Trabajaron en DoorDash sin rechazar ni una sola orden y mostraron cuánto se puede ganar en pocas horas: “No está tan mal”

Muchos latinos que migran a Estados Unidos encuentran empleo fácilmente en DoorDash, una de las empresas de envío de comidas y productos más grandes del país norteamericano. En ese contexto, una pareja reveló en redes sociales que ganó 60 dólares en menos de cinco horas, sin rechazar ninguna orden.

Trabajaron en DoorDash y ganaron más de US$60

En un video de TikTok, una usuaria que se identificó como Ángeles Barrios compartió su experiencia al trabajar junto a su pareja para la empresa de envíos en Indiana. “Voy a trabajar con DoorDash un rato con mi novia y vamos a ver cuánto se gana esta vez. Vamos a tomar todas las órdenes que nos aparezcan, aunque sea 10 millas por US$3”, comenzó en su publicación. “No está tan mal”, dijo durante el recorrido.

La venezolana explicó que comenzaron a la tarde y realizaron repartos hasta las 20 hs. Como ya no recibían alertas, decidieron regresar a su casa para tomar un descanso. Luego, la aplicación las notificó de un envío y realizaron dos entregas más.

Según mostró Barrios en el video, la pareja trabajó 4 horas y 40 minutos, realizó 11 entregas y ganó US$61,85.

Los diferentes repartos que realizaron fueron:

US$8 por 11,10 kilómetros era una orden de dos entregas de Baba’s

US$10,50 por 13,20 km de PF Chang’s

Otra de US$5 por 10,78 km desde Starbucks

US$ 6,50 por 8,37 km desde Steak n’ Shake a un hotel

US$9 por 16,90 km desde Yummy’s Wings

Otra de US$6 por 5,79 km desde Lake Avenue Market

US$6,35 por 11,43 km desde DashMark

US$11.50 por una orden de dos entregas a 16,90 km desde la taquería El Ranchito

Cuáles son los requisitos para trabajar en DoorDash

De acuerdo a su sitio oficial, DoorDash funciona en más de 7000 ciudades de los 50 estados de EE.UU. El salario de base dependerá de la oferta aceptada, aunque se calcula de acuerdo al tiempo estimado, la distancia y el atractivo de la entrega.

Para ser repartidor de la empresa o “dasher” se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad : los repartidores deben tener al menos 18 años. Aunque en los estados de California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Texas, Utah y Virginia la edad mínima es 19 años.

: los repartidores deben tener al menos 18 años. Aunque en los estados de California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Texas, Utah y Virginia la edad mínima es 19 años. Tener identificación y documentos válidos : presentar una licencia de conducir válida u otra forma de identificación (en caso de utilizar bicicleta). Además, se debe mostrar el número de Seguro Social para una verificación de antecedentes para determinar la elegibilidad del contratista.

: presentar una licencia de conducir válida u otra forma de identificación (en caso de utilizar bicicleta). Además, se debe mostrar el número de Seguro Social para una verificación de antecedentes para determinar la elegibilidad del contratista. Tener vehículo y seguro : se puede utilizar cualquier automóvil, motocicleta o bicicleta, pero es obligatorio tener seguro de auto válido en caso de manejar.

: se puede utilizar cualquier automóvil, motocicleta o bicicleta, pero es obligatorio tener seguro de auto válido en caso de manejar. Contar con un teléfono inteligente: las personas interesadas deben contar con un smartphone (Android o iPhone) con buena conexión a internet para usar la app de repartidor (Dasher).

¿Cómo convertirse en repartidor de DoorDash?

Para registrarse y convertirse en dasher de DoorDash el paso a paso es el siguiente: