit Solutions, que ofrece seguros de vida y ayuda a administrar licencias para empleadores.

“El desafío es que la licencia no es ilimitada”, dijo Shea. “El rol de cuidador promedio abarca unos seis años. Por lo tanto, realmente es un cambio de vida para estos empleados, y necesitan encontrar la manera de equilibrar las responsabilidades de una nueva manera, y eso es muy estresante”.

No todos los empleos ofrecen a sus trabajadores la posibilidad de tomarse licencias remuneradas para el cuidado de los padres (imagen ilustrativa) Shutterstock

Qué contempla la ley en EE.UU.

En EE. UU., la Ley de Licencia Familiar y Médica (Family and Medical Leave Act) proporciona hasta 12 semanas de licencia no remunerada por año para cuidar a familiares directos.

La ley exige que las agencias federales, estatales y locales, y los empleadores privados con 50 o más trabajadores, mantengan los beneficios de salud y las protecciones laborales para quienes toman licencia, según el Departamento de Trabajo.

Además de que la ley no se aplica a todos los lugares de trabajo, no tiene en cuenta a las personas que no pueden permitirse tomar una licencia no remunerada.

Qué pasa con las licencias remuneradas

Más de una docena de estados exigen alguna forma de licencia remunerada para el cuidado, ya sea para un recién nacido o para un familiar con una enfermedad grave.

Las leyes estatales generalmente otorgan a los trabajadores una parte de sus salarios normales, aunque la duración y otros detalles del beneficio varían.

“Muchas personas tienen que renunciar a sus trabajos para cuidar a alguien, y eso no solo afecta sus ingresos sino también sus beneficios de jubilación, y luego hay una pérdida de productividad para el empleador que puede haber perdido a una gran persona”, dijo Whitman. “Encontrar formas de apoyar a los cuidadores familiares es un gran problema de empleo en este momento”.

Para satisfacer la creciente demanda, algunas empresas y organizaciones han comenzado a ofrecer una variedad de beneficios para el cuidado, que incluyen horarios flexibles y ayuda para encontrar recursos. Aquí hay algunas formas de determinar si un lugar de trabajo apoya a los cuidadores.

Ccómo los hijos nos hacemos cargo de la salud de nuestros padres (imagen ilustrativa) Hernán Zenteno - La Nacion

Preguntas para hacer

Shea recomienda hacer las siguientes preguntas durante las entrevistas de trabajo, si la licencia remunerada y otros beneficios para el cuidado son importantes para usted.

¿Cuánta licencia por cuidados tengo derecho a tomar?

¿Tengo que tomarla toda de una vez?

¿Puedo tomarla en varios tramos?

¿Es remunerada? ¿Es no remunerada?

¿A qué beneficios de licencia tengo derecho a nivel federal y estatal?

¿Qué ofrecen a los empleados además de eso?

Licencia por cuidados

Para cualquier cuidador, el tiempo es un activo valioso pero escaso. Los empleadores que ofrecen licencia remunerada para el cuidado suelen ofrecer de dos a seis semanas, y algunos ofrecen hasta 12 semanas, dijo Meghan Pistritto, vicepresidenta de la división de seguros grupales de Prudential Financial.

“El cuidado es una realidad para una parte importante de la fuerza laboral”, dijo Pistritto. “La buena noticia es que los empleadores están dando un paso al frente y apoyando a sus equipos. Estamos viendo un gran crecimiento tanto en los programas de licencia remunerada proporcionados por el empleador como en los exigidos por el estado que aparecen en todo EE. UU.”.

AARP otorga a los empleados elegibles hasta dos semanas de tiempo libre remunerado por año calendario para cuidar a familiares o parejas domésticas con afecciones médicas graves o que tengan al menos 50 años y necesiten ayuda con actividades como la preparación de comidas, citas y la gestión de finanzas.

Más que tiempo libre

La programación flexible y la capacidad de trabajar de forma remota pueden ser de gran ayuda, especialmente cuando esos beneficios se promueven activamente y se normalizan, dijo Pistritto.

Los gerentes pueden fomentar abiertamente las conversaciones sobre las necesidades de cuidado y verificar proactivamente el bienestar de los empleados, lo que hace que sea seguro para las personas compartir sus situaciones sin temor a un estigma, agregó.

“La licencia remunerada integral es solo el punto de partida. Los empleadores genuinamente amigables con los cuidadores también brindan recursos prácticos como acceso a asesoramiento, servicios de cuidado de respaldo y grupos de apoyo para cuidadores”, dijo Pistritto.

Algunos empleadores ofrecen acceso a “conserjes de cuidado” que se especializan en ayudar a los empleados a encontrar proveedores de atención médica, comprender los beneficios exigidos por el estado y el gobierno federal, y navegar por sistemas complejos como Medicare.

Whitman recurrió a un beneficio de este tipo ofrecido por AARP para obtener una lista de cuidadores en el área de su padre que pudieran ayudarlo en casa en su ausencia. “Solo tener esa lista fue un paso muy importante”, dijo. El conserje también puede ayudar a los trabajadores a encontrar dónde obtener equipos médicos duraderos o realizar modificaciones en el hogar, agregó Whitman.

El uso de la tecnología

Si el tiempo libre del trabajo no es factible, hay una creciente cantidad de dispositivos electrónicos disponibles para ayudar a los cuidadores a vigilar a sus seres queridos mientras gestionan sus trabajos remunerados.

Susan Hammond vive al otro lado de la calle de su madre, que tiene demencia, en la zona rural de Vermont. Hammond dedica de cuatro a cinco horas al día a ayudar a su madre a preparar comidas, tomar medicamentos y ducharse, mientras también dirige War Legacies Project, una organización sin fines de lucro que trabaja para abordar las consecuencias ambientales y de salud de las guerras en Vietnam, Laos y Camboya.

Durante las horas en que trabaja o duerme, Hammond instaló cámaras y detectores de movimiento en la casa de su madre que la alertan en su reloj o teléfono si se abre la puerta principal. Su madre a veces deambula afuera, creyendo que está en la casa equivocada.

“La preocupación realmente es el deambular. Y ella me ha dicho: ‘¿Por qué estoy aquí? Tengo que ir a casa’. A veces, desde la cámara, puedo ver que está tratando de salir de la casa”, dijo Hammond.

Su trabajo requiere viajar dentro de EE. UU. y Asia, y cuando está fuera, monitorea a su madre a distancia mientras sus hermanos ayudan con el cuidado diario. Su madre tuvo una vez un problema de salud mientras Hammond estaba fuera. Cuando los técnicos de emergencias médicas llegaron para ayudar, el software de monitoreo permitió a Hammond hablar con su madre, brindarle tranquilidad, y al personal médico, responder preguntas.

“Siempre puedo saber dónde está con solo mirar mi reloj”, dijo Hammond. “Como podemos monitorear las cámaras y las alarmas, sé que está a salvo”.

Este contenido fue traducido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.