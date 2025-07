Tragedia en Miami: confirman la causa de la muerte de Mila Yankelevich tras el choque náutico

MIAMI.- Tres días después de la muerte de la argentina Mila Yankelevich, de 7 años y nieta de Cris Morena, en un choque entre un velero y una barcaza en la Bay Biscayne, en Miami, la Oficina del Forense del condado de Miami-Dade confirmó que la causa del fallecimiento fue por ahogamiento.

También la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13 años, murió por la misma causa, añadió la oficina, según una publicación del diario Miami Herald.

Mila Yankelevich, hija de Tomás y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich Instagram.com/bycrismorena

De acuerdo a los registros de la Oficina del Forense, la muerte de Mila Yankelevich se produjo a las 12 del mediodía del lunes, mientras que la de Ko fue a las 13.16.

Según medios locales, una de las dos internadas en estado grave el lunes, tras la colisión del velero y la barcaza propulsada por un remolcador frente a la isla Hibiscus, es Ari Buchman, de 11 años. Según publicó WPLG, la estación afiliada a la cadena ABC que transmite para toda el área de Miami, se formaron grupos de oración para pedir una oración judía para la recuperación de la niña.

El lugar del choque de embarcaciones, entre la isla Hibiscus y la isla Monumento, en Miami Captura de Google Earth / Captura de video

LA NACION se comunicó con el Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial, en Miami, donde están internadas, pero evitó brindar más información sobre su estado. La otra niña internada tiene 8 años, según habían informado las autoridades locales.

Mientras la Guardia Costera de Miami Beach avanza con la investigación de la trágica colisión frente a la isla Hibiscus en la que murió Mila Yankelevich, un nuevo video de una cámara de seguridad muestra desde otro ángulo el momento del impacto entre la barcaza y el velero, en el que iban cinco niñas y una instructora de 19 años, del Miami Yacht Club.

El nuevo video del choque entre un velero y una barcaza en Miami

Las imágenes, tomadas desde el otro lado de la Bay Biscayne respecto al anterior video que se había revelado, muestran la pequeña embarcación con velas de colores flúo en el momento en el que es embestida por la barcaza el lunes por la mañana, entre las islas Hibiscus y Monument, en Miami Beach.

Luego se ve cómo la barcaza, con un lento avance, le pasa por encima hasta que las velas desaparecen del campo de visión. El velero quedó sumergido debajo de la barcaza de cargamento.

Tras remover los restos del velero y a la barcaza del lugar de la colisión, la Guardia Costera con base en Miami Beach avanza en la investigación que buscará determinar qué embarcación tenía prioridad de paso en el momento del impacto, eje central de las pesquisas, de acuerdo a las reglas de navegación en la zona.

La barcaza involucrada en el choque en el que murió Mila Yankelevich Guardia Costera

Además, la agencia, que tiene responsabilidad en el control de esa zona de acceso restringido por no estar en mar abierto, le realizó una prueba de alcohol y tóxicos al capitán del remolcador y anticipó que investigará si la tripulación tenía las licencias adecuadas para navegar.

Los oficiales de la Guardia Costera confirmaron que las seis chicas que iban a bordo del velero llevaban chalecos salvavidas al momento de la colisión. Las embarcaciones, removidas el martes del lugar del choque, continúan bajo investigación, y se desarrollaron interrogatorios a distintos testigos.

La instructora y otra niña de 12 años que sobrevivieron al hundimiento del velero están fuera de peligro y no fue necesario hospitalizarlas. Las autoridades no revelaron sus identidades por tratarse de un caso sensible.

El comunicado oficial fue emitido por el Miami Yacht Club el lunes 28 de julio de 2025

El Miami Yacht Club, ubicado en la isla Watson y fundado en 1927, es reconocido por su tradición en la organización de regatas y su compromiso con la educación náutica en la zona de Miami Beach, tanto recreativa como competitiva, para niños, adolescentes y adultos. Vecinos la isla Hibiscus y otras de la zona consultados por LA NACION destacaron su labor para la comunidad, y resaltaron el trabajo que lleva adelante la argentina Florencia Barletta, directora de la Fundación de Vela Juvenil de la institución.

El velero, de 17 pies (unos 5,2 metros), modelo Hobie Getaway, formaba parte del campamento de verano del Miami Yacht Club. El accidente ocurrió en la mañana del lunes, y la Guardia Costera recibió una llamada del Departamento de Bomberos del condado de Miami-Dade a las 11.27 (hora local) dando aviso. Las llamadas informaban de una embarcación sumergida con ocupantes desaparecidos cerca de la isla Hibiscus.

Cris Morena y su exesposo Gustavo Yankelevich, abuelos de Mila, están en Miami desde ayer para acompañar a su hijo Tomás, productor, y a su esposa, la actriz Sofía Reca, quienes están radicados en la zona norte de la ciudad de Florida desde hace varios años.

Murió Mila Yankelevich, la hija menor de Tomás Yankelevich y nieta de Cris Morena, en un accidente marítimo en Miami (Foto: Instagram @bycrismorena)

La familia Yankelevich mantuvo contacto con las autoridades consulares argentinas en Miami, quienes les ofrecieron asistencia al revelarse el fallecimiento de Mila para cualquier eventual trámite, supo LA NACION.

El 28 de septiembre de 2010, la familia había sufrido otra tragedia con la muerte de Romina Yan, hermana de Tomás, cuando tenía 36 años, debido a una descompensación derivada de un aneurisma.