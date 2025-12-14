Costco anuncia cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos por 24 horas en esta fecha

En el último mes del año, la cadena de tiendas Costco anunció que cerrará sus tiendas por 24 horas, por lo que advirtió a sus consumidores para que se realicen compras anticipadas. Se trata del último cierre del año, antes de comenzar 2026, por lo que es importante tomar en cuenta las fechas.

Costco cerrará sus tiendas en EE.UU. en diciembre

Las sucursales de Costco en EE.UU. cerrarán sus puertas durante 24 horas el día 25 de diciembre , según el sitio web oficial de la empresa.

cerrarán sus puertas durante 24 horas el , según el sitio web oficial de la empresa. Esto debido a que se conmemora la Navidad, una celebración que también forma parte de los feriados federales en el país norteamericano.

Las tiendas Costco en Estados Unidos permanecerán cerradas durante la Navidad (Archivo) AP Photo/David Zalubowski - AP

De acuerdo con la compañía, las tiendas Costco se mantienen cerradas durante las siguientes fechas festivas:

Día de Año Nuevo

Domingo de Resurrección

Día de los Caídos

Día de la Independencia

Día laboral

Día de Acción de Gracias

Día de Navidad

El próximo 25 de diciembre será el último día del año en el que la cadena minorista suspenda sus actividades en las 643 sucursales que tiene en diferentes entidades del país norteamericano, de acuerdo con Scrapehero.

Las más de 600 sucursales de Costco en EE.UU. operarán en horarios especiales el 24 de diciembre (Archivo) Foto de costco

En la víspera de Navidad, durante el 24 de diciembre, Costco operará con horarios especiales, de acuerdo con The Sun.

Los miembros generales podrán hacer sus compras de 10.00 hs a 17.00 hs, mientras que los que cuentan con membresía ejecutiva podrán entrar a la tienda una hora antes que los demás.

Las operaciones en los diferentes establecimientos volverán a la normalidad el 26 de diciembre, aunque volverán a cerrar sus puertas el 1 de enero de 2026 por la conmemoración del Año Nuevo.

Tiendas que estarán cerradas en Navidad

Además de Costco, otras cadenas que permanecerán cerradas el próximo 25 de diciembre son Walmart y Target, aunque ofrecerán opciones como las compras en línea, para que sus clientes puedan explorar el sitio web y realizar sus pedidos.

En la víspera, también nombrada Noche Buena, algunas sucursales pueden atender en horarios limitados que cambian de acuerdo con la ubicación de la tienda, como Target, que sugiere consultar directamente el cronograma local de cada establecimiento.

Otras cadenas como Target permanecerán cerradas durante el Día de Navidad (Archivo-Wikimedia Commons/Steve Morgan)

Establecimientos que operarán con horarios limitados durante el día de Navidad:

Aldi operará con horarios limitados

operará con horarios limitados Bj’s abrirá en un horario limitado de 8 hs a 18 hs

abrirá en un horario limitado de 8 hs a 18 hs Publix y The Fresh Market funcionarán con horarios limitados

funcionarán con horarios limitados Sam’s Club abrirá de 8 hs a 18 hs, para Plus members y de 9 hs a 18 hs, para Club members

de 8 hs a 18 hs, para Plus members y de 9 hs a 18 hs, para Club members Sprouts funcionará con horario reducido de 7 hs a 19 hs.

Jewel-Osco, Randalls, Shaw’s y Tom Thumb, son tiendas que también permanecerán cerradas durante Navidad, mientras que Albertsons, Safeway, ACME y Vons pueden operar con horarios reducidos, de acuerdo con CNN.

Cuáles son los feriados federales en EE.UU.

Los días feriados reconocidos por el Gobierno Federal de Estados Unidos son 11: