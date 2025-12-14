Costco anuncia cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos por 24 horas en esta fecha
La empresa confirmó los cambios en los horarios que implementará en sus más de 600 sucursales
En el último mes del año, la cadena de tiendas Costco anunció que cerrará sus tiendas por 24 horas, por lo que advirtió a sus consumidores para que se realicen compras anticipadas. Se trata del último cierre del año, antes de comenzar 2026, por lo que es importante tomar en cuenta las fechas.
Costco cerrará sus tiendas en EE.UU. en diciembre
- Las sucursales de Costco en EE.UU. cerrarán sus puertas durante 24 horas el día 25 de diciembre, según el sitio web oficial de la empresa.
- Esto debido a que se conmemora la Navidad, una celebración que también forma parte de los feriados federales en el país norteamericano.
De acuerdo con la compañía, las tiendas Costco se mantienen cerradas durante las siguientes fechas festivas:
- Día de Año Nuevo
- Domingo de Resurrección
- Día de los Caídos
- Día de la Independencia
- Día laboral
- Día de Acción de Gracias
- Día de Navidad
El próximo 25 de diciembre será el último día del año en el que la cadena minorista suspenda sus actividades en las 643 sucursales que tiene en diferentes entidades del país norteamericano, de acuerdo con Scrapehero.
En la víspera de Navidad, durante el 24 de diciembre, Costco operará con horarios especiales, de acuerdo con The Sun.
Los miembros generales podrán hacer sus compras de 10.00 hs a 17.00 hs, mientras que los que cuentan con membresía ejecutiva podrán entrar a la tienda una hora antes que los demás.
Las operaciones en los diferentes establecimientos volverán a la normalidad el 26 de diciembre, aunque volverán a cerrar sus puertas el 1 de enero de 2026 por la conmemoración del Año Nuevo.
Tiendas que estarán cerradas en Navidad
Además de Costco, otras cadenas que permanecerán cerradas el próximo 25 de diciembre son Walmart y Target, aunque ofrecerán opciones como las compras en línea, para que sus clientes puedan explorar el sitio web y realizar sus pedidos.
En la víspera, también nombrada Noche Buena, algunas sucursales pueden atender en horarios limitados que cambian de acuerdo con la ubicación de la tienda, como Target, que sugiere consultar directamente el cronograma local de cada establecimiento.
Establecimientos que operarán con horarios limitados durante el día de Navidad:
- Aldi operará con horarios limitados
- Bj’s abrirá en un horario limitado de 8 hs a 18 hs
- Publix y The Fresh Market funcionarán con horarios limitados
- Sam’s Club abrirá de 8 hs a 18 hs, para Plus members y de 9 hs a 18 hs, para Club members
- Sprouts funcionará con horario reducido de 7 hs a 19 hs.
Jewel-Osco, Randalls, Shaw’s y Tom Thumb, son tiendas que también permanecerán cerradas durante Navidad, mientras que Albertsons, Safeway, ACME y Vons pueden operar con horarios reducidos, de acuerdo con CNN.
Cuáles son los feriados federales en EE.UU.
Los días feriados reconocidos por el Gobierno Federal de Estados Unidos son 11:
- Año Nuevo, se conmemora el 1 de enero.
- Día de Martin Luther King, Jr., se celebra el tercer lunes de enero.
- Día de los Presidentes, se conmemora el tercer lunes de febrero.
- Memorial Day o Día de la Conmemoración de los Caídos, el último lunes de mayo.
- Juneteenth, también llamado Día de la Liberación y se conmemora el 19 de junio.
- Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio.
- Día del Trabajo, se celebra el primer lunes de septiembre.
- Columbus Day, se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo el segundo lunes de octubre.
- Veterans Day o Día de los Veteranos, se conmemora el 11 de noviembre.
- Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, se conmemora el cuarto jueves de noviembre.
- Navidad, se celebra el 25 de diciembre.
