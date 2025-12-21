Trader Joe’s anuncia un cierre de 48 horas en diciembre: así serán sus horarios en Navidad en EE.UU.

Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, Trader Joe’s confirmó que todas sus tiendas en Estados Unidos permanecerán cerradas durante dos días completos entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Cuándo cierra Trader Joe’s sus tiendas por 48 horas en EE.UU.

Trader Joe’s informó que tendrá dos cierres totales de 24 horas en todas sus sucursales del país. Las tiendas no abrirán el 25 de diciembre de 2025, por el feriado federal de Navidad, ni el 1 de enero de 2026, con motivo del Año Nuevo.

Además, la empresa aplicará horarios reducidos en dos fechas clave. El 24 de diciembre (Nochebuena) y el 31 de diciembre (víspera de Año Nuevo), las sucursales cerrarán a las 17:00 horas, cuatro horas antes de su horario habitual, que normalmente se extiende hasta las 21:00 horas.

A través de un comunicado, la cadena pidió a los consumidores tomar en cuenta estos ajustes y planear con anticipación sus compras durante la temporada festiva.

Otras tiendas que cerrarán sus puertas en Navidad en Estados Unidos

Además de Trader Joe’s que cerrará sus puertas durante Navidad de 2025, otras empresas del país tampoco darán servicio, como es el caso de Aldi, que debido al día feriado federal, mantendrá sus puertas cerradas, de acuerdo con The Sun.

De igual manera, Target no dará servicio durante el 25 de diciembre, aunque su sitio web y aplicación móvil sí estarán en operación. Aunque es posible que todas las compras que se realicen en Navidad, no se procesen ni se entreguen en ese día, sino hasta después del 26 de diciembre.

Por medio de redes sociales, Costco dio a conocer que también cerrará todas sus tiendas en el país durante Navidad, y tendrá un horario reducido para Nochebuena, desde las 10.00 hasta las 17.00 hs, excepto para sus miembros ejecutivos, que podrán comprar desde las 9.00 hs.

De acuerdo con NBC Nueva York, otras de las cadenas que no abrirán durante esta fecha son:

De igual manera, según The Sun, Chili’s será uno de los restaurantes que ya confirmó que cerrará todas sus sucursales en el país durante Navidad, aunque su rival, Applebee’s, dará servicios en algunas sucursales.

Qué tiendas sí abren en Navidad de 2025

Pese a que las grandes cadenas minoristas cerrarán sus puertas durante Navidad de este año, debido a que es una nueva tendencia para darle mayor tiempo de calidad a sus empleados con sus familias en estas fechas, hay firmas que sí darán servicio durante el 25 de diciembre.

Tal es el caso de 7-Eleven y CVS Pharmacy. En el caso de las farmacias, se recomienda a los usuarios utilizar el buscador en el sitio web de la empresa para comprobar que la sucursal más cercana esté abierta.

La mayoría de las tiendas de 7-Eleven en el país estarán en operación en Navidad, incluso con su horario habitual de 24 horas, aunque su horario de servicio puede variar de ciudad en ciudad, por lo que se recomienda usar su mapa interactivo para verificarlo, de acuerdo con Christmas Vibes.